Patronatele conduse de Cristian Erbașu cer Guvernului plata lucrărilor restante din PNRR și un pact pentru producția românească

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), condusă de omul de afaceri Cristian Erbașu, cere Guvernului plata lucrărilor deja executate prin PNRR, dar încă neachitate, reducerea costurilor cu energia pentru producători și măsuri de stimulare a investițiilor. Organizația patronală propune și un Pact pentru Producția din România, prin care resursele țării să fie prelucrate într-o proporție mai mare pe plan intern, iar profiturile să fie reinvestite în economia națională.

Propunerile au fost prezentate luni, 26 octombrie 2026, în cadrul consultărilor dintre reprezentanții noului Guvern și organizațiile patronale.

CAIR a participat la întâlnire în prima sa acțiune publică după recunoașterea reprezentativității patronale la nivel național. Confederația reunește organizații din 13 domenii economice, reprezentând companii cu capital românesc și străin. Potrivit organizației, sectoarele reprezentate generează cumulat peste o treime din PIB-ul României.

Delegația a fost condusă de Cristian Erbașu, președintele CAIR, alături de vicepreședinții Dumitru Muscă și Ștefan Pădure și de secretarul general Adriana Iftime.

Lucrările executate prin PNRR, dar neplătite, printre problemele semnalate Guvernului

Una dintre principalele solicitări ale confederației privește achitarea lucrărilor deja executate în cadrul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

CAIR avertizează că întârzierile la plată pun presiune asupra companiilor și riscă să afecteze continuitatea investițiilor.

În același timp, patronatele cer identificarea unor surse alternative de finanțare pentru finalizarea proiectelor începute prin PNRR, inclusiv prin alocări de la bugetele locale.

Confederația subliniază că închiderea perioadei de implementare a programului nu elimină obligațiile de plată pentru lucrările deja executate și nici necesitatea identificării fondurilor pentru investițiile care trebuie duse la bun sfârșit.

O altă solicitare privește bugetul pentru 2027, care, în opinia CAIR, trebuie să ofere predictibilitate companiilor și să susțină finanțarea proiectelor pe termen lung.

La consultările de luni cu premierul Luca Niculescu și reprezentanții noului Guvern a participat și Confederația Patronală Concordia, condusă de omul de afaceri Dan Șucu.

Așa cum a relatat StartupCafe.ro, Concordia a cerut mobilizarea capitalului românesc pentru investiții, energie la costuri predictibile, sprijin pentru industriile exportatoare și un Pact Național pentru Competitivitate.

Cele două confederații au inclus printre prioritățile prezentate Guvernului reducerea costurilor energetice pentru companii, accelerarea rambursărilor de TVA și asigurarea predictibilității fiscale.

Cristian Erbașu: România trebuie să producă mai mult și să își prelucreze resursele în țară

Pe lângă problemele imediate de finanțare, CAIR propune Guvernului o strategie economică orientată către dezvoltarea producției interne și creșterea valorii adăugate.

Pactul pentru Producția din România, construit în jurul principiului „Producem, procesăm, reinvestim în România”, urmărește stimularea investițiilor în activități productive, procesarea resurselor în țară și reinvestirea profiturilor în economia națională.

„România are nevoie de o direcție clară: să producă mai mult, să prelucreze în țară cât mai mult din propriile resurse și să reinvestească în propria economie. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin predictibilitate, dialog și colaborare între toate sectoarele economiei. Credem în puterea solidarității dintre bresle și în capacitatea mediului de afaceri de a construi soluții concrete, dincolo de interesele fiecărei industrii”, a declarat Cristian Erbașu, președintele CAIR.

Confederația solicită, în acest sens, reducerea costurilor energetice suportate de producători, rambursarea mai rapidă a TVA, predictibilitate fiscală și asigurarea concurenței loiale.

În cadrul întâlnirii, vicepreședintele CAIR Ștefan Pădure a cerut reducerea poverii fiscale asupra energiei electrice, gazelor și combustibililor utilizați în activitățile de producție.

O altă propunere privește extinderea aplicării taxării inverse, în condițiile permise de legislația europeană.

Mai multe resurse prelucrate în România, în locul exporturilor de materii prime

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Guvernului, vicepreședintele CAIR Dumitru Muscă a atras atenția asupra importanței sectorului forestier pentru economia românească.

Potrivit datelor prezentate de patronate, sectorul contribuie cu aproximativ 3,5% la PIB, iar produsele sale ajung pe piețele europene și internaționale, inclusiv în China.

Reprezentanții confederației susțin că România trebuie să prelucreze o parte cât mai mare din propriile resurse, pentru a obține produse cu valoare adăugată mai mare și a crea locuri de muncă.

Aceeași abordare este propusă pentru industria siderurgică și alte activități industriale, în care investițiile în capacități de producție și procesare ar permite valorificarea superioară a resurselor interne.

În paralel, patronatele solicită îmbunătățirea accesului la finanțare pentru agricultură, turism și servicii, astfel încât companiile să își poată susține investițiile și dezvoltarea pe termen lung.

CAIR reunește organizații patronale din construcții, turism, agricultură, energie, industria materialelor de construcții, textile, servicii financiar-contabile, industria de apărare, sectorul forestier, transport feroviar, infrastructura apei și activități portuare.

Printre organizațiile membre se numără Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federația Patronală PROAGRO, Federația Patronală din Industria Materialelor de Construcții (PATROMAT), Asociația Forestierilor din România (ASFOR), Asociația Producătorilor de Energie Electrică (HENRO) și Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA).