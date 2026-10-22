Platformă prin care românii vând și cumpără ceasuri de lux și genți SH, cu verificare

Doi antreprenori români au anunțat că vor lansa o platformă online prin care utilizatorii vor putea să vândă și să cumpăre ceasuri de lux și genți second hand, de valoare, cu verificare în cadrul companiei.

La nivel global funcționează deja de ani buni platforme online pentru amatorii de produse de lux SH: Vestiaire Collective, Farfetch, Catawiki, Chrono24 (ceasuri).

Doi bucureșteni, Andrei Bruma și Andrei Tufa, au văzut un apetit al consumatorilor din România pentru bunuri de lux SH și au lansat și ei o platformă de vânzare-cumpărare, cu serviciu de verificare a bunurilor: LuxBid.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Andrei Bruma vine din comerțul cu ceasuri de lux, unde este manager al unui magazin.

De la el a plecat ideea acestui marketplace.

Colegul Andrei Tufa se ocupă de partea tehnică și a dezvoltat platforma pentru piața din România.

LuxBid (LUXBID MARKETPLACE SRL, firmă înființată în martie 2026) se prezintă drept „platformă românească pentru ceasuri și genți de lux, cu verificare fizică înaintea fiecărei livrări”. Are și un slogan: „Piese rare. Verificate fizic”

Ideea, afirmă startup-ul, a pornit în 2025. Andrei Bruma a observat că oamenii care vin la magazin să își vândă piesele de lux nu se simt, de multe ori, în largul lor: unii ar vrea să rămână discreți, iar cei mai mulți au întâmpinat deja probleme când au încercat să își valorifice piesele prin alte locuri sau prin platformele de anunțuri.

„Am construit LuxBid pentru acești oameni: vânzătorul predă coletul curierului și primește banii după verdictul expertului, fără să se întâlnească cu cumpărătorul, iar cumpărătorul știe că piesa a fost verificată fizic înainte să ajungă la el. Am construit platforma de la zero, cu o regulă de la care nu ne abatem: nicio piesă nu ajunge la cumpărător fără să fi trecut prin mâinile unui expert”, transmit fondatorii platformei.

LuxBid își descrie sistemul de tranzacționare astfel:

1. Vânzătorul publică anunțul, cu fotografii reale ale piesei. Prețurile sunt între 500 € și 25.000 €.

2. Cumpărătorul plătește pe platformă. Suma este păstrată de procesatorul de plăți autorizat, iar banii nu ajung la vânzător până când piesa nu trece verificarea.

3. Vânzătorul trimite piesa la centrul de verificare LuxBid, prin DHL, cu documentul de transport generat de platformă și cu protecția valorii DHL până la 25.000 €.

4. Deschiderea coletului se filmează. Piesa este verificată fizic de experți cu peste 10 ani de experiență, iar raportul verificării îl văd atât cumpărătorul, cât și vânzătorul.

5. Dacă piesa trece verificarea, pleacă la cumpărător, iar vânzătorul primește banii la 48 de ore după verdict. Dacă piesa nu este autentică, cumpărătorul primește înapoi toată suma plătită. Dacă piesa are un defect care nu apare în anunț, cumpărătorul poate cere o reducere sau o poate refuza.

Fondatorii recunosc că platforma lor seamănă cu Vestiaire Collective, din Franța, ca model, dar ei se limitează la o nișă mai restrânsă: ceasuri și genți de lux. De asemenea, Luxbid se concentează pe piața din România.

Până la lansare, platforma românească a demarat o campanie de atragere a primilor utilizatori.

Potrivit firmei, „oricine se poate înscrie pe lista de așteptare de pe luxbid.ro. Primii 300 de înscriși devin fondatori: nu plătesc comision la prima vânzare, nu plătesc taxa de autentificare și protecție la prima achiziție și plătesc doar transportul DHL, fără niciun adaos. Fondatorii (nou-veniți în campanie - n.r.) văd catalogul cu 48 de ore înaintea lansării publice”.

Disclamer: această știre NU este o sugestie de investiție și nici de utilizare a produsului menționat.