TikTok lansează o funcție de descoperire de restaurante

Rețeaua socială TikTok lansează „Must Eat”, o funcție de tip ghid bazat pe conținutul comunității pentru descoperirea de restaurante din diferite orașe, potrivit TechCrunch.

Ghidul folosește peste 40 de milioane de postări și comentarii pentru a evidenția restaurantele care atrag atenția pe platformă, atât cele care sunt bune pentru o masă obișnuită, cât și cele pentru ocazii speciale.

Utilizatorii pot naviga după oraș, pot filtra după bucătărie, preț, scor și locație și pot intra pe paginile individuale ale restaurantelor care conțin detalii despre cartiere, intervale de preț și conținutul TikTok filmat în locațiile respective.

Funcția se integrează și cu OpenTable, un serviciu de rezervare de locuri la restaurant, și oferă posibilitatea de a salva locațiile și de a le organiza în colecțiile deja existente pe TikTok.

Momentan, funcția nouă este disponibilă doar în SUA, în New York, Los Angeles și San Francisco.

„Must Eat” este accesibilă prin bara de căutare, feed-ul local, paginile cu puncte de interes și link-urile de locații din videoclipurile legate de restaurantele listate.