Booking.com, investigată de Comisia Europeană pentru posibile fraude cu rezervări și reclame mascate la unități de cazare

Comisia Europeană a deschis miercuri, 21 octombrie 2026, o investigație oficială împotriva platformei Booking.com, pentru a verifica modul în care aceasta protejează utilizatorii de ofertele false de cazare, tentativele de fraudă și solicitările frauduloase de plată. Autoritățile europene suspectează și posibile încălcări ale regulilor privind publicitatea, în cazul unităților de cazare care plătesc comisioane mai mari pentru a apărea în primele rezultate ale căutărilor.

Investigația a fost declanșată în baza Regulamentului european privind serviciile digitale (Digital Services Act - DSA) și vizează trei categorii de posibile încălcări ale legislației europene, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Comisia Europeană.

Oferte de cazare false și proprietăți inexistente

Prima direcție a investigației privește anunțurile frauduloase publicate pe Booking.com, inclusiv ofertele pentru proprietăți care nu există în realitate, anunțurile care folosesc identități false și unitățile de cazare care nu respectă cerințele legale.

Comisia Europeană va verifica dacă platforma a identificat și evaluat corespunzător riscurile asociate acestor anunțuri și dacă a luat măsuri suficiente pentru eliminarea ofertelor frauduloase sau neconforme.

Autoritățile europene vor analiza atât mecanismele prin care Booking.com identifică eventualele fraude, cât și eficiența măsurilor aplicate pentru protejarea consumatorilor.

Mesaje false și solicitări frauduloase de plată

O a doua componentă a investigației vizează fraudele de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină bani sau informații confidențiale de la persoanele care au făcut rezervări.

Comisia este interesată în special de modul în care Booking.com transmite datele rezervărilor și ale clienților către proprietarii și administratorii unităților de cazare.

De asemenea, va fi analizat sistemul de mesagerie al platformei, pentru a stabili dacă acesta oferă suficiente garanții împotriva utilizării abuzive a informațiilor despre rezervări.

Practic, autoritățile vor să afle dacă mecanismele de protecție ale Booking.com sunt suficiente pentru a împiedica folosirea datelor clienților în tentative de înșelăciune, inclusiv prin transmiterea unor solicitări false de plată.

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A treia direcție a investigației privește modul în care Booking.com afișează ofertele de cazare în rezultatele căutărilor.

Potrivit Comisiei Europene, proprietarii și administratorii unităților de cazare pot obține o poziționare mai bună a anunțurilor dacă acceptă să plătească platformei un comision mai mare.

Autoritățile europene vor verifica dacă utilizatorii sunt informați suficient de clar că anumite oferte beneficiază de promovare plătită.

Problema este că un client poate considera că un hotel apare printre primele rezultate pentru că răspunde cel mai bine criteriilor sale de căutare, deși poziționarea ar putea fi influențată de comisionul plătit platformei.

Comisia va analiza și dacă utilizatorii pot identifica persoana sau compania în numele căreia este afișată reclama, cine a plătit pentru promovare și motivele pentru care respectiva ofertă le este prezentată.

Nu este prima dată când practicile comerciale ale Booking.com ajung în atenția autorităților europene.

În 2019, Booking.com s-a angajat să modifice o serie de practici considerate înșelătoare pentru consumatori, după intervenția Comisiei Europene și a autorităților naționale de protecție a consumatorilor.

Printre problemele semnalate atunci se numărau modul de prezentare a reducerilor, presiunea exercitată asupra utilizatorilor pentru efectuarea rezervărilor și lipsa de transparență privind influența promovării plătite asupra clasamentului ofertelor.

Ce riscă Booking.com în urma investigației

Investigația actuală vizează posibile încălcări ale articolelor 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale, referitoare la identificarea și reducerea riscurilor sistemice, precum și ale articolului 26, privind transparența publicității online.

Comisia Europeană va continua să colecteze dovezi, inclusiv prin solicitări suplimentare de informații, interviuri și inspecții.

Autoritățile pot adopta măsuri provizorii și, dacă vor constata încălcări ale legislației, pot emite decizii de neconformitate. Totodată, Booking.com poate propune angajamente pentru remedierea problemelor identificate.

Conform DSA, încălcarea obligațiilor prevăzute de regulament poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei.

Deschiderea investigației nu înseamnă însă că Booking.com a încălcat deja legislația europeană. O eventuală încălcare trebuie stabilită în urma procedurii.

Comisia precizează că decizia vine după o analiză preliminară a rapoartelor de evaluare a riscurilor transmise de Booking.com în ultimii ani și a răspunsurilor companiei la solicitările de informații din septembrie 2025 și mai 2026.

Booking.com este desemnată oficial drept platformă online foarte mare în Uniunea Europeană încă din aprilie 2023, ceea ce presupune obligații suplimentare privind evaluarea și reducerea riscurilor pentru utilizatori.

Booking.com și noile reguli europene pentru închirierile în regim hotelier

Investigația vine într-un an în care platformele de rezervări online au intrat și sub incidența unor noi reguli europene privind transparența activităților de cazare.

Așa cum StartupCafe.ro a explicat într-o analiză privind obligațiile proprietarilor care închiriază prin Booking și Airbnb, din 20 mai 2026 se aplică Regulamentul UE 2024/1028, care prevede noi mecanisme de înregistrare și raportare pentru închirierile pe termen scurt.

Regulamentul urmărește creșterea transparenței pieței și identificarea proprietăților oferite spre închiriere prin intermediul platformelor digitale.

În România, implementarea acestor reguli a întâmpinat însă dificultăți. Într-un răspuns transmis StartupCafe.ro în luna iunie, Ministerul Turismului preciza că modalitatea concretă de aplicare a regulamentului era încă în analiză, iar emiterea codurilor unice de înregistrare nu începuse.

Între timp, ministerul a modificat, printr-un ordin publicat pe 8 iulie 2026, normele de clasificare a structurilor turistice, inclusiv pentru apartamentele și camerele închiriate de persoane fizice. Modificările nu echivalează însă cu implementarea sistemului european de înregistrare și schimb de date cu platformele Booking și Airbnb.

Până la 21 octombrie 2026, nu am identificat o confirmare oficială privind operaționalizarea acestui sistem în România.