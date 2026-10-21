Contabilii CECCAR denunță un „monopol profesional prin modificarea Legii avocaturii și a Codului civil” și cer retragerea propunerii de lege din Parlament

După ce asociațiile de antreprenori RBL și IMM România au criticat propunerea de lege din Parlament, pentru modificarea Legii avocaturii 51/1995 și a Codului civil, miercuri și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a denunțat inițiativa legislativă drept „tentativă de instituire a unui monopol profesional” din partea avocaților.

E vorba despre inițiativa legislativă B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și pentru completarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.

Antreprenorii grupați în cadrul Fundației Romanian Business Leaders și patronii de firme din cadrul confederației IMM România au criticat dur propunerea de lege, avertizând că firmele din România ar urma să fie obligate să apeleze la avocați pentru întocmirea documentelor de constituire și modificare a societăților, precum și pentru contractele pentru care legislația impune forma scrisă, inclusiv actele adiționale.

Oamenii de afaceri se tem că propunerea de lege vine cu costuri suplimentare mari pentru firmele românești.

În replică, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) susține propunerea de lege și neagă că modificarea Legii avocaturii 51/1995 și a Codului civil ar impune intervenția avocatului pentru orice contract al unei firme sau ar interzice platformele LegalTech.

Acum, intervin și contabilii CECCAR, care solicită public parlamentarilor inițiatori retragerea acestei propuneri legislative.

„CECCAR solicită retragerea propunerii legislative și reluarea oricărei inițiative de modificare a cadrului profesional numai pe baza unei fundamentări obiective, a unei evaluări reale a impactului economic și concurențial și a consultării tuturor profesiilor ale căror competențe pot fi afectate”, susține Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Redăm integral argumentele CECCAR împotriva inițiativei legislative B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și pentru completarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil:

CECCAR respinge tentativa de instituire a unui monopol profesional prin modificarea Legii avocaturii și a Codului civil

„Dezvoltarea unei profesii nu se poate realiza prin limitarea competențelor celorlalte profesii și prin restrângerea libertății economice.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda îngrijorare și dezaprobarea fermă față de propunerea legislativă B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Codului civil, prin care se urmărește extinderea activităților rezervate avocaților, cu riscul restrângerii competențelor recunoscute prin lege altor profesii reglementate.

CECCAR solicită public parlamentarilor inițiatori retragerea acestei propuneri legislative.

Considerăm inacceptabil ca, sub pretextul consolidării unei profesii și al protejării beneficiarilor serviciilor sale, să fie promovate modificări legislative care pot transforma activități exercitate legal de profesioniști din domenii diferite în activități rezervate unei singure profesii.

Profesia de avocat are un rol fundamental în societate. Acest rol nu îi conferă însă o poziție de superioritate față de celelalte profesii și nici exclusivitatea interpretării și aplicării normelor de drept.

Experții contabili, contabilii autorizați, consultanții fiscali, auditorii financiari, practicienii în insolvență, evaluatorii autorizați și numeroși alți profesioniști își desfășoară activitatea în baza unor competențe recunoscute prin lege. Ei aplică permanent norme juridice specifice domeniilor lor, formulează opinii profesionale, oferă recomandări și contribuie la fundamentarea deciziilor economice.

A pretinde că furnizarea unei opinii sau a unui sfat individualizat, fundamentat pe aplicarea normelor de drept, ar trebui să constituie, prin natura sa, o activitate rezervată avocatului înseamnă a desconsidera competențele conferite prin lege celorlalte profesii și rolul acestora în funcționarea economiei.

Dreptul nu este proprietatea unei profesii. Aplicarea legii nu este monopolul avocatului.

Forma juridică a unui act nu poate fi confundată cu substanța economică a operațiunii pe care acesta o reglementează. Un contract sau un act de constituire ori de reorganizare a unei societăți nu reprezintă doar un ansamblu de clauze juridice. Acesta reflectă decizii economice, implicații financiare, tratamente contabile și consecințe fiscale care necesită competențele altor profesioniști. A transforma competența privind redactarea formei juridice într-un drept exclusiv asupra activităților profesionale aferente operațiunii înseamnă a ignora substanța economică a acesteia și contribuția esențială a celorlalte profesii. Competența asupra formei juridice nu poate conferi un monopol asupra substanței economice.

