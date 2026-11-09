Compania unui om de afaceri canadian investește 20 milioane EUR într-un nou proiect de stocare a energiei în România

MetaWealth, platforma de investiții fondată de omul de afaceri canadian Michael Topolinski, a semnat un contract pentru achiziția unui proiect de stocare a energiei în baterii, în județul Dolj, cu o investiție estimată la 20 de milioane de euro. Compania ajunge astfel la trei proiecte în România, cu o capacitate totală de stocare de 300 MWh, care ar urma să devină operaționale în 2027.

Contractul pentru achiziția noului proiect a fost semnat pe 4 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Instalația din Dolj va avea o putere de 50 MW și o capacitate de stocare de 100 MWh, fiind al treilea proiect de acest tip din portofoliul MetaWealth, după cele de la Dumbrava, județul Neamț, și Sânpaul, județul Mureș.

Proiectul este pregătit pentru începerea construcției, terenul fiind asigurat, iar avizul tehnic de racordare și autorizația de construire deja obținute. Amplasamentul se află în apropierea unui nod al rețelei electrice, ceea ce permite reducerea costurilor de racordare.

Lucrările sunt programate să înceapă în al doilea trimestru din 2027, iar intrarea în operare comercială este estimată pentru trimestrul al treilea al aceluiași an.

Trei proiecte de stocare a energiei, cu o capacitate totală de 300 MWh

Odată cu achiziția din Dolj, portofoliul MetaWealth ajunge la o putere totală de 148 MW și o capacitate de stocare de 300 MWh.

Primul proiect, de la Dumbrava, se află deja în construcție, lucrările fiind realizate de compania românească Parapet Group. Instalația, cu o putere de 50 MW și o capacitate de 100 MWh, ar urma să intre în operare comercială în trimestrul al doilea din 2027.

Pentru dezvoltarea acestuia, MetaWealth a atras în august un pachet de finanțare de 19 milioane de euro, din care aproximativ 10 milioane de euro reprezintă un credit acordat de CEC Bank pe o perioadă de șapte ani.

Potrivit companiei, transformatorul principal, sistemele de conversie a puterii și echipamentele de medie tensiune au ajuns deja în portul Constanța, iar bateriile sunt așteptate în perioada 20 noiembrie – 4 decembrie 2026.

La Sânpaul, în județul Mureș, MetaWealth dezvoltă un proiect de 48 MW și 100 MWh. Construcția este programată să înceapă în primul trimestru din 2027, iar operarea comercială în trimestrul al treilea.

StartupCafe.ro a scris anterior despre investițiile de 110 milioane de euro în proiecte de stocare a energiei anunțate de MetaWealth la începutul anului 2026. Compania și-a extins între timp portofoliul prin achiziția unor proiecte care dispun deja de autorizațiile necesare pentru construcție.

MetaWealth vrea să vândă primele trei proiecte. Șase oferte primite pentru instalația din Neamț

Modelul de afaceri al MetaWealth presupune dezvoltarea primelor trei proiecte până la intrarea în operare comercială, urmată de vânzarea acestora către alți investitori.

Compania a început deja procesul de vânzare a instalației de la Dumbrava, care ar urma să se încheie până la intrarea proiectului în exploatare comercială, în al doilea trimestru din 2027.

Potrivit MetaWealth, au fost primite șase oferte, iar peste 12 potențiali cumpărători sunt implicați în proces. Printre aceștia se numără fonduri de investiții specializate în energie regenerabilă, companii energetice europene și investitori listați pe bursele internaționale.

Prin vânzarea primelor trei instalații, compania urmărește să obțină profit din dezvoltarea proiectelor, urmând ca viitoarele capacități de stocare să fie păstrate în portofoliu pentru exploatare pe termen lung.

Acestea vor putea genera venituri inclusiv din arbitraj energetic, prin cumpărarea și stocarea electricității în perioadele cu prețuri reduse și comercializarea acesteia atunci când prețurile cresc.

MetaWealth intenționează să pună în funcțiune încă 500 MWh de capacitate de stocare în 2028.

„În august, proiectul nostru de 100 MWh de la Dumbrava a ajuns la închiderea financiară cu CEC Bank. La mai puțin de trei luni distanță, avem trei proiecte în trei regiuni ale țării, toate programate să intre în operare comercială în 2027”, a declarat Michael Topolinski, fondator și CEO al MetaWealth.

„Cererea investitorilor pentru obligațiunile prin care finanțăm proiectele noastre de stocare a fost foarte mare. Pentru 2028 ne-am propus ca încă 500 MWh să intre în operare comercială. Construim o platformă gândită să crească pe termen lung, într-un sistem energetic care are nevoie de capacitate de stocare”, a adăugat acesta.

De ce crește interesul investitorilor pentru stocarea energiei în România

Dezvoltarea instalațiilor de stocare are loc în contextul creșterii producției de energie regenerabilă și al necesității de echilibrare a sistemului energetic național.

Sistemele de baterii permit acumularea electricității în perioadele cu producție ridicată și consum redus, pentru a o livra ulterior în rețea, atunci când cererea și prețurile cresc.

Potrivit datelor prezentate de MetaWealth, la începutul lunii octombrie 2026, România avea instalată o capacitate de stocare de aproximativ 2,31 GWh.

Un studiu de adecvanță realizat pentru Transelectrica estimează un necesar de aproximativ 6.000 MWh de stocare în baterii pentru anul 2027.

Același an este important pentru sistemul energetic național și din perspectiva retehnologizării Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, a cărei oprire este programată pentru o perioadă de aproximativ 32 de luni.

Unitatea asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică a României, iar retragerea temporară din exploatare va accentua necesitatea unor capacități care să contribuie la echilibrarea sistemului.

Cine este MetaWealth

MetaWealth a fost lansată în 2023 și oferă investitorilor acces la proiecte imobiliare și de infrastructură energetică.

Platforma este fondată și condusă de omul de afaceri canadian Michael Topolinski și funcționează alături de InteRo Property Development, în cadrul unui grup deținut de familia Topolinski.

La 31 iulie 2026, MetaWealth raporta peste 1.400 de investitori din 28 de țări și 14 tranzacții finalizate în patru țări europene.

Potrivit companiei, proiectele de investiții și dezvoltare ale grupului aveau, la aceeași dată, o valoare brută de dezvoltare estimată la 1,8 miliarde de euro.