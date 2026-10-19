Dan Șucu, fondatorii One United și fiul lui Cristi Borcea, într-o afacere cu avioane private. Cine sunt investitorii din spatele My Jet

Dan Șucu - fondatorul Mobexpert, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu - fondatorii One United Properties, și Patrick Borcea - fiul omului de afaceri Cristi Borcea, se numără printre investitorii unor societăți din domeniul aviației private, asociate cu operatorul românesc My Jet. StartupCafe.ro a identificat trei firme cu activitate principală de transport aerian de pasageri, ale căror denumiri corespund înmatriculărilor unor avioane administrate de companie: un HondaJet, un Cessna Citation XLS+ și un Gulfstream G200.

Cele trei societăți au structuri de acționariat diferite, în care se regăsesc antreprenori cunoscuți din retail, imobiliare, energie și alte domenii. În paralel, My Jet, companie în care fondatorii One United dețin indirect 30%, pregătește extinderea flotei și a operațiunilor internaționale.

Cine deține My Jet

My Jet SRL este o companie din Pitești, administrată de omul de afaceri Valentin Vișoiu. Societatea a funcționat anterior sub denumirile Conarg Trade și Conarg Motion, iar în 2021 a devenit My Jet.

Acționarul majoritar este VMAX Project SRL, cu 60% din capital, societate prin care este implicat indirect Robert Vișoiu.

Alte 30% sunt deținute de AV Holding SRL, companie controlată în părți egale de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, fondatorii dezvoltatorului imobiliar One United Properties.

Restul de 10% aparțin ENA Engineering Solutions SRL, societate asociată antreprenorilor Cătălin Enache și Georgiana Vidat.

În 2025, My Jet a înregistrat afaceri de aproximativ 2 milioane EUR, un profit net de circa 85.000 EUR și avea 17 angajați.

Dan Șucu și Patrick Borcea, asociați într-o firmă legată de un HondaJet

Una dintre societățile identificate de StartupCafe.ro este YR-WHO SRL, înființată în 2023.

Dan Șucu și Patrick Cristian Borcea, fiul lui Cristi Borcea, dețin fiecare câte 20% din capital.

Printre ceilalți acționari se numără societatea cipriotă Zetolia Limited, Anlero Capital, asociată indirect cu Valentin Vișoiu, și Altius Group, legată de antreprenorul Marius Diaconu.

Administratorul societății este Robert Vișoiu.

Firma are ca activitate principală transportul aerian de pasageri, iar denumirea sa corespunde înmatriculării YR-WHO, purtată de un avion HondaJet HA-420, fabricat în 2017 și administrat de My Jet.

În 2025, YR-WHO SRL a înregistrat venituri de aproximativ 1,3 milioane EUR, o pierdere de circa 60.000 EUR, active imobilizate de 2,8 milioane EUR și datorii de aproximativ 3,6 milioane EUR.

Societatea nu avea angajați.

Dan Șucu și fondatorii One United, într-o a doua societate

Dan Șucu este acționar și în YR-WNT SRL, unde deține 17% din capital.

O participație egală este deținută de AV Holding, societatea controlată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu.

În acționariat se mai regăsesc Ciprian Daniel Șter Chelba, Altius Group, AJ Asset Management și Activ Group Management.

YR-WNT SRL a fost înființată în 2013 și a funcționat anterior sub denumirea Neo Downtown. În 2021, societatea și-a schimbat numele în YR-WNT, identic cu înmatricularea unui avion Cessna Citation XLS+, fabricat în 2013 și administrat de My Jet.

Compania are ca activitate principală transportul aerian de pasageri.

Legătura societății cu fondatorii One United apare și în raportările bursiere ale dezvoltatorului imobiliar, care a inclus YR-WNT între entitățile afiliate.

În 2025, compania a raportat venituri de aproximativ 2,9 milioane EUR și o pierdere de circa 120.000 EUR. Societatea nu avea angajați.

Un Gulfstream G200 îi reunește pe Șucu, fondatorii One United și investitori din energie

A treia societate este YR-DSR SRL, înființată în 2022.

Dan Șucu deține 15% din capital, în timp ce AV Holding, compania controlată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, are o participație de 25%.

Printre ceilalți acționari se numără Martin Oil Energy, din ecosistemul de afaceri al lui Augustin Oancea, cunoscut pentru grupul Tinmar, Axell Capital One, asociată indirect cu antreprenorul Justin Paraschiv, și Conarg SA, legată de Valentin Vișoiu.

În istoricul societății apare și One United Properties SA, care a fost acționar direct între decembrie 2022 și iulie 2023.

Societatea are ca activitate principală transportul aerian de pasageri, iar denumirea sa corespunde înmatriculării YR-DSR, purtată de un Gulfstream G200, avion de afaceri fabricat în 2009 și administrat de My Jet.

În 2025, YR-DSR SRL a raportat venituri de aproximativ 2,7 milioane EUR, o pierdere de circa 570.000 EUR, active imobilizate de 5,8 milioane EUR și datorii de aproape 9,8 milioane EUR.

Nici această companie nu avea angajați.

Cum funcționează afacerea cu avioane private

Contactați de StartupCafe.ro, reprezentanții My Jet au explicat că societatea operează aeronave deținute de alte entități și le oferă proprietarilor servicii complete de administrare.

Compania se ocupă de organizarea zborurilor, întreținerea aeronavelor și utilizarea comercială a acestora în perioadele în care proprietarii nu le folosesc.

Astfel, avioanele pot genera venituri din zboruri comerciale, contribuind la acoperirea unei părți din costurile de exploatare.

My Jet a explicat și modelul proprietății fracționate, prin care mai mulți investitori pot participa la achiziția și utilizarea unei aeronave.

„Proprietatea fracțională le oferă clienților posibilitatea de a deține o cotă-parte dintr-o aeronavă și de a beneficia de avantajele utilizării acesteia fără a suporta individual întreaga investiție și toate costurile asociate proprietății integrale”, au transmis reprezentanții companiei.

În acest sistem, costurile fixe sunt împărțite între proprietari, iar operatorul coordonează utilizarea avionului.

My Jet operează șapte aeronave. Majoritatea clienților sunt din străinătate

Potrivit companiei, flota My Jet cuprinde în prezent șapte aeronave, din modelele Cessna Citation XLS+, Embraer Phenom 300E, Gulfstream G200, Hawker 400XP, HondaJet, Cirrus Vision Jet G2 și Cirrus Vision Jet G2+.

În 2025, numărul zborurilor a crescut cu 16,3% față de anul precedent.

Aproximativ 90% dintre zboruri sunt internaționale, iar 85% dintre clienți provin din afara României, potrivit datelor comunicate de operator.

Pe lângă administrarea aeronavelor, My Jet dezvoltă activitatea de intermediere a zborurilor private prin MyJet Charter și oferă servicii de handling pe Aeroportul Băneasa.

Planuri de extindere: până la 15 aeronave și posibil sediu la Londra

My Jet intenționează să adauge o nouă aeronavă în flotă până la sfârșitul anului 2026 și încă una sau două în 2027.

Pe termen de aproximativ patru ani, compania își propune să ajungă la 14–15 aeronave administrate, aproape dublu față de flota actuală.

În paralel, operatorul urmărește extinderea activității internaționale.

My Jet utilizează deja puncte de reprezentare virtuală la Geneva și Londra și analizează posibilitatea deschiderii unui sediu propriu în capitala britanică.

Compania are în vedere și dezvoltarea operațiunilor pe piețele din Bulgaria, Grecia și Republica Moldova.