Top angajatori România 2026: Companiile în care salariații se simt cel mai bine. Promovările, tot mai greu de obținut

Oportunitățile de promovare și dezvoltare profesională sunt tot mai slab evaluate de angajații din România, în timp ce diferențele dintre companiile aflate în fruntea clasamentelor și restul pieței muncii se accentuează. Servier Pharma, Schneider Electric România și JYSK România ocupă primele trei locuri în Top Angajatori 2026, realizat de platforma Undelucram.ro pe baza a aproximativ 120.000 de recenzii publicate de angajați și foști angajați.

Clasamentul arată că firmele considerate cei mai buni angajatori continuă să își îmbunătățească evaluările, în timp ce satisfacția angajaților la nivelul pieței muncii nu urmează aceeași tendință.

Șase companii și-au păstrat prezența în primele zece poziții față de anul trecut și au obținut scoruri mai bune: Servier Pharma, Schneider Electric România, JYSK România, Deichmann, Teilor și Bergenbier.

Printre surprizele ediției din acest an se numără Holcim România, care intră direct pe locul nouă, și Farmaciile DONA, care ajung pe poziția a 11-a, după ce în 2025 nu figurau nici măcar în Top 100.

Top 10 angajatori din România în 2026

Potrivit clasamentului Undelucram.ro, cele mai apreciate zece companii de către angajați sunt:

Servier Pharma Schneider Electric România JYSK România Deichmann Provident Financial România Teilor SIGNAL IDUNA Bergenbier Holcim România E.ON România

Clasamentul a fost realizat pe baza recenziilor publicate între 16 octombrie 2025 și 15 octombrie 2026. Evaluarea generală a angajatorului reprezintă 70% din scorul final, iar restul de 30% este împărțit în mod egal între cinci criterii: salariul, oportunitățile de avansare, managementul, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, respectiv procedurile și valorile companiei.

Angajații, tot mai nemulțumiți de șansele de promovare

Oportunitățile de avansare și dezvoltare profesională au înregistrat cea mai mare scădere a evaluărilor față de 2025, în cazul companiilor comparate de la un an la altul.

Printre posibilele explicații se numără reducerea bugetelor, numărul mai mic de proiecte și structurile organizaționale care oferă mai puține poziții de conducere.

„Acest lucru arată că dezvoltarea profesională devine o provocare tot mai vizibilă. Angajații sunt mai puțin mulțumiți de perspectivele lor de creștere, iar printre posibilele explicații se numără bugetele mai strânse din acest an, structurile organizaționale mai plate și proiectele mai puține, care au lăsat loc restrâns pentru promovări”, explică Costin Tudor, CEO Undelucram.ro.

Nici salariile nu sunt ferite de nemulțumiri. În aproximativ o treime dintre companiile analizate, pachetul salarial reprezintă criteriul cel mai slab evaluat.

Pe de altă parte, opt dintre firmele aflate în Top 10 General se regăsesc și printre angajatorii cu cele mai bune evaluări privind satisfacția salarială.

Datele indică însă faptul că salariul nu este singurul element care influențează percepția angajaților. Relația cu superiorii, aplicarea corectă a regulilor și perspectivele de dezvoltare profesională contribuie, de asemenea, la evaluarea companiei.

„Salariul îi aduce pe oameni într-o companie, managementul și cultura îi fac să rămână și să o recomande. Iar un angajator bun este cel care nu te pune să alegi între un salariu corect, un șef bun și un viitor în companie”, afirmă Costin Tudor.

Domeniile în care angajații sunt cel mai mulțumiți. Unde scade satisfacția

Energia, asigurările și serviciile financiare sunt sectoarele economice cu cele mai bune evaluări din partea angajaților în 2026.

La polul opus se află serviciile medicale, curieratul și sectorul BPO, care include activități și servicii externalizate pentru alte companii.

Comparativ cu anul trecut, retailul farmaceutic, energia și serviciile financiare au înregistrat îmbunătățiri ale evaluărilor, în timp ce serviciile medicale, sectorul bancar și BPO au consemnat scăderi.

Nemulțumirile diferă în funcție de specificul activității. În IT&C, flexibilitatea reprezintă un avantaj, dar oportunitățile de avansare sunt mai limitate. În consultanță, perspectivele de dezvoltare profesională sunt însoțite frecvent de programe solicitante, în timp ce în retail, munca în weekend rămâne o problemă.

În serviciile medicale, salariile și posibilitățile de promovare se numără printre principalele nemulțumiri ale angajaților.

Cei mai buni angajatori din IT, bănci, energie, retail și construcții

Clasamentul Undelucram.ro include și ierarhii separate pentru principalele industrii.

În IT&C, primele cinci poziții sunt ocupate de MHP – A Porsche Company, Keysight Technologies România, QualityAI, Betfair România Development și EPAM România.

În sectorul bancar, cele mai bune evaluări le-au primit tbi bank, BCR, ING Bank România, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania.

La categoria energie și industrii extractive, clasamentul este condus de Schneider Electric România, urmată de E.ON România și PPC România.

În construcții, Holcim România ocupă prima poziție, înaintea STRABAG și Electromontaj.

În retailul alimentar, cele mai apreciate companii sunt Lidl, Auchan, Kaufland, Metro Cash & Carry și Selgros.

În retailul nealimentar, clasamentul este condus de JYSK, Deichmann și Teilor, urmate de Optical Investment Group și Decathlon.

În comerțul cu materiale de construcții și bricolaj, primele cinci locuri revin Hornbach, Dedeman, Leroy Merlin, Arabesque și Brico Dépôt.

În retailul farmaceutic, Farmaciile DONA ocupă prima poziție, urmate de Catena, Dr. Max și Help Net.

În serviciile financiare, primul loc este ocupat de Provident Financial România, urmată de FlexCredit IFN, KRUK România și EOS KSI România.

În telecomunicații, Vodafone România conduce clasamentul, urmată de Ericsson România, Orange România, Nokia și Digi România.

Topul celor mai apreciate IMM-uri din România

Undelucram.ro a realizat și un clasament separat pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Prima poziție este ocupată de STIL DIAMONDS, urmată de Totogaming și Computacenter România. Pe locurile patru și cinci se află Menatwork și Brillio România.

În clasamentele IMM-urilor pe industrii, Computacenter România conduce categoria IT&C, Accace România ocupă primul loc în consultanță, iar ENGIE GBS România este liderul categoriei BPO și servicii.

Ce îi diferențiază pe angajatorii din top de restul companiilor

Dincolo de salarii și beneficii, analiza evidențiază importanța managementului și a modului în care companiile își respectă propriile reguli.

Angajatorii aflați în primele poziții obțin evaluări mai bune în special în privința comunicării cu superiorii, predictibilității și aplicării consecvente a procedurilor interne.

„Flexibilitatea a devenit standardul pieței. Ce îi separă astăzi pe cei mai buni angajatori de restul este calitatea managementului și faptul că valorile declarate chiar se aplică în fiecare zi. Angajații nu cer perfecțiune, cer predictibilitate: să știe după ce reguli sunt evaluați și să vadă că aceleași reguli se aplică tuturor”, spune Costin Tudor.

Clasamentul Top Angajatori 2026 a fost realizat de Undelucram.ro pe baza a aproximativ 120.000 de recenzii publicate de angajați și foști angajați. Platforma face parte din rețeaua internațională wherewework, care reunește peste 8 milioane de utilizatori.