Președinte Bitdefender: „Trebuie să facem mai mult progres” în încurajarea startup-urilor, a inovației și a educației pentru următoarele generații

„La nivel european, trebuie să facem mai mult progres în zona de încurajare a startup-urilor, încurajarea inovației, încurajarea programelor educaționale care pregătesc următoarele generații de specialiști în cybersecurity”, a spus Andrei Florescu, președinte și manager general al diviziei Business Solutions Group din cadrul Bitdefender, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

Pe Andrei l-am întâlnit la evenimentul Bucharest Cybersecurity Conference 2026, organizat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care reunește decidenți atât din sectorul public, cât și din cel privat, din Europa și nu numai.

El spune că pe flancul estic, există o amplificare a incidentelor cibernetice din două motive, „bariera de intrare pentru atacatori a fost redusă destul de mult de utilizarea tool-urilor de AI” și faptul că există un „război hibrid”.

În același timp, Andrei Florescu a mai spus că Europa trebuie să încurajeze inovația în cybersecurity mai mult, inclusiv prin găsirea modelelor de afaceri favorabile tuturor actorilor, inclusiv a startup-urilor și a investitorilor și prin educația generației noi de specialiști IT.

El încurajează fondatorii la început de drum din România și din Europa să vină cu pitch-uri către fondul de investiții a companiei, Voyager Ventures - „întotdeauna avem ușa deschisă pentru orice număr de startup-uri care doresc să-și obțină o finanțare”.

Interviul complet, mai jos:

StartupCafe.ro: Ce rol are inteligența artificială în atacurile cibernetice din zilele noastre?

Andrei Florescu: În momentul de față, inteligența artificială are un rol destul de puternic în viteza cu care atacatorul poate dezvolta un atac și scalabilitatea acestuia, prin nivelul de automatizare pe care îl oferă noile platforme de AI. Poate fi folosit bineînțeles și în scopuri benefice, dar și în scopuri malefice, ajutând atacatorii să „speed and scale” mult mai bine.

StartupCafe.ro: Cum vedeți atacurile cibernetice din ultima perioadă de la noi din țară? Se vede o creștere, s-a schimbat modul de acțiune?

Andrei Florescu: Da, cadența atacurilor a crescut, nu numai în țara noastră, dar și la nivel global, din motivul menționat mai devreme, adică bariera de intrare pentru atacatori a fost redusă destul de mult de utilizarea tool-urilor de AI. Există și un alt beneficiu pe care îl au și atacatorii, dar și defenderii în folosirea tool-urilor de AI, în procesele de descoperire a vulnerabilităților, patching și așa mai departe, dar și în partea de atac. În special, în România și probabil în toată Europa, dar în special pe flancul estic, există și o amplificare pe motiv de război hibrid. Iar aici, bineînțeles, atacurile se intensifică, nivelul de complexitate crește într-o oarecare măsură, însă partea de AI contribuie semnificativ exact la partea de „speed and scale”, nu atât de mult la dezvoltarea unor „novel attacks”. Da, vei descoperi vulnerabilități mai rapid, vei căpăta viteză în exploatarea lor, însă vectorii de atac rămân vectori cunoscuți.

StartupCafe.ro: Credeți că România se poate apăra eficient de astfel de atacuri?

Andrei Florescu: Da, procesele de apărare, în principiu, fie în sector public, fie în sector privat, evoluează constant, bineînțeles, la pas cu industria. Problema de apărare nu este neapărat specifică unei țări sau alteia. Defenderii lucrează cu aceleași materiale, nu contează dacă ești în România, în Germania sau în Malaezia, însă cu toții trebuie să progresăm într-un ritm accelerat în momentul de față și, bineînțeles, sectorul privat continuă să investească masiv în zona de cercetare-dezvoltare, pe tot ce înseamnă zonă de apărare împotriva atacurilor cibernetice, care acum conțin și o componentă de automatizare condusă de large language models.

StartupCafe.ro: Autoritățile publice sunt dispuse să colaboreze cu sistemul privat pentru gestionarea atacurilor? Cum vedeți colaborarea?

Andrei Florescu: Cred că, la nivel european, în ultimii ani am făcut destul de mult progres în înțelegerea importanței colaborării dintre sectorul public și sectorul privat. Mă bucur să văd genul ăsta de trend și eu sunt, de părere, un optimist înrăit. Genul ăsta de colaborare, pe lângă faptul că aduce beneficii foarte clare ambelor părți, o să continue să se accelereze în viitor.

StartupCafe.ro: Ce credeți că lipsește din inovația europeană sau cea românească la nivel de siguritate cibernetică?

Andrei Florescu: Nu aș putea să-ți spun că lipsesc componente fundamentale. Cred că, la nivel european, nu este absolut nimic specific României, dar, la nivel european, trebuie să facem mai mult progres în zona de încurajare a startup-urilor, încurajarea inovației, încurajarea programelor educaționale care pregătesc următoarele generații de specialiști în cybersecurity. Va trebui să lucrăm destul de mult, la nivelul comunității europene, pentru crearea unui context favorabil mediului de business, mediului de investiții, startup-urilor, astfel încât să încurajăm și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere fiscal dezvoltarea continuă și accelerată a acestei ramuri de investiții.

StartupCafe.ro: Cum vedeți piața de startup-uri din România?

Andrei Florescu: Cu siguranță, pe un trend ascendent destul de accelerat în ultima perioadă, este foarte încurajator. Avem pepiniere de startup-uri în toate centrele universitare din orașele mari, în București, Cluj, Timișoara, Iași, trendul este încurajator.

StartupCafe.ro: Care credeți este potențialul firmelor și startup-urilor românești de securitate cibernetică să se dezvolte în țară, în Europa, față de deschiderea către SUA?

Andrei Florescu: Există un avantaj regional de acces la talent tehnic, din nou cuplat foarte strâns de centrele universitare, locuri din care România încă produce foarte mult talent, sperăm că o să producem în continuare și mă bucură existența acestor pepiniere și trendul ascendent din zonele de startup-uri, în special pentru reținerea talentului în zone regionale și în contribuția pe care o aduc la dezvoltarea economică regională.

StartupCafe.ro: Punctual, ce faceți pentru a susține la tinerele talente să se dezvolte pe zona asta de cybersecurity, pe IT în general?

Andrei Florescu: Pe lângă istoricul nostru de companie în România, unde avem diverse proiecte cu universități din România și, bineînțeles, programele noastre de internship pe care le ținem în fiecare an și au fost foarte de succes pentru noi în atragerea talentului încă de pe băncile facultății, noi am dezvoltat în ultimii ani și un fond de investiții focusat pe zona de startup-uri, încurajarea startup-urilor, un fond care este activ la nivel european, exclusiv la nivel european, fondul se numește BVV, Bitdefender Voyager Ventures, și întotdeauna avem ușa deschisă pentru orice număr de startup-uri care doresc să-și obțină o finanțare, vin să ne pitch-uiască ideile lor și suntem selectivi în zonele în care intrăm ca early stage investor și îi ajutăm să se dezvolte, cu know-how-ul nostru, cu înțelegerea noastră a pieței.

StartupCafe.ro: Și ați realizat acum investiții din acest fond?

Andrei Florescu: Da, avem un număr de investiții, tindem să le anunțăm public pe toate, le găsiți în domeniul public, în comunicate de presă legate de BVV.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.