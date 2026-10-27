Software-ul de contabilitate FGO integrează o soluție Finqware

Platforma românească de facturare și automatizare financiară FGO integrează soluția FinqData a fintech-ului Finqware, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

FinqData, serviciul de agregare de date bancare dezvoltat de Finqware, permite preluarea automată în platforma FGO a informațiilor despre conturi, solduri și tranzacții bancare, cu acordul utilizatorilor, conform standardelor de securitate PSD2.

Astfel, comercianții online pot încasa contravaloarea unei comenzi cu cardul, iar identificarea încasării în contul bancar declanșează emiterea automată a facturii în FGO și asocierea acesteia cu tranzacția corespunzătoare. Comerciantul poate astfel parcurge întregul proces, de la confirmarea încasării la facturare și reconciliere, fără intervenții manuale și cu un risc semnificativ redus de erori.

Mai mult decât atât, recunoașterea încasărilor se face prin sincronizări de mai multe ori pe zi, datorită facilității de actualizare a datelor bancare la cerere oferite de FinqData, spune fintech-ul românesc.

„Prin FinqData, punem datele bancare la dispoziția platformelor digitale într-o formă care permite automatizarea proceselor cap-coadă. Integrarea cu FGO arată foarte concret ce înseamnă acest lucru: o încasare identificată în cont poate declanșa emiterea facturii și reconcilierea tranzacției, totul intraday. Valoarea pentru utilizator vine din continuitatea acestui flux și din timpul economisit în activitatea de zi cu zi”, a declarat Elena Cosma, Chief Product Officer, Finqware.

Pentru FGO, integrarea extinde posibilitățile de automatizare financiară prin conectarea funcționalităților de facturare cu informațiile preluate direct din conturile bancare. Pe lângă fluxul dedicat comercianților online, datele bancare permit asocierea tranzacțiilor cu facturile deja emise sau primite și actualizarea situației încasărilor și plăților.

„Credem foarte mult în ideea că aplicațiile pe care le folosește o companie trebuie să comunice între ele. Pentru antreprenor nu contează ce tehnologie lucrează în spate, ci ca informația din bancă, facturare și contabilitate să ajungă acolo unde este necesară, fără operațiuni suplimentare. Colaborarea cu Finqware este încă un pas în direcția acestui ecosistem conectat pe care îl construim în FGO”, spune Valeriu Filip, fondator FGO.

Lansată în 2017, FGO.ro este o platformă românească pentru facturare și automatizarea activităților financiare ale companiilor. FGO conectează facturarea, contabilitatea, banca și relația cu statul. Folosită de peste 175000 de antreprenori și contabili, platforma integrează e-Factura, e-Transport și REGES Online, alături de parteneri precum Banca Transilvania, Salt Bank și SAGA Software.

Platforma este dezvoltată de i-Tom Solutions și colaborează cu companii din banking, contabilitate, plăți și tehnologie pentru conectarea serviciilor utilizate zilnic de antreprenori.

Finqware este o companie fintech românească autorizată ca instituție de plată pan-europeană, specializată în infrastructură Open Banking pentru companii. Prin produsele sale – FinqTreasury, FinqData și FinqLink – compania conectează peste 150 de bănci din 20 de țări europene și ajută organizațiile să automatizeze procese financiare precum agregarea datelor bancare, reconcilierea tranzacțiilor și inițierea plăților.