O companie românească are o soluție pentru dronele militare rămase fără comunicații prin satelit, precum în incidentul Starlink din Ucraina. Cum funcționează tehnologia dezvoltată la Cluj

Restricțiile aplicate recent serviciilor Starlink și Starshield în Ucraina, care au afectat comunicațiile unor drone militare, au demonstrat cât de vulnerabile pot deveni tehnologiile de apărare atunci când depind de infrastructuri externe. Compania românească OVES Enterprise, din Cluj-Napoca, susține că tehnologia sa Nemesis AI are un avantaj în astfel de situații: permite dronelor să continue executarea misiunilor chiar și atunci când pierd comunicațiile cu operatorii sau semnalele de navigație prin satelit.

Incidentul din Ucraina a afectat funcționarea unor drone care se deplasau cu viteze de peste aproximativ 160 km/h, după introducerea unor restricții asupra serviciilor Starlink și Starshield. Conexiunile au fost ulterior restabilite, Ministerul Apărării din Ucraina anunțând, pe 24 octombrie, că serviciile funcționează inclusiv la viteze de peste 400 km/h.

Episodul a evidențiat însă o problemă importantă pentru industria militară: chiar și echipamentele performante pot deveni vulnerabile atunci când funcționarea lor depinde de servicii de comunicații controlate de furnizori externi.

În acest context, OVES Enterprise atrage atenția asupra avantajelor tehnologiei Nemesis AI, dezvoltată anterior incidentului, care permite procesarea informațiilor și luarea deciziilor direct la bordul echipamentelor militare, fără să fie necesară o conexiune permanentă la internet.

„Cazul Starlink arată cât de vulnerabile pot deveni sistemele militare atunci când depind de infrastructuri asupra cărora nu au control. Vorbim despre tehnologii foarte performante, dar a căror disponibilitate poate fi limitată printr-o decizie luată la mii de kilometri de locul în care sunt utilizate. În cazul sistemelor militare, această dependență poate avea consecințe directe asupra executării misiunilor. De aceea, considerăm că următoarea etapă în dezvoltarea tehnologiilor de apărare este transferul capacității de analiză și decizie direct la bordul echipamentelor. Autonomia devine astfel o condiție esențială pentru continuitatea operațională”, explică Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cum pot funcționa dronele fără internet și semnal GPS

Nemesis AI combină patru componente tehnologice: navigația fără semnale de poziționare prin satelit, pilotajul autonom bazat pe inteligență artificială, analiza mediului înconjurător și corelarea informațiilor provenite de la senzorii instalați la bord.

În condiții normale, sistemul utilizează datele furnizate de patru constelații globale de navigație prin satelit: GPS (SUA), GLONASS (Rusia), Galileo (Uniunea Europeană) și BeiDou (China).

Potrivit OVES Enterprise, Nemesis AI analizează informațiile disponibile de la aproximativ 62 de sateliți și verifică integritatea semnalelor de circa 200 de ori pe secundă.

Scopul este identificarea tentativelor de bruiaj (jamming), prin care recepția semnalelor este perturbată, sau de falsificare a datelor de poziționare (spoofing), prin care un echipament poate fi indus în eroare cu privire la locul în care se află. Sistemul poate detecta și retransmiterea unor semnale care generează erori de navigație, metodă cunoscută drept meaconing.

Atunci când identifică semnale compromise, Nemesis AI le elimină din calcule și continuă să utilizeze informațiile considerate valide pentru stabilirea poziției și verificarea traiectoriei.

Dar ce se întâmplă dacă drona pierde complet semnalul de navigație prin satelit?

Într-o asemenea situație, tehnologia folosește datele furnizate de senzorii inerțiali, care măsoară mișcarea și schimbările de direcție ale vehiculului, împreună cu informațiile provenite de la celelalte sisteme integrate la bord. Inteligența artificială corelează aceste date pentru a estima poziția și deplasarea dronei.

Astfel, sistemul poate continua navigația fără să depindă exclusiv de GPS sau de celelalte constelații de sateliți, susține compania românească.

Inteligența artificială ia deciziile direct la bordul dronei

Separat de navigația fără GPS, Nemesis AI poate funcționa și fără o conexiune permanentă la internet sau cu operatorul uman.

Tehnologia procesează local informațiile, fără să fie necesară transmiterea continuă a acestora către un server extern. Pe baza parametrilor și a sarcinilor stabilite anterior, inteligența artificială poate lua deciziile necesare funcționării autonome în intervale de ordinul milisecundelor.

În configurațiile care integrează aceste capabilități, dronele își pot adapta deplasarea și pot continua misiunile inclusiv atunci când comunicațiile sunt întrerupte.

Aceasta este principala diferență pe care OVES Enterprise o evidențiază în contextul incidentului Starlink: pierderea conexiunii prin satelit nu înseamnă automat și pierderea capacității echipamentului de a-și executa misiunea.

Tehnologia nu elimină necesitatea comunicațiilor pentru toate operațiunile militare, dar permite anumitor funcții de navigație și pilotaj să fie executate autonom, în limitele stabilite anterior.

De la sistemele antidronă ale armatei SUA la rachete și nave autonome

Nemesis AI este utilizată deja în mai multe proiecte militare în care este implicată compania românească.

Așa cum StartupCafe a relatat anterior, tehnologia dezvoltată la Cluj a fost integrată în sistemele antidronă EAGLS, produse de compania americană MSI Defense Solutions și utilizate de armata SUA în Orientul Mijlociu.

OVES Enterprise dezvoltă și propriile sisteme de interceptare a dronelor, inclusiv INTERJET, o platformă aeriană cu turbină, proiectată pentru interceptarea țintelor rapide. Tehnologia Nemesis AI este integrată și în proiectul SAHARA, o rachetă de croazieră autonomă dezvoltată de compania românească.

Tot la Cluj-Napoca, OVES Enterprise pregătește, împreună cu producătorul ucrainean EDRONE, o fabrică de drone militare care vor integra tehnologia Nemesis AI. Așa cum StartupCafe a relatat anterior, proiectul prevede inițial producția a aproximativ 1.000 de drone lunar, din trei categorii: drone FPV, interceptoare și drone de recunoaștere. Parteneriatul combină experiența acumulată de compania ucraineană în producția și utilizarea dronelor pe front cu tehnologia de inteligență artificială dezvoltată în România. Primele unități erau programate să intre în producție în toamna anului 2026, iar capacitatea fabricii ar putea crește ulterior la 10.000–15.000 de drone lunar, în funcție de comenzi.

În septembrie 2026, OVES a anunțat un parteneriat cu producătorul german de tehnologie militară STARK.

Parteneriatul vizează integrarea tehnologiei Nemesis AI în platformele navale autonome dezvoltate de STARK, pentru ca acestea să poată opera inclusiv în zone în care semnalele de navigație prin satelit sunt indisponibile. Așa cum StartupCafe a relatat anterior, producătorul german a început deja testarea unei astfel de platforme pentru armata germană.

Cele două companii au indicat și România, în special regiunea Mării Negre, drept o posibilă piață pentru aceste sisteme navale autonome.

OVES Enterprise, compania românească din spatele Nemesis AI

OVES Enterprise a fost înființată în 2015, la Cluj-Napoca, și și-a extins treptat activitatea din domeniul dezvoltării software către inteligență artificială, sisteme autonome și tehnologii pentru industria apărării.

Compania are peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.

Potrivit datelor comunicate de OVES, peste jumătate din cifra de afaceri provine din proiecte internaționale care integrează tehnologii de inteligență artificială și analiză de date.