TikTok lansează o aplicație separată pentru funcția de comerț electronic TikTok Shop

Platforma socială TikTok a lansat o aplicație de sine stătătoare pentru secțiunea TikTok Shop pe câteva piețe, potrivit TechCrunch.

Aplicația oferă recomandări personalizate de produse, posibilitatea de a face cumpărături prin livestream-uri și videoclipuri scurte, oferte exclusive aplicației, plată în aplicație, urmărirea comenzilor și suport pentru clienți.

Noua aplicație vine pe măsură ce compania își extinde ambițiile în comerțul electronic. Lansarea unei aplicații independente oferă șansa de a ajunge la cumpărători dincolo de platforma principală TikTok și de a concura direct cu aplicații de comerț electronic ca Amazon, Shein și Temu.

Descrierea aplicației din platformele Google Play și App Store menționează că utilizatorii vor putea accesa oferte gratuite de transport și beneficii exclusive pentru prima comandă, împreună cu plăți sigure.

Aplicația TikTok Shop a fost descoperită de un consultant de social media și este disponibilă momentan în Singapore, Malaezia, Thailanda și Filipine pe iOS și Android.

Funcția TikTok Shop încă nu este disponibilă în România, fiind prezentă numai în 24 de piețe din America, Asia și Europa.