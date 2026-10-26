Patronii membri Concordia s-au întâlnit cu premierul Luca Niculescu. Ce au discutat

O delegație a Confederației Patronale Concordia, prezidată de omul de afaceri Dan Șucu, s-a întâlnit luni cu premierul Luca Niculescu și i-a transmis o serie de propuneri pentru stabilizarea economiei.

Delegația formată din Dan Șucu, Mihai Matei și Dragoș Petrescu, membri ai Consiliului Director, și Adelina Dabu, director Afaceri Europene și Internaționale, a prezentat luni premierului Luca Niculescu și miniștrilor noului cabinet „cea mai ieftină cale de relansare pentru un stat fără spațiu fiscal: mobilizarea capitalului românesc, alături de fondurile europene”.

Concordia salută includerea în programul de guvernare a măsurilor pe care le-a solicitat, dar avertizează că multe nu au încă buget, termen sau responsabil politic. Primul test va fi bugetul pe 2027.

„Am încredere în companiile românești. Au crescut de multe ori într-un mediu impredictibil, iar astăzi au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa. Este momentul ca statul să țină pasul cu ele. Concordia este pregătită pentru acest parteneriat, cu soluții prin care capitalul românesc ajunge în noi investiții, în locuri de muncă și în expansiunea companiilor locale pe noi piețe”, a declarat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

Ce a propus Concordia

Bani românești în firme românești. Creditul bancar pentru economie este de doar 23% din PIB, unul dintre cele mai mici niveluri din UE. Instrumentele sunt deja în program și trebuie puse în funcțiune acum: credite și garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare, investiții ale Pilonului II în companii și proiecte românești și programele din OUG 8/2026, cu reguli simple de aplicare.

Creditul bancar pentru economie este de doar 23% din PIB, unul dintre cele mai mici niveluri din UE. Instrumentele sunt deja în program și trebuie puse în funcțiune acum: credite și garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare, investiții ale Pilonului II în companii și proiecte românești și programele din OUG 8/2026, cu reguli simple de aplicare. Energie la un cost predictibil. Nimeni nu construiește o fabrică fără să își poată estima factura la energie. Concordia cere o foaie de parcurs cu ținte și o piață forward lichidă, cu market-making.

Nimeni nu construiește o fabrică fără să își poată estima factura la energie. Concordia cere o foaie de parcurs cu ținte și o piață forward lichidă, cu market-making. O piață a muncii flexibilă. În zece ani, salariile reale s-au dublat, iar productivitatea a crescut cu doar o treime. Concordia propune un salariu minim corelat cu productivitatea și decis după consultare tripartită, un Kurzarbeit permanent, revenirea la calculul orar al CAS și CASS pentru norma parțială și forme flexibile de muncă. România are 2,9% muncă part-time, față de 17,1% media UE.

În zece ani, salariile reale s-au dublat, iar productivitatea a crescut cu doar o treime. Concordia propune un salariu minim corelat cu productivitatea și decis după consultare tripartită, un Kurzarbeit permanent, revenirea la calculul orar al CAS și CASS pentru norma parțială și forme flexibile de muncă. România are 2,9% muncă part-time, față de 17,1% media UE. Sprijin rapid pentru industriile exportatoare. Producția auto a scăzut cu 13% anul acesta, iar vânzările din industria mobilei s-au înjumătățit. Programul Rabla și sprijinul pentru mobilă trebuie lansate în primul trimestru.

Producția auto a scăzut cu 13% anul acesta, iar vânzările din industria mobilei s-au înjumătățit. Programul Rabla și sprijinul pentru mobilă trebuie lansate în primul trimestru. Un Pact Național pentru Competitivitate, asumat transpartinic: 4–6 sectoare strategice alese pe baza datelor și un portofoliu de proiecte mature pentru perioada 2028–2034, când un fond european de 400 de miliarde de euro se va câștiga în competiție.

asumat transpartinic: 4–6 sectoare strategice alese pe baza datelor și un portofoliu de proiecte mature pentru perioada 2028–2034, când un fond european de 400 de miliarde de euro se va câștiga în competiție. Un stat digital condus de la centru. Un singur centru de decizie la nivelul prim-ministrului, cu direcții obligatorii pentru toate ministerele.

Un singur centru de decizie la nivelul prim-ministrului, cu direcții obligatorii pentru toate ministerele. O voce puternică la Bruxelles. Concordia cere să fie membru invitat în mecanismul național de coordonare a afacerilor europene.

Pentru bugetul pe 2027, primul test al Guvernului, Concordia cere ca partenerii sociali să fie consultați înainte de adoptarea bugetului și ca orice măsură care afectează firmele să fie însoțită de o analiză de impact. Asta include impozitul pe proprietate, accizele, exit tax și propunerea privind Avocatul Obligatoriu. Eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori, iar accelerarea rambursărilor de TVA, promisă în program, are nevoie de un termen ferm.

Concordia a propus un grup de lucru permanent Guvern – Confederații patronale pentru competitivitate și simplificare, cu reuniuni trimestriale. Concordia a propus, de asemenea, întâlniri de lucru între federațiile sectoriale și ministerele responsabile de competitivitate, de la Economie, Energie, Finanțe și Transporturi până la Investiții și Proiecte Europene, Mediu și Muncă, precum și pe politici sociale esențiale: locuințe, educație și sănătate.