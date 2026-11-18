Compania românească Simtel Team, specializată în construcția și mentenanța parcurilor fotovoltaice și listată la Bursa de Valori București (BVB), și-a schimbat denumirea în SMTL Group, în urma unei reorganizări prin care activitățile operaționale, împreună cu echipele, contractele, activele și datoriile aferente, au fost transferate către o filială deținută integral. Noua structură permite separarea afacerilor de inginerie și construcții de cele de producție și furnizare a energiei, software și robotică.

Schimbarea denumirii în SMTL Group S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerțului pe 16 noiembrie 2026, dată de la care a devenit efectivă și reorganizarea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Operațiunea fusese aprobată de acționari la 30 septembrie 2026 și presupune transformarea companiei listate într-un holding care coordonează investițiile și finanțarea întregului grup.

Activitățile de inginerie, achiziții și construcții (EPC), precum și cele de operare și mentenanță (O&M), au fost transferate către Simtel Services SRL, societate deținută în proporție de 100% de SMTL Group.

Noua structură separă astfel activitățile de execuție și serviciile furnizate clienților de deciziile privind strategia, investițiile și administrarea participațiilor în celelalte companii.

„Simtel a pornit ca o companie de inginerie, iar în ultimii ani am construit în jurul ei un grup cu activități tot mai diferite: de la construcția și mentenanța parcurilor fotovoltaice, la furnizarea și producția de energie, software și robotică. Grupul a crescut mai repede decât structura lui, iar activități cu riscuri și nevoi de finanțare foarte diferite ajunseseră să fie administrate în aceeași companie”, a declarat Iulian Nedea, președintele Consiliului de Administrație al SMTL Group.

Iulian Nedea, președintele Consiliului de Administrație al SMTL Group

Nedea a explicat că SMTL Group va fi compania prin care acționarii dețin participațiile în afacerile grupului și prin care se decide alocarea capitalului, în timp ce Simtel rămâne marca utilizată în relația cu clienții.

Ce activități și active au fost transferate către Simtel Services

Potrivit raportului transmis BVB, Simtel Services a preluat activitățile de proiectare, achiziții, management de proiect, execuție, instalare și punere în funcțiune pentru proiecte de energie și telecomunicații.

Tot aici sunt concentrate serviciile de monitorizare, intervenții tehnice și mentenanță pentru centrale fotovoltaice, inclusiv integrarea sistemelor de stocare a energiei.

Transferul a inclus echipele, contractele, activele și datoriile aferente acestor activități.

Creditele bancare asociate operațiunilor transferate au trecut, de asemenea, la Simtel Services, în timp ce finanțările aferente activelor păstrate de holding au rămas la SMTL Group.

Compania listată își păstrează participațiile în societățile grupului, clădirile proprii și parcul fotovoltaic de la Giurgiu. Acesta din urmă a fost realizat cu finanțare nerambursabilă prin PNRR, care impune menținerea proiectului la titularul inițial.

Separarea permite administrarea distinctă a activităților care presupun investiții și riscuri diferite. De exemplu, construcția unui parc fotovoltaic necesită achiziții de echipamente și finanțare pe durata lucrărilor, în timp ce mentenanța presupune contracte și intervenții pe termen lung.

„Până acum, aceeași companie gestiona în paralel șantiere, echipe de mentenanță, active energetice și finanțarea întregului grup. A funcționat cât timp grupul era mai mic, dar pe măsură ce proiectele au devenit mai mari și mai numeroase, era tot mai greu să vedem clar ce aduce fiecare activitate și de ce resurse are nevoie”, a declarat Mihai Tudor, directorul general al SMTL Group.

Mihai Tudor, directorul general al SMTL Group

Potrivit acestuia, reorganizarea nu schimbă modul în care sunt derulate proiectele pentru clienți.

„Pentru clienții și partenerii noștri, schimbarea este una administrativă: proiectele continuă cu aceleași echipe, aceleași contracte și aceleași standarde, derulate acum prin Simtel Services. Pentru noi, ca echipă de management, este o schimbare de disciplină”, a explicat Mihai Tudor.

Reorganizarea grupului a fost precedată și de schimbări în conducerea executivă. În martie 2026, Simtel îl numise pe Petre Stoian, fost manager în cadrul Enel și Delgaz Grid, în funcția de director general al Simtel Team, pentru coordonarea activităților de inginerie și construcții energetice. La acel moment, Mihai Tudor își păstra funcția de CEO al grupului, responsabil de strategie și investiții, după cum relata StartupCafe.

Mandatul lui Petre Stoian s-a încheiat însă pe 4 septembrie 2026, după aproximativ șase luni. Conducerea Simtel Team a fost preluată atunci de Iulian Nedea, președintele Consiliului de Administrație, cu responsabilități în coordonarea activităților de construcții și mentenanță. Compania anunța totodată că, după finalizarea divizării, Mihai Tudor urma să conducă SMTL Group, iar Iulian Nedea, Simtel Services.

Prin reorganizarea finalizată în noiembrie, Mihai Tudor a fost numit oficial director general al SMTL Group, începând cu 16 noiembrie 2026.

De la parcuri fotovoltaice la furnizare de energie, software și robotică

Reorganizarea reflectă extinderea activităților Simtel dincolo de construcția și mentenanța infrastructurii energetice.

Grupul este prezent în România, Italia, Germania și Republica Moldova, prin companii și investiții care acoperă mai multe domenii.

Simtel Services gestionează activitățile de inginerie, construcții și mentenanță din România, iar Simtel Italia, Simtