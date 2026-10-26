Revolut înființează Revolut Ventures, care va fi lansat în 2027

Revolut, aplicația bancară folosită de aproape 5 milioane de români și în jur de 80 milioane de clienți la nivel global, înființează Revolut Ventures, în parteneriat cu Carne Group, companie terță de administrare de fonduri din Europa, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Revolut Ventures își propune să creeze o punte între clienții eligibili și companiile private de tehnologie cu potențial ridicat de creștere. Aceste companii ajung tot mai târziu la listarea pe bursă, vârsta mediană la momentul listării crescând de la 6,9 ani în 2014 la 11 ani în 2025, conform unui studiu PitchBook.

Drept urmare, o parte tot mai mare din crearea de valoare are loc înainte ca o companie să devină publică. În mod tradițional, astfel de oportunități de investiții în companii nelistate au fost rezervate marilor investitori instituționali și persoanelor cu averi foarte mari, în timp ce investitorii de retail au avut acces limitat.

În paralel, numărul oportunităților de investiții în acțiuni listate s-a redus aproape la jumătate în SUA, de la 7.000 de companii listate în 2000 la 3.900 în 2025. Tot mai multe companii mature, generatoare de fluxuri de numerar, sunt retrase de la bursă sau aleg să nu se listeze deloc, ceea ce reduce opțiunile de investiții disponibile investitorilor de retail.

Lansarea Revolut Ventures reprezintă o evoluție firească, după introducerea Private Markets în iulie 2026 în anumite piețe din Spațiul Economic European.

Prin parteneriate cu unele dintre cele mai ambițioase companii private de tehnologie din lume, platforma Revolut Ventures va fi integrată direct în aplicația Revolut, alături de opțiunile de investiții existente, inclusiv acțiuni din SUA și SEE, ETF-uri, fonduri monetare, obligațiuni și fonduri de Private Markets. Deși aceste oportunități de investiții oferă potențial de creștere, ele sunt semnificativ mai puțin lichide decât acțiunile tranzacționate public și implică un risc substanțial de pierdere a capitalului.

„Prin Revolut Ventures, ne propunem să eliminăm una dintre ultimele bariere din administrarea averii: accesul limitat al investitorilor de retail la companiile nelistate. Crearea de valoare are loc cu mult înainte de un IPO, iar prin administrarea propriei platforme le oferim investitorilor de retail oportunitatea de a avea acces la viitorii lideri ai pieței, direct din aplicația Revolut”, a declarat Rolandas Juteika, Head of Revolut Wealth and Trading (EEA) la Revolut.

Revolut Ventures aduce investitorilor de retail servicii de administrare a investițiilor la standarde instituționale, printr-o selecție de furnizori de servicii de top pentru acest fond. Printre aceștia se numără Carne Group, în calitate de Alternative Investment Fund Manager, Alter Domus, în calitate de administrator al fondului, și BNY, în calitate de custode și depozitar.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.