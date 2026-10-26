O cooperativă agricolă din județul Galați livrează legume și fructe în Carrefour, rețeaua de magazine preluată de proprietarii Dedeman

O cooperativă agricolă din Matca, județul Galați, va livra fructe și legume proaspete în magazinele Carrefour din România, rețeaua preluată recent de Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl (proprietarii Dedeman), potrivit unui comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Formată din 5 familii de producători locali, Cooperativa Grădina Noastră din Matca va aduce pe rafturile Carrefour fructe și legume proaspete, cultivate pe 10 hectare de teren.

„Prin lansarea noii cooperative, Grădina Noastră din Matca, ne continuăm angajamentul de a susține producția locală și de a le oferi clienților noștri fructe și legume proaspete, chiar de la producători locali. Pentru noi, sprijinul acordat producției locale înseamnă mai mult decât un contract comercial. Este o relație pe termen lung, în care le oferim fermierilor acces la o piață stabilă, predictibilitate și sprijin pentru dezvoltare. Fiecare cooperativă nouă contribuie la economia locală, la crearea de oportunități în comunitățile rurale și la consolidarea agriculturii românești. Credem într-o agricultură românească puternică, iar prin parteneriatele cu cooperativele locale ne dorim să contribuim la dezvoltarea ei pe termen lung”, declară Arnaud Dussaix, Director Achiziții și Aprovizionare și membru în Comitetul Executiv Carrefour România.

Creată la inițiativa Carrefour, Cooperativa Grădina Noastră din Matca este formată din cinci agricultori, ce vor aduce pe rafturile magazinelor fructe și legume precum castraveți cornichon, roșii rotunde, prunișoare și tip inimă de bou, ardei gras Bianca, ardei kapia și iute, vinete, varză albă, dovlecei și căpșune. Cooperativa dispune de o suprafață de 10 hectare, atât în spații protejate, cât și în câmp, și estimează o capacitate de producție anuală de aproximativ 600 tone de legume.

Legumele și fructele noii cooperative sunt disponibile la raft în toate magazinele Carrefour din țară, de la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii noiembrie, în funcție de sezonul de producție.

„Pentru categoria de produse proaspete, calitatea se construiește în ferma producătorului, iar noi suntem alături de el în fiecare etapă, de la cultivare până la raft. Ne bucurăm să introducem o nouă cooperativă în programul Grădina Noastră, într-un bazin legumicol cu tradiție în România și cu fermieri cu o lungă istorie în livrarea legumelor în magazinele noastre. Este o relație construită în timp, pe încredere și pe respectarea acelorași standarde de calitate, iar faptul că o formalizăm printr-o cooperativă ne permite să mergem mai departe împreună. Pentru clienții noștri, acest parteneriat înseamnă legume și fructe românești proaspete, iar pentru fermierii din Matca, un cadru stabil în care să își dezvolte producția de la un sezon la altul”, declară Radu Gherman,Buying Director Ultra-Fresh Carrefour România.

„Avem o colaborare îndelungată cu Carrefour România, timp în care am construit un parteneriat bazat pe încredere, seriozitate și sprijin reciproc. Am început prin a livra roșii și castraveți, iar treptat ne-am diversificat gama de produse și am învățat să ne organizăm mai eficient, inclusiv în ceea ce privește logistica și ambalarea. Când reprezentanții Carrefour ne-au invitat să facem parte din programul dedicat cooperativelor, am acceptat cu încredere, tocmai datorită experienței foarte bune pe care am avut-o împreună. Matca este unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară și ne bucurăm că produsele noastre ajung pe rafturile magazinelor Carrefour din întreaga Românie. Acest parteneriat ne oferă mai multă predictibilitate, atât în planificarea producției, cât și a veniturilor, și ne ajută să susținem producătorii locali, astfel încât beneficiile colaborării să se întoarcă direct în comunitatea noastră”, declară Fănica Stan,reprezentant al Cooperativei Grădina Noastră din Matca.

Prin programul Grădina Noastră, Carrefour România colaborează cu producători locali organizați în cooperative, oferindu-le acces la rețeaua națională de magazine și un canal de distribuție stabil. Parteneriatul include suport pentru optimizarea lanțului logistic și un cadru comercial predictibil, care permite fermierilor să investească în creșterea calității producției și în dezvoltarea propriilor afaceri.

Programul reunește 15 cooperative partenere, cu peste 400 de familii de producători. Acestora li se adaugă alte 18 cooperative partenere ce activează sub brand propriu. În prima jumătate a acestui an, volumele de fructe și legume provenite de la producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului 2025.