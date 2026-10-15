O platformă care conectează antreprenorii români cu firmele austriece se lansează și în România

Romania Connect, platforma de business dedicată companiilor, antreprenorilor și partenerilor instituționali din România și Austria, se lansează în România. După lansarea de la Viena, din 23 martie 2026, platforma și-a construit structura și parteneriatele instituționale, iar acum oferă mediului de business din cele două țări un cadru clar în care conexiunile se transformă în rezultate concrete, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În lunile următoare, asociația spune că se va concentra pe extinderea rețelei și pe facilitarea de parteneriate în ambele țări.

Romania Connect este o inițiativă privată care construiește o infrastructură reală de business și le oferă reprezentanților mediilor de business român și austriac acces la rețele, know-how, parteneriate și oportunități de investiții prin evenimente relevante, networking structurat și conținut de business aplicat. Este o asociație non-profit, independentă și apolitică, care se finanțează exclusiv din cotizațiile membrilor.

„Ne dorim să construim pe termen lung o adevărată comunitate de business activă între cele două țări, care acum lipsește, deși premisele există: avem o relație economică puternică, Austria este unul dintre cei mai mari investitori în România, iar comunitatea românească este a doua ca mărime dintre comunitățile străine din Austria. Interesul este foarte mare, însă nu este structurat, iar primul nostru obiectiv este să devenim cadrul în care acest interes se transformă în decizii de business. Ne propunem o relație mai echilibrată între cele două țări, prin prezența companiilor românești pe piețele vestice, întrucât au produse, oameni potriviți și maturitate, iar selecția atentă pe care o facem poate ajuta și companiile austriece care au nevoie de parteneri de încredere. Un alt obiectiv este să contribuim la asocierea companiilor din România cu inovația, prin referințe, întâlniri, acces la serviciile necesare și informație acurată din piață. Avem toate atuurile ca țară pentru aceasta: talent tehnic, viteză de execuție, flexibilitate, multilingvism și o generație de antreprenori deschisă, care a crescut deja în U.E.”, declară Radu Stoica, președintele Romania Connect.

Austria rămâne principala piață de focus, pentru că interesul companiilor din România este în creștere. Este, însă, un spațiu extrem de conectat, prin Camera Economică a Austriei (WKO) și rețeaua sa de peste 100 de birouri Advantage Austria în lume. Țara asigură accesul natural la Germania și Elveția, deoarece partenerii austrieci operează în DACH ca într-o singură piață. În plus, Viena este un hub regional pentru Europa Centrală și de Est, cu potențial pe termen mediu pentru Cehia, Slovacia, Ungaria și Balcanii de Vest.

Un capital de încredere pe care România nu îl avea acum 15 ani în Austria îl reprezintă oamenii. Mulți români ocupă astăzi poziții de top management în companii austriece și internaționale, iar board-ul Romania Connect reunește astfel de profiluri. Radu Stoica, președinte, conduce operațiunile unui retailer internațional de modă în Austria și Europa Centrală și de Est. Victor Ioane, vicepreședinte, este CEO al unui grup austriac de servicii. Cristian Codrea are experiență executivă în mai multe țări europene, inclusiv în energie. Ramona Bordea este strateg în inteligență artificială, iar Sergiu Ardelean a fondat o companie de tehnologie AR prezentă în 190 de țări. Toți își pun acum rețeaua la dispoziția celor care vor să facă același drum.

Cel mai mare potențial de accesare a pieței austriece îl au companiile românești de mărime medie și profitabile, cu 5 până la 10 ani de activitate și produs matur, dar încă fără prezență internațională. Contextul le este favorabil: Europa își aduce lanțurile de aprovizionare mai aproape de casă, iar România, membră UE și, din 2025, cu drepturi depline în Schengen, oferă talent tehnic, viteză de execuție și costuri competitive.

Cele mai recente date arată unde este cererea. Potrivit unui sondaj al Camerei Economice a Austriei (WKO) din aprilie 2026, aproape 8 din 10 companii austriece resimt lipsa de personal calificat, iar economia caută aproximativ 155.000 de specialiști. Pentru companiile românești din IT și AI, industrie, energie, construcții și industriile creative, aceasta înseamnă cerere reală pentru ce știu deja să facă.

„Austria este o piață de relații, nu de tranzacții. Primim deja cereri foarte diverse, de la companii de IT care văd Viena ca poartă spre o regiune întreagă, până la producători care caută distribuție în spațiul DACH. Avem o generație de antreprenori care a crescut în Uniunea Europeană și este pregătită pentru piețele vestice”, completează Radu Stoica.

Romania Connect este o platformă de conectare între companii și specialiști verificați, însă companiile membre beneficiază și de sesiuni de mentorat din partea membrilor board-ului, cu scopul de a oferi orientare și nu de a înlocui serviciile specializate.

Conectarea se face în trei etape. La înscriere, fiecare companie își definește: sectorul de activitate, tipul de partener căutat și obiectivul concret pentru următoarele 12 luni. Apoi, board-ul și echipa fac introduceri unu la unu între membrii și companiile din rețea, pe baza acestor obiective. În final, conexiunile continuă în întâlniri sectoriale restrânse, pe bază de invitație, și în evenimente ample, cu întâlniri programate în avans.

Relația funcționează în ambele direcții: companiile austriece care caută parteneri de încredere sau oportunități de investiții în România, în special în energie și imobiliare, găsesc în Romania Connect un interlocutor care cunoaște ambele piețe.

„Fiecare dintre noi, Victor Ioane, Cristian Codrea, Ramona Bordea, Sergiu Ardelean și eu, a trecut prin ce înseamnă să intri pe o piață nouă. Aceasta este ceea ce oferim: nu teorie, ci experiența și rețeaua celor care au făcut deja acest drum”, adaugă Radu Stoica, președintele Romania Connect.

Partenerii instituționali ai Romania Connect sunt Ambasada României în Austria, Austrian Business Agency (ABA), WKO Advantage Austria și Ambasada Republicii Moldova în Austria.