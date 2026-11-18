Platforma de curierat eAWB, fondată de Radu Meteș (ex-Sezamo, Elefant) și Daniel Neacșu (ex-eMAG, Elefant), își extinde serviciile internaționale și lansează livrările între România și peste 200 de țări și teritorii din afara UE, companiile și persoanele fizice având posibilitatea de a expedia colete către destinații ca SUA, Marea Britanie, Canada, China, Elveția, Republica Moldova, Turcia, Australia și multe altele, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Până în prezent, eAWB facilita livrările internaționale între România și statele UE. Prin acest nou serviciu, compania extinde aria de acoperire la nivel global și integrează într-un singur proces digital selectarea soluției de transport, completarea documentelor vamale, estimarea taxelor și urmărirea expedierii.

Noua soluție este lansată cu trei curieri internaționali integrați deja în platformă, transmite compania. În funcție de țara de origine, destinația și tipul expedierii, utilizatorii pot alege transportul rutier sau aerian. Pe anumite rute sunt disponibile și servicii pentru marfă în regim cargo, dar și transport paletizat. De asemenea, pentru 36 dintre țările și teritoriile acoperite, clienții au acces și la un serviciu premium, cu livrare în următoarea zi lucrătoare după ridicarea expedierii, în funcție de rută, ora preluării și îndeplinirea formalităților vamale.

„Pentru multe companii românești, extinderea dincolo de piața europeană este încă limitată de complexitatea livrărilor și a formalităților vamale. Viziunea noastră este să reducem aceste bariere și să simplificăm accesul la transportul global, inclusiv pentru antreprenorii și magazinele online aflate la început de drum. Credem că tehnologia poate elimina o parte importantă din complexitatea logistică și vamală, oferind antreprenorilor mai multă predictibilitate”, a declarat Daniel Neacșu (foto-dreapta), cofondator eAWB.

Serviciile nu sunt disponibile în țările supuse sancțiunilor internaționale sau în destinațiile în care operațiunile de transport sunt suspendate din motive de securitate și stabilitate.

Noile servicii pot fi accesate online, de pe site-ul eAWB, dar și pe mobil prin aplicațiile pentru iOS și Android. Magazinele online, la rândul lor, pot integra opțiunile de livrare internațională în propriile fluxuri de comandă din WooCommerce, OpenCart, Shopify sau PrestaShop, astfel încât procesarea și gestionarea expedierilor către țări din afara Uniunii Europene să fie realizate în același ecosistem digital.

Formalități vamale simplificate cu ajutorul inteligenței artificiale

Pentru a simplifica expedierile în afara Uniunii Europene, compania spune că aduce în premieră în România o funcționalitate bazată pe inteligență artificială, care îi ajută pe utilizatori să identifice codul HS necesar declarației vamale.

„Identificarea codului vamal HS potrivit era poate una dintre cele mai dificile etape pentru livrarea produselor la export. Acest pas presupunea verificarea unor nomenclatoare vamale stufoase pentru a găsi acel cod de 6 cifre care se potrivește cu exactitate produsului livrat și repetarea procesului la fiecare sub-categorie. Cu ajutorul instrumentului AI dezvoltat pe platforma eAWB, identificarea codului HS durează mult mai puțin și este eliminată totodată și eroarea umană, cu consecințe favorabile asupra procesului vamal”, explică Radu Meteș (foto-stânga), cofondator eAWB.

Clientul descrie conținutul expedierii, iar sistemul recomandă codul corespunzător, eliminând dificultatea selectării acestuia din aproximativ 5.600 de categorii existente. Pe baza acestui cod HS, taxele vamale pentru produsele livrate pot fi calculate mult mai rapid, iar expeditorii au o imagine mai clară asupra costului total al transportului.

Magazinele online care au integrat eAWB pot totodată să aleagă una dintre cele două modalități de gestionare a taxelor și formalităților vamale: DAP sau DDP.

Extinderea internațională continuă strategia eAWB de digitalizare a proceselor de curierat și transport. Prin integrarea mai multor curieri și servicii într-o singură platformă, compania urmărește să simplifice selectarea, comandarea și administrarea livrărilor naționale și internaționale.

eAWB a fost lansată în 2024 de antreprenorii Radu Meteș și Daniel Neacșu, cu experiență cumulată de peste 30 de ani în industria de comerț online în companii ca Sezamo, Vivre, Elefant și eMAG. Platforma facilitează transportul de colete, paleți și marfă în regim Cargo, în peste 200 de țări și teritorii, inclusiv Uniunea Europeană.

Prin colaborările strânse cu cei mai mari curieri și utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, compania oferă clienților posibilitatea de a compara rapid prețuri și servicii într-un singur loc, de a contracta și urmări un transport, indiferent de destinație, dar și acces la o serie de servicii speciale precum livrarea în 24 de ore.

Radu Meteș are o experiență de 15 ani în industria de comerț electronic, ocupând funcția de director de marketing la companii precum Sezamo, Vivre, Elefant, MyMall Group, iar Daniel Neacșu a strâns 20 de ani de experiență în aceeași industrie, printre pozițiile deținute numărându-se și cea de director comercial la eMAG și director operațional la Elefant