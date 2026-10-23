Șeful ANAF anunță că Fiscul va stabili criterii de risc pentru fiecare industrie în parte: „Luăm toate codurile CAEN”. Ce le transmite antreprenorilor

ANAF lucrează în prezent, împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri, la definirea unor criterii de risc comune și specifice fiecărei industrii, pentru a identifica mai ușor anumiți contribuabili, a spus președintele Fiscului, Adrian Nica, într-un podcast.

„Ne întâlnim cu fiecare industrie în parte. Ce vrem cu această industrie onestă și cu oamenii care sunt la vedere, care duc povara acestor taxe alături de cetățenii onești? Vrem ca pe fiecare industrie în parte să luăm toate codurile CAEN, să punem criterii de risc comune și specifice industriei respective, alături de industrie, să putem identifica acei contribuabili care sunt la spatele clasamentului”, a afirmat Adrian Nica la podcastul moderat de Vlad Mercori.

Printre exemplele oferite de șeful ANAF se numără firmele care înregistrează pierderi ani la rând. „Oameni care de ani de zile își creditează firma, acea sintagmă pe care am auzit-o cu toții, patron bogat, firmă săracă”, a spus el.

În curând, pe site-ul instituției vor fi publicate metodologii care să îi ajute pe contribuabilii onești să înțeleagă la ce se uită ANAF. Prima metodologie, elaborată împreună cu asociațiile patronale din agricultură, urmează să fie publicată curând pe site-ul instituției, a mai afirmat el.

„De ce vrem să facem aceste metodologii? Contribuabilul onest să vadă acolo la ce se uită ANAF-ul. […] Mai sunt și colegi de la ANAF care au o foaie cu două riscuri, se duc acolo și spun: „dă-mi balanța să mă uit”, se uită pe balanță, au capacitatea profesională să vadă și alte aspecte și în loc să vină să le cuprindă în fișa de feedback, îi spun (n.r. contribuabilului): ia uite cum te ajut eu”, a adăugat Adrian Nica.

Șeful Fiscului a avut și o recomandare pentru antreprenori, în cazul în care ANAF le cere anumite documente pe care ei deja le-au transmis.

„Îl rog pe această cale pe orice antreprenor ca atunci când i se cere o factură care e în e-Factura, o balanță pe care el a depus o în aplicația SAF-T, să nu le mai dea aceste documente, să le spună foarte simplu: am depus aceste documente, balanță, jurnale la dumneavoastră în data „D” la orele „X”, iar facturile le regăsiți în e-Factura. Nu mai cereți aceste documente, că le aveți în baza de date. Cu aceste acțiuni și cu popularizarea acestei activități pe care o face ANAF-ul, cu toții vom merge într-o direcție și mai corectă”, a afirmat președintele ANAF la podcastul lui Mercori.

Șeful ANAF: A apărut „un nou fenomen al evaziunii”

Șeful ANAF a vorbit și despre principalele industrii din România vizate de controale fiscale. Firmele de pază, cele de construcții, casele de schimb valutar, casele de amanet și firmele care se ocupă de comerțul cu mașini second-hand se numără printre cele asupra cărora ANAF și-a îndreptat atenția.

El a vorbit și despre neregulile descoperite la aceste firme. De exemplu, în cazul firmelor de pază, Antifrauda a descoperit „muncă la negru, salariați la negru sau sunt situații în care acolo unde este profitabilitate mare, sunt introduse facturi din lanțuri de firme care nu-și plătesc taxele”, a explicat Nica.

Adrian Nica a detaliat și ce au descoperit inspectorii cazul firmelor din construcții.

„Ești o firmă mare, îi spui domnului care are o meserie minunată, zidar, să-și facă firmă. El își face firma, la nivelul lui își caută un contabil, el facturează. Ce facturează, nu încasează sau are un management defectuos. Și în final, pe lângă toate aceste acțiuni pe care le fac, trec prin aceste firme o serie de materiale, gen fier beton, ciment, în general materialele scumpe din construcții. Și dacă ar exista în fapt, ar trebui să vedem toată ziua pe stradă camioane care cară fier beton”, a mai spus el.

Președintele ANAF a vorbit și despre apariția unui „nou fenomen al evaziunii”. „Declari, depui și nu plătești. Emiți în sistem facturi, ai firma pe numele unui om de paie, facturile respective ajung la beneficiarul real al facturilor, cel care, teoretic, ar trebui să colecteze TVA nu-l colectează și cel care a primit factura îl deduce”, a spus el.