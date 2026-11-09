FOTO Garsoniere de un milion de dolari, într-un zgârie-nori din Miami. Un dezvoltator român investește într-un proiect de peste un miliard de dolari

Dezvoltatorul imobiliar român One United Properties, fondat de antreprenorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, intră pe piața din Miami, SUA, printr-o investiție într-un zgârie-nori de 77 de etaje, în care garsonierele sunt promovate inclusiv la prețuri de aproximativ un milion de dolari. Proiectul are o valoare estimată de peste un miliard de dolari, iar dezvoltatorul român și co-investitorii săi participă cu 43 de milioane de dolari.

One United Properties, companie listată la Bursa de Valori București (BVB: ONE), a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, că a devenit partener al dezvoltatorului american Fortune International Group în proiectul ORA by Casa Tua, situat în cartierul Brickell, centrul financiar al orașului Miami.

Investiția de 43 de milioane de dolari va fi realizată în principal prin intermediul unui vehicul de investiții cu sediul în România, controlat de One United Properties. Alături de acesta participă ERA5 Real Estate, companie deținută de David Flusberg, partenerul de management al dezvoltatorului român pentru piața americană.

Comunicatul nu precizează participația pe care o va deține One United Properties în compania proiectului și nici contribuția financiară individuală a dezvoltatorului român, separată de cea a co-investitorilor.

Cât costă locuințele din zgârie-norii de 77 de etaje

ORA by Casa Tua va avea 533 de locuințe, de la studiouri și apartamente cu unul sau mai multe dormitoare până la penthouse-uri de lux.

Potrivit unei liste comerciale de prezentare a proiectului, garsonierele, cu suprafețe interioare de aproximativ 45-46 de metri pătrați, au fost ofertate la prețuri cuprinse între 875.000 și 1,05 milioane de dolari.

Apartamentele cu un dormitor figurează în aceeași listă cu prețuri între 1,05 și 1,45 milioane de dolari, iar cele cu două dormitoare și un spațiu suplimentar de tip studio depășesc două milioane de dolari. Pentru locuințele cu patru dormitoare, prețurile indicate ajung la aproximativ 3,7 milioane de dolari.

Valorile sunt orientative și pot fi modificate în funcție de disponibilitate și de caracteristicile apartamentelor. Acestea nu reprezintă o listă de prețuri anunțată de One United Properties.

Turnul, proiectat de firma americană de arhitectură Arquitectonica, va avea o înălțime de aproximativ 292 de metri și va fi construit pe Brickell Avenue, la numărul 1210, devenind unul dintre cele mai înalte imobile rezidențiale din Miami.

Interioarele sunt proiectate de studioul milanez m2atelier, iar locuințele vor fi livrate complet mobilate.

Proprietarii vor putea utiliza apartamentele ca reședințe permanente sau le vor putea introduce într-un program opțional de închiriere administrat de Casa Tua.

Restaurante, club privat și grădină suspendată

Proiectul va include, pe lângă locuințe, aproximativ 2.300 de metri pătrați de restaurante și spații comerciale, un centru de wellness și spații de co-working.

La ultimul etaj va funcționa un club privat administrat de Casa Tua. Proprietarii vor beneficia și de piscine, săli de fitness și o grădină suspendată pe trei niveluri.

Casa Tua este un brand internațional de ospitalitate fondat în Miami, în 2001, de Miky și Leticia Grendene. Compania operează restaurante și cluburi private în destinații precum Miami Beach, New York, Aspen, Paris și Capri.

ORA va fi primul turn rezidențial care poartă numele Casa Tua.

Planurile proiectului au fost aprobate de administrația orașului Miami, iar începerea construcției este programată pentru primul trimestru al anului 2027.

Victor Căpitanu: „Scopul nostru este să construim o prezență durabilă în SUA”

„Miami reprezintă un element central al strategiei noastre de creștere în SUA, iar ORA by Casa Tua ne oferă oportunitatea de a ne stabili prezența intr-una dintre cele mai dinamice piețe rezidențiale din lume, alături de Fortune, un partener care are zeci de ani de experiență în sudul Floridei. Scopul nostru este să construim o prezență durabilă în SUA prin investiții selectate cu atenție, cu aceeași disciplină care ne ghidează și în România. Măsura succesului este valoarea pe termen lung pe care o creăm pentru acționarii noștri”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

Fortune International Group, partenerul american al One United Properties, a fost fondat de antreprenorul Edgardo Defortuna și activează de peste 40 de ani pe piața imobiliară din sudul Floridei.

Compania a dezvoltat peste 7.000 de unități rezidențiale și are în portofoliu proiecte asociate unor branduri internaționale de lux, inclusiv Ritz-Carlton și St. Regis.

„Am fost foarte atenți în alegerea partenerilor pe care îi aducem în ORA by Casa Tua, iar One United Properties împărtășește convingerea noastră privind potențialul pe termen lung al pieței din Miami, dar și standardele înalte de dezvoltare pe care le impune această piață”, a declarat Edgardo Defortuna, președinte și CEO al Fortune International Group.

David Flusberg, fondatorul ERA5 și partenerul One United Properties pentru SUA, a explicat că alegerea proiectului a venit după mai multe luni de analiză a oportunităților de investiții.

„După multe luni în care am analizat oportunități de toate tipurile și dimensiunile, ORA s-a remarcat prin amplasamentul excelent din Brickell, planurile de dezvoltare deja aprobate, nivelul ridicat al pre-vânzărilor și partenerii de calibru mondial”, a declarat acesta.

De la Nashville la Miami. Cum se extinde One United în Statele Unite

Intrarea pe piața din Miami reprezintă o nouă etapă a strategiei de extindere a One United Properties în SUA.

În martie 2026, StartupCafe.ro relata că dezvoltatorul român a cumpărat primul său teren în Statele Unite, în orașul Franklin, statul Tennessee, parte a zonei metropolitane Nashville.

La acel moment, compania anunța un proiect rezidențial care prevedea construirea a 42 de locuințe de tip townhouse.

Ulterior, One United și-a extins planurile de investiții pe piața americană.

În articolul publicat de StartupCafe.ro pe 29 septembrie 2026, compania prezenta deja un proiect rezidențial în Franklin cu o valoare brută estimată la aproximativ 110 milioane de dolari și confirma că analizează noi oportunități de dezvoltare în Nashville și Miami.

Strategia americană a dezvoltatorului român se bazează pe asocierea cu parteneri locali și co-investitori, model aplicat acum și în cazul ORA by Casa Tua.

One United Properties urmărește să își extindă portofoliul internațional, în paralel cu investițiile din România, unde dezvoltă proiecte rezidențiale, clădiri de birouri și ansambluri cu funcțiuni mixte.

Compania este listată la Bursa de Valori București și are o strategie de creștere care vizează majorarea valorii nete ajustate a activelor de la aproximativ 1,2 miliarde de euro la 2,5 miliarde de euro în următorii cinci ani.