Cu atât mai surprinzătoare este această inițiativă într-un moment în care economia și profesiile traversează una dintre cele mai profunde transformări tehnologice din ultimele decenii.

Inteligența artificială și noile instrumente digitale extind capacitatea profesioniștilor de a analiza informații, de a interpreta reglementări, de a fundamenta recomandări și de a furniza servicii cu valoare adăugată. Evoluția tehnologică favorizează interdisciplinaritatea, integrarea competențelor și creșterea productivității și calității serviciilor profesionale.

Într-o economie în care inteligența artificială extinde accesul la cunoaștere și capacitatea de analiză, este anacronic să rezervi exclusiv avocaților activități care în prezent pot fi exercitate și de alți profesioniști. O asemenea abordare creează premisele unei dependențe artificiale de o singură profesie, în contradicție cu evoluția tehnologică, libertatea de alegere a beneficiarilor și nevoia de servicii tot mai competitive.

Modernizarea profesiilor nu se realizează prin ridicarea unor noi bariere legislative, ci prin dezvoltarea competențelor, adoptarea tehnologiilor emergente, consolidarea responsabilității profesionale și creșterea valorii oferite beneficiarilor.

Din perspectivă economică, inițiativa ridică probleme serioase de concurență și proporționalitate. Rezervarea nejustificată a unor activități în favoarea unei singure profesii poate restrânge concurența, limita libertatea de alegere a beneficiarilor și genera costuri suplimentare pentru întreprinderi.

Aceste consecințe nu pot fi ignorate într-un context în care mediul de afaceri românesc se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra competitivității, cu transformări tehnologice accelerate și cu o concurență globală din ce în ce mai puternică.

Companiile românești au nevoie de reducerea birocrației, de servicii profesionale accesibile și competitive și de libertatea de a alege specialiștii de care au nevoie. Nu de noi monopoluri profesionale și de costuri impuse prin lege.

O reglementare care poate obliga întreprinderile să recurgă la serviciile unei anumite categorii profesionale, inclusiv pentru activități care pot fi exercitate legal și competent de alți specialiști, riscă să afecteze tocmai eficiența economică și competitivitatea pe care politicile publice ar trebui să le susțină.

CECCAR consideră că o asemenea abordare contravine principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre profesiile reglementate, respectiv respectul reciproc, recunoașterea competențelor stabilite prin lege, complementaritatea serviciilor și concurența loială.

Nu există profesii superioare și profesii subordonate. Există profesii cu competențe recunoscute de lege, care trebuie respectate în egală măsură.

Prin colaborare, sinergia competențelor și respect reciproc, profesiile reglementate pot contribui împreună la creșterea competitivității economice, la dezvoltarea unor servicii cu valoare adăugată și la progresul societății.

Responsabilitatea legiuitorului este de a apăra interesul public și de a asigura un cadru legislativ echilibrat, nu de a crea avantaje concurențiale nejustificate pentru o anumită categorie profesională.

CECCAR nu contestă dreptul profesiei de avocat de a se moderniza și de a-și adapta cadrul de reglementare la realitățile economice și tehnologice. Contestăm însă ferm orice încercare de a realiza această dezvoltare prin restrângerea directă sau indirectă a competențelor altor profesii și prin instituirea unor obligații care pot afecta libertatea economică.

Respectul pe care o profesie îl solicită pentru propriile competențe trebuie să fie același respect pe care îl manifestă față de competențele celorlalte profesii.

În aceste condiții, CECCAR solicită retragerea propunerii legislative și reluarea oricărei inițiative de modificare a cadrului profesional numai pe baza unei fundamentări obiective, a unei evaluări reale a impactului economic și concurențial și a consultării tuturor profesiilor ale căror competențe pot fi afectate.

Reafirmăm că respectul pentru lege, independența profesională și principiile concurenței loiale sunt valori pe care profesia de avocat le promovează nu doar în beneficiul propriilor membri, ci și în relația cu celelalte profesii și cu societatea în ansamblu.

Dezvoltarea unei profesii nu poate fi construită pe restrângerea competențelor altora. Iar interesul public nu poate fi confundat cu interesul economic al unei profesii.

CECCAR va apăra ferm competențele profesiei contabile, respectul între profesiile reglementate și dreptul mediului de afaceri de a beneficia de servicii profesionale competitive, într-o economie deschisă, digitalizată și orientată către viitor”.​