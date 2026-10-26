Firmele fintech din Republica Moldova, invitate în Asociația Română de Fintech (RoFintech)

Asociația Română de Fintech (RoFintech) invită companiile fintech cu sediul principal în Republica Moldova să se alăture comunității sale în calitate de membri asociați, în condițiile prevăzute de statut, potrivit unui comunicat RoFintech transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Decizia vine într-un moment în care cele două piețe se apropie tot mai mult: Republica Moldova își aliniază cadrul de reglementare la cel european, iar tot mai multe fintech-uri de pe ambele maluri ale Prutului își construiesc produsele pentru ambele piețe.

Prin această deschidere, RoFintech încurajează colaborarea dintre cele două ecosisteme și oferă companiilor un cadru pentru schimb de experiență, noi parteneriate și proiecte comune în domeniul serviciilor financiare digitale.

Statutul RoFintech, actualizat la 9 iunie 2026, prevede explicit posibilitatea aderării companiilor din Republica Moldova care au sau urmăresc să dezvolte o legătură relevantă cu ecosistemul fintech din România.

„Pentru fintech, Prutul nu e un hotar, e o punte. Prin această deschidere, RoFintech unește două ecosisteme care împart aceeași limbă și aceeași ambiție de a inova. Companiile din Republica Moldova nu mai trebuie să o ia de la zero: România le oferă nu doar poarta spre piața europeană, ci și o comunitate care le poate accelera creșterea”, a declarat Tudor Darie, antreprenor originar din Republica Modova, fondator al startup-ului Fagura.

Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să depună o cerere de aderare și să îndeplinească criteriile statutare privind activitatea desfășurată: să dețină drepturile exclusive de comercializare asupra unor produse software, hardware sau mixte dezvoltate în cadrul companiei, concepute specific și exclusiv pentru servicii financiare, intermedierea unor procese din industrie sau prelucrarea datelor financiare.

Calitatea de membru asociat oferă posibilitatea de a participa la grupurile de lucru, de a contribui la programele asociației și de a propune proiecte noi. Membrii beneficiază, de asemenea, de oportunități de participare la evenimente, de resurse puse la dispoziția comunității și de sprijin pentru promovarea activităților aliniate obiectivelor RoFintech. Fiecare membru asociat are un vot în Adunarea Generală și poate propune candidați pentru Consiliul Director.

Din acest an, Gala RoFintech devine și scena fintech-urilor din Republica Moldova, care vor putea aplica la oricare dintre categoriile competiției, alături de companiile din România. În plus, gala va include o categorie dedicată fintech-urilor din Republica Moldova, care va recunoaște inovația și proiectele cu impact dezvoltate de cealaltă parte a Prutului.

Colaborarea dintre România și Republica Moldova se regăsește și în dialogul comunității. La evenimentul RoFintech Breakfast hosted by Fagura, găzduit la Supertree, participanții au discutat despre oportunitățile din fintech, investițiile alternative și posibile parteneriate între cele două ecosisteme. Prezența Moldova Innovation Technology Park (MITP), prin Olesea Prodan, CFO, a adus în discuție și oportunitățile de dezvoltare a activității companiilor românești în Republica Moldova.

Prin deschiderea către fintech-urile din Republica Moldova, RoFintech oferă un cadru în care aceste conversații pot continua prin participare la proiecte, schimb de expertiză și colaborare între membri. Companiile interesate pot contribui cu propriile experiențe și soluții la inițiativele comunității, construind relații cu potențiali parteneri din România.

Pentru informații despre aderare, companiile pot contacta RoFintech la hello@rofin.tech. Solicitările sunt evaluate și aprobate de Consiliul Director, conform statutului, iar activarea calității de membru și a beneficiilor aferente presupune achitarea cotizației anuale.

Asociația Română de Fintech este o organizație de business care își propune să susțină dezvoltarea ecosistemului fintech din România prin parteneriate cu industria financiară, dialog privind cadrul de reglementare și inițiative de internaționalizare.

Activitatea sa include facilitarea conexiunilor cu investitori, informarea despre oportunități de finanțare, educația fintech, conectarea talentelor cu oportunitățile profesionale și dezvoltarea comunității.