FOTO Avioane private spre Nisa, Geneva și Paris. Afacerea familiei Vișoiu, care administrează aeronave pentru Dan Șucu, fiul lui Cristi Borcea și alți milionari, se extinde în Europa

Compania românească de aviație privată My Jet, controlată de familia omului de afaceri Valentin Vișoiu, pregătește extinderea operațiunilor europene și vrea să ajungă la 15 aeronave administrate în următorii trei ani. Printre investitorii în avioanele operate de companie se numără Dan Șucu - fondatorul Mobexpert și patronul Rapidului, Patrick Borcea - fiul lui Cristi Borcea, și fondatorii One United Properties. Nisa, Geneva, Paris, Istanbul și Milano sunt printre destinațiile preferate ale clienților.

My Jet, compania de aviație privată fondată în 2019 de Valentin și Robert Vișoiu, tată și fiu, intenționează să își extindă flota administrată de la opt la 14-15 aeronave în următorii trei ani, prin adăugarea a două-trei avioane anual.

Operatorul, care are baza operațională pe Aeroportul Băneasa din București, urmărește atragerea unor noi proprietari de aeronave din Europa, dezvoltarea serviciilor de închiriere a avioanelor private și extinderea activității pe piețele internaționale, potrivit unui comunicat transmis marți, 27 octombrie 2026.

În prezent, 90% dintre zborurile My Jet sunt internaționale, iar 85% dintre clienții companiei provin din afara României, potrivit unui comunicat al companiei. Numărul zborurilor efectuate în 2025 a crescut cu 16,3% față de anul precedent.

Familia Vișoiu controlează My Jet. Dan Șucu și fiul lui Cristi Borcea, asociați într-un avion privat

My Jet este controlată de familia Vișoiu, cunoscută pentru afacerile din construcții și dezvoltări imobiliare ale grupului Conarg.

Acționarul majoritar al operatorului este VMAX Project SRL, cu 60% din capital, societate prin care este implicat indirect Robert Vișoiu, fost pilot de Formula 2.

Alte 30% sunt deținute de AV Holding SRL, companie controlată în părți egale de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, fondatorii dezvoltatorului imobiliar One United Properties.

Restul de 10% aparțin ENA Engineering Solutions SRL, societate asociată antreprenorilor Cătălin Enache și Georgiana Vidat.

Compania este administrată de Valentin Vișoiu, antreprenorul care a dezvoltat grupul Conarg, cunoscut pentru proiectele imobiliare realizate în București și Pitești.

StartupCafe.ro a arătat recent cine sunt oamenii de afaceri din spatele unor avioane private administrate de My Jet, identificând trei societăți ale căror denumiri corespund înmatriculărilor unor aeronave din flota operatorului.

Una dintre acestea este YR-WHO SRL, în care Dan Șucu, fondatorul Mobexpert și patronul clubului Rapid, și Patrick Cristian Borcea, fiul omului de afaceri Cristi Borcea, dețin fiecare câte 20% din capital.

Societatea este asociată unui avion privat HondaJet HA-420, fabricat în 2017 și administrat de My Jet.

Dan Șucu este implicat și în alte două societăți asociate aeronavelor operatorului: YR-WNT, corespunzătoare unui Cessna Citation XLS+, și YR-DSR, asociată unui Gulfstream G200.

În aceste două firme se regăsesc și fondatorii One United Properties, prin AV Holding, alături de alți investitori din domenii precum energia și dezvoltările imobiliare.

Cum funcționează afacerea: avioane private administrate pentru mai mulți proprietari

My Jet administrează în prezent opt aeronave, din modele și categorii diferite: Citation Jet 1, Cessna Citation XLS+, Embraer Phenom 300E, Gulfstream G200, Hawker 400XP, HondaJet, Cirrus Vision Jet G2 și Cirrus Vision Jet G2+.

Flota include atât avioane private de mici dimensiuni, destinate deplasărilor rapide cu un număr redus de pasageri, cât și aeronave mai mari, capabile să efectueze zboruri pe distanțe lungi.

Modelul de afaceri al My Jet se bazează pe administrarea centralizată a unor aeronave deținute de proprietari diferiți, inclusiv grupuri de investitori.

Compania funcționează ca un centru operațional pentru avioane private de afaceri, ocupându-se de organizarea zborurilor, întreținerea aeronavelor și exploatarea lor comercială.

Atunci când proprietarii nu utilizează avioanele, acestea pot fi închiriate altor clienți, generând venituri care contribuie la acoperirea costurilor de operare.

Unul dintre mecanismele utilizate este proprietatea fracționată, prin care mai mulți investitori participă la achiziția și utilizarea aceleiași aeronave, împărțind cheltuielile.

Astfel, proprietarii nu trebuie să își dezvolte individual întreaga infrastructură necesară exploatării avioanelor, de la personal specializat și întreținere până la organizarea zborurilor.

În jurul acestui model, My Jet dezvoltă și servicii de intermediere a zborurilor private, precum și servicii premium dedicate pasagerilor.

Compania a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ două milioane de euro și un profit net de circa 85.000 de euro.

Nisa, Geneva, Paris, Istanbul și Milano, printre destinațiile preferate

Cele mai frecvente destinații ale aeronavelor administrate de My Jet sunt Nisa, Geneva, Paris, Istanbul și Milano, potrivit companiei.

Pe lângă aceste orașe europene, operatorul deservește clienți care solicită zboruri către Africa, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat, în funcție de autonomia și caracteristicile aeronavelor disponibile.

Clienții provin în principal din mediul de afaceri, inclusiv din sectoarele construcțiilor, dezvoltărilor imobiliare, industriei farmaceutice și retailului.

Compania observă, totodată, o creștere a numărului de clienți mai tineri.

„Business aviation nu mai trebuie privită exclusiv prin prisma luxului. Pentru tot mai mulți antreprenori și executivi, aeronava este un instrument de business care le permite să câștige una dintre cele mai importante resurse: timpul. Vedem clienți care trebuie să ajungă în două sau trei destinații într-o singură zi, iar flexibilitatea și eficiența devin criterii esențiale”, afirmă Cătălin Enache, Managing Director My Jet.

Extindere în Europa: noi proprietari de avioane private din Italia, Bulgaria și Spania

My Jet administrează deja aeronave pentru proprietari din Bulgaria și Italia și poartă discuții cu potențiali clienți din Spania.

În paralel, operatorul urmărește atragerea unor noi avioane private din regiunea Balcanilor, inclusiv din Bulgaria, Grecia și Republica Moldova.

Un alt obiectiv este obținerea unui certificat de operator aerian (AOC) în Malta, în cadrul strategiei de extindere a infrastructurii operaționale din Europa.

Compania dezvoltă și activitatea de intermediere a zborurilor private, cunoscută în industrie sub denumirea de charter brokerage.

În acest scop, My Jet a creat, împreună cu un partener elvețian, un sistem dedicat de intermediere și dispune de o echipă de trei persoane care gestionează solicitări de zbor din întreaga Europă.

Operatorul are deja puncte de reprezentare operațională la Geneva și Londra și analizează posibilitatea deschiderii unui birou fizic în capitala britanică în următorii cinci ani.

„Nu urmărim o dezvoltare bazată exclusiv pe volum. Vrem să creștem păstrând capacitatea de a înțelege fiecare proprietar și fiecare client și de a construi soluția potrivită pentru el. Credem că există un spațiu important pe piața europeană pentru un operator agil, eficient și foarte apropiat de client. Faptul că 85% dintre clienții noștri sunt internaționali confirmă că modelul My Jet poate crește dincolo de piața locală”, spune Cătălin Enache.

De la avionul privat la Mercedesul care așteaptă pe aeroport

Pe lângă administrarea aeronavelor și intermedierea zborurilor, My Jet își extinde activitatea către serviciile de concierge, urmărind să gestioneze cât mai multe etape ale călătoriei clienților.

Pe Aeroportul Băneasa din București, compania are statutul de agent de handling aprobat și a investit în personal și echipamente proprii.

Printre acestea se numără și o flotă de automobile Mercedes-Benz V-Class, utilizate pentru transportul pasagerilor după aterizare.

Strategia urmărește integrarea într-o singură afacere a administrării aeronavelor, comercializării zborurilor private și serviciilor oferite pasagerilor.

Piața avioanelor private din România, în creștere

Planurile My Jet vin pe fondul dezvoltării pieței locale de aviație de afaceri.

Potrivit datelor European Business Aviation Association (EBAA), citate de companie, România a înregistrat în 2024 un număr de 13.449 de mișcări de aeronave din această categorie, în creștere cu 8% față de anul precedent.

Numărul aeronavelor de afaceri bazate în România a crescut de la 34 la 38, iar cel al aeronavelor înmatriculate, de la 25 la 29.

Totodată, numărul aeroporturilor românești care au înregistrat trafic de aviație de afaceri a avansat de la 16 la 22.

Impactul economic al sectorului este estimat la aproximativ 360 de milioane de euro și 5.800 de locuri de muncă directe și indirecte.