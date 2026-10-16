VIDEO Patru YouTuberi străini au petrecut o noapte într-un castel din România. Videoclipul a strâns peste 9 milioane vizualizări

Sam și Colby, doi creatori de conținut cunoscuți pentru investigații paranormale cu peste 16 milioane abonați pe YouTube, au petrecut o noapte în Castelul Corvinilor din Hunedoara alături de Dan și Phil, un alt duo popular de YouTuberi, și au postat un videoclip care a strâns peste 9 milioane vizualizări pe platforma deținută de Google.

YouTuberii americani Sam Golbach și Colby Brock (Sam and Colby) au fost însoțiți de Daniel Powell și Phil Lester, care formează un duo englez cunoscut pentru vlog-urile lor, în explorarea castelului timp de o noapte, ca parte a unei serii aniversare de 6 ani a „Hell Week”, care se întoarce în fiecare an în anticiparea Halloween-ului.

Anul acesta, creatorii vor lansa în total 6 videoclipuri în perioada premergătoare sărbătorii, iar episodul care acoperă Castelul Corvinilor a fost cel care a început seria, care este disponibilă și pe platforma de streaming Netflix.

La momentul scrierii știrii, videoclipul a strâns peste 9 milioane de vizualizări pe YouTube și peste 27.000 de comentarii.

În videoclip, cei patru explorează trei zone de activități paranormale: în zona celulelor subterane folosite pentru tortură, în zona gropii urșilor și a subsolului și în capela castelului.

Despre YouTuberi

Sam și Colby (16,5 milioane abonați) au început, mai întâi, pe platforma Vine, cumpărată ulterior de X/Twitter, primul video de pe YouTube datând din 2014. Ei făceau vloguri și urmăreau tendințe.

În aprilie 2015, Golbach și Brock au încărcat un videoclip intitulat „Prima noastră experiență bântuită”, un proiect școlar de actorie în care merg la o casă bântuită abandonată după ce nu au reușit să ajungă la petrecerea unui prieten din cauza unei defecțiuni cu mașina. Videoclipul s-a încheiat cu Golbach și Brock posedați de demonul casei.

După acest videoclip, duo-ul a explorat conținutul de tip explorare urbană (urbex) în Kansas, New Jersey și Mexic, adesea invitând alți oameni. Unele dintre cele mai faimoase locuri pe care le-au vizitat au inclus Tunelul Diavolului din New Jersey, Castelul Sataniv din Ucraina și RMS Queen Mary din California.

În 2018, cei doi au fost arestați în timpul filmării unui video de tip urbex, experiență care a dus la abandonarea acestui tip de conținut. Ei au revenit, însă, la explorarea de spații bântuite trei ani mai târziu, în 2021, odată cu lansarea „Hell Week”. De data aceasta, au inclus o gamă completă de invitați în fiecare episod și au început să folosească echipamente paranormale mai profesionale.

Dan și Phil și-au început cariera în YouTube mai devreme decât Sam și Colby, mai exact în 2009. Ei s-au cunoscut în acel an și au început să locuiască împreună din anul 2011 în Manchester, Marea Britanie, ca mai apoi să se mute în Londra în 2012.

Conținutul lor era axat pe vloguri din viața lor, analiza tendințelor și gaming, în principal jocul Sims 4. Canalul comun a luat o pauză în anul 2018, dar cei doi apăreau frecvent unul pe canalul personal al celuilalt.

În prezent, pe lângă conținutul de YouTube de tip vlog la care au revenit între timp, mai postează și un podcast săptămânal, HARD LAUNCH, în care discută aspecte din relația lor și viața personală.

Pe lângă conținutul de pe YouTube, cei doi au colaborat și cu BBC Radio 1, prezentând show-uri între 2012 și 2016, au lansat cărți și filme și au fost în turnee naționale și internaționale.

Canalul de YouTube comun pe care-l folosesc acum este un fost canal rebranduit, DanAndPhilGAMES, care are 3,1 milioane de abonați; Dan are peste 6 milioane de abonați pe canalul său propriu, pe când Phil are aproape 4 milioane de abonați.