Președinta Moldovei, Maia Sandu, întrebată de StartupCafe despre Eurovision: „Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marți, la Strasbourg, că nu trebuie să i se permită nimănui să deterioreze relațiile dintre Republica Moldova și România, în contextul votului juriului de la Chișinău pentru concurenta română Alexandra Căpitănescu, la Eurovision.

Prezentă la Parlamentul European, de la Strasbourg, Maia Sandu a fost întrebată de corespondentul StartupCafe dacă votul juriului moldovean de la concursul Eurovision ar putea afecta relațiile dintre România și Moldova.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important. Și felicitări Alexandrei și lui Vlad (Vlad Sabajuc alias Satoshi, concurentul Moldovei - n.r.)”, a răspuns Maia Sandu, chestionată de reporterul StartupCafe.ro în legătură cu votul de la Eurovision.

Reamintim că s-a iscat un scandal pe ambele maluri ale Prutului, în urma concursului muzical Eurovision 2026.

Concurenta României, Alexandra Căpitănescu, s-a clasat a treia în finala Eurovision 2026. Ea a primit punctajul maxim – 12 puncte – din partea publicului din Republica Moldova, însă juriul de la Chișinău i-a acordat doar 3 puncte.

În urma scandalului iscat, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, și-a dat demisia din funcție, asumându-și responsabilitatea pentru votul juriului de la Chișinău.

Marți, 19 mai 2026, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a deplasat la Strasbourg, la Parlamentul European, fiind distinsă cu Ordinul European de Merit, pentru contribuția ei la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.

