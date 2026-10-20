Un nou marketplace în România: Firmele pot găsi piloți de drone pentru inspecții tehnice, construcții și energie

Companiile din România care au nevoie de servicii profesionale cu drone pot găsi piloți specializați printr-un nou marketplace lansat de La Înălțime Drone Academy, o platformă de pregătire pentru operatorii de drone. Serviciul se adresează firmelor din domenii precum construcțiile, energia și inspecțiile tehnice.

Marketplace-ul permite companiilor să identifice piloți în funcție de experiență, certificări și tipul lucrărilor pe care aceștia le pot executa.

De exemplu, o firmă care are nevoie de inspecția unei clădiri sau a unui parc fotovoltaic poate căuta un pilot cu experiență în astfel de operațiuni.

Companiile pot consulta profilurile piloților și pot transmite cerințele proiectelor pentru care caută colaboratori. Selecția se poate face în funcție de specializările și portofoliul acestora.

Piloții sunt evaluați înainte de listarea în marketplace, pe baza certificărilor, experienței de zbor și portofoliului profesional, potrivit reprezentanților platformei.

Pentru antreprenori, colaborarea cu un pilot pentru o lucrare punctuală poate reprezenta o modalitate de a utiliza drone în activitatea firmei fără investiții inițiale în echipamente și fără constituirea unei echipe interne.

În funcție de rezultatele obținute, companiile pot decide ulterior dacă vor utiliza periodic astfel de servicii sau dacă vor dezvolta propriile capacități de operare a dronelor.

„Am vrut ca un pilot să poată găsi în platformă și o legătură cu viitorii clienți. Iar o companie care are un proiect să știe unde poate căuta un om cu pregătirea potrivită. Acesta este motivul pentru care am construit marketplace-ul”, spune Carmen Păducel, fondatoarea La Înălțime Drone Academy.

Cine este La Înălțime Drone Academy

La Înălțime Drone Academy este o platformă care oferă cursuri de pregătire teoretică și practică pentru piloți de drone, inclusiv programe de specializare pentru utilizarea profesională a acestora.

Academia a fost lansată în urmă cu aproximativ un an și a instruit până în prezent peste 100 de cursanți, potrivit datelor comunicate de reprezentanții săi.

Noul marketplace extinde activitatea academiei de la instruirea piloților la facilitarea colaborărilor comerciale dintre aceștia și companiile care au nevoie de servicii specializate.

Platforma este disponibilă la lainaltime-academy.ro.