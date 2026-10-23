Tranzacțiile imobiliare s-au prăbușit în România. Bucureștiul, în scădere cu 36%, iar într-un mare județ vânzările au picat cu peste 60% (Analiză)

Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere de peste 32% a numărului de tranzacții cu apartamente și alte unități individuale în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În București, declinul a depășit 36%, iar în Brașov, unul dintre cele mai importante centre imobiliare din țară, numărul tranzacțiilor s-a redus cu peste 63%, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), obținute de platforma Storia.

Sunt primele date oficiale complete privind tranzacțiile imobiliare din perioada iulie-septembrie 2026, după atacul cibernetic care a afectat sistemele ANCPI la jumătatea lunii iulie.

În urma incidentului, sistemul informatic e-Terra, utilizat pentru evidența cadastrului și a cărților funciare, a fost indisponibil o perioadă, redevenind funcțional de la jumătatea lunii august.

ANCPI a publicat primele statistici parțiale pe 16 octombrie, iar ulterior a transmis platformei Storia datele complete pentru trimestrul al treilea.

Peste 30.500 de tranzacții imobiliare în trei luni. Brașovul, cea mai mare scădere

La nivel național, în perioada iulie-septembrie 2026 au fost înregistrate peste 30.500 de tranzacții cu unități individuale, cu 32,3% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Bucureștiul a concentrat peste 8.500 de tranzacții, însă numărul acestora a scăzut cu 36,1%, peste media națională.

Dintre marile județe analizate, Brașovul a înregistrat cel mai puternic declin: 63,4%, ajungând la mai puțin de 900 de tranzacții în trei luni.

Scăderi importante au fost înregistrate și în celelalte centre imobiliare:

Cluj: -35,1%;

Ilfov: -31,4%;

Constanța: -29,8%;

Iași: -26,9%.

Timiș este singurul dintre marile județe analizate în care tranzacțiile au crescut, cu 6,5%, depășind 2.700 de unități individuale tranzacționate.

„Datele arată că evoluția numărului de tranzacții rezidențiale nu este uniformă la nivel național, iar diferențele dintre marile județe analizate sunt semnificative”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate.

Potrivit acesteia, pentru evaluarea situației pieței imobiliare trebuie urmărită și evoluția altor indicatori, precum ipotecile și autorizațiile de construire.

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu aproape 18% de la începutul anului

Datele pentru primele nouă luni ale anului arată că declinul pieței imobiliare nu se limitează la trimestrul al treilea.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, în România au fost înregistrate peste 98.000 de tranzacții cu unități individuale, cu 17,8% mai puține decât în intervalul corespunzător din 2025.

În București, scăderea a fost de 14,9%, la peste 29.600 de tranzacții.

Evoluția Capitalei este cu atât mai interesantă cu cât, înainte de incidentul informatic de la ANCPI, piața înregistrase trei luni consecutive de creștere a numărului de tranzacții, comparativ cu aceleași luni din anul precedent:

Aprilie: +2,2%;

Mai: +15,9%;

Iunie: +26,4%.

La nivelul primelor nouă luni, Timiș rămâne singurul dintre județele importante analizate care a consemnat o creștere, de 4,2%, cu peste 7.600 de tranzacții.

În schimb, Brașovul a înregistrat o scădere de 32,8%, Constanța de 29,3%, Clujul de 22,7%, Iașiul de 17,3%, iar Ilfovul de 11,2%.

Și numărul ipotecilor a scăzut puternic

Reducerea tranzacțiilor imobiliare a fost însoțită de o diminuare a numărului de ipoteci active pentru unități individuale.

În trimestrul al treilea din 2026, ANCPI a raportat peste 18.300 de ipoteci active, cu 24,1% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

În București, numărul acestora a scăzut cu 27,4%, la aproape 5.400.

Cele mai importante diminuări dintre județele analizate au fost înregistrate în Brașov (-45,6%) și Ilfov (-43,4%).

În schimb, Clujul (+2,5%) și Timișul (+1,6%) au consemnat creșteri.

Pe ansamblul primelor nouă luni din 2026, au fost raportate peste 57.100 de ipoteci active pentru unități individuale, cu 16,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Datele trebuie însă interpretate ținând cont că statisticile ANCPI includ și ipotecile aferente creditelor de refinanțare, nu doar pe cele asociate unor noi achiziții imobiliare. Instituția nu publică separat numărul refinanțărilor.

Dobânzile la creditele imobiliare rămân ridicate

Evoluția pieței imobiliare are loc într-un context în care costurile finanțării continuă să fie importante pentru cumpărători.

Banca Națională a României a decis, în ședința din 6 octombrie 2026, să mențină dobânda de politică monetară la 6,5%, nivel neschimbat din august 2024.

Între timp, indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la unele credite mai vechi, a crescut de la aproximativ 5,84% la 6,09%, nivel înregistrat pe 20 octombrie.

Indicele IRCC, utilizat pentru creditele cu dobândă variabilă acordate după 1 mai 2019, a ajuns la 5,57% de la 1 octombrie 2026, valoare care se va aplica până la sfârșitul anului.

Astfel, datele oficiale indică o reducere semnificativă atât a tranzacțiilor imobiliare, cât și a numărului de ipoteci, pe fondul unor diferențe tot mai pronunțate între principalele piețe rezidențiale din România.