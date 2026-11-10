Rheinmetall a plătit integral cele 138 milioane EUR pentru Șantierul Naval Mangalia. Contractul a fost semnat, dar tranzacția mai așteaptă avize

Grupul german Rheinmetall a achitat integral prețul de 138 milioane EUR pentru activele Șantierului Naval Mangalia, adjudecate la licitația din 9 octombrie 2026. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat, a anunțat marți CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia. Transferul efectiv al proprietății este însă condiționat de obținerea avizelor și aprobărilor legale.

Plata a fost efectuată luni, 9 noiembrie 2026, la exact o lună de la licitația câștigată de Rheinmetall Real Estate România SRL, compania prin care grupul german a achiziționat activele șantierului.

Valoarea exactă a tranzacției este de 138.034.320,47 EUR, fără TVA.

Potrivit CITR, aceasta reprezintă cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment.

După achitarea prețului, părțile au semnat contractul de vânzare-cumpărare, însă noul proprietar va putea prelua efectiv activele numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute în procedura de vânzare.

„Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, mai exact după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică”, precizează CITR.

Ce pregătesc Rheinmetall și MSC la Mangalia

Achiziția face parte dintr-un proiect industrial dezvoltat de Rheinmetall împreună cu grupul elvețian Mediterranean Shipping Company (MSC), unul dintre cei mai mari operatori mondiali de transport maritim.

Cele două companii intenționează să transforme platforma de la Mangalia într-un centru de construcții navale cu dublă utilizare, civilă și militară.

Rheinmetall urmărește dezvoltarea componentei militare, inclusiv prin construirea a patru nave pentru România, în cadrul unui program de aproximativ 920 milioane EUR, finanțat prin instrumentul european SAFE.

Componenta civilă urmează să fie dezvoltată în colaborare cu MSC, care poate utiliza capacitățile industriale ale șantierului pentru construcția, întreținerea și repararea navelor comerciale.

Proiectul prevede și modernizarea infrastructurii industriale, dezvoltarea unor programe de formare profesională și posibilitatea creării a câteva mii de locuri de muncă, potrivit planurilor prezentate anterior de investitori.

Șantierul a fost adjudecat după reducerea prețului cu 25%

Așa cum a relatat StartupCafe la 9 octombrie 2026, Rheinmetall a câștigat licitația după mai multe tentative eșuate de valorificare a activelor șantierului.

Prețul de pornire fusese redus cu 25%, de la aproximativ 184 milioane EUR la 138 milioane EUR.

Damen Shipyards Mangalia, societatea care a operat șantierul, a intrat în insolvență în 2024, pe fondul problemelor financiare și al disputelor dintre cei doi acționari: statul român, cu 51% din capital, și grupul olandez Damen, cu 49%.

Ulterior, compania a ajuns în faliment, iar activele industriale au fost scoase la vânzare.

Achitarea integrală a prețului și semnarea contractului marchează o nouă etapă în procesul de preluare a platformei de către Rheinmetall.

Finalizarea transferului depinde acum de obținerea aprobărilor legale, următorul pas necesar pentru ca investitorii să poată pune în aplicare planurile de relansare a activității industriale de la Mangalia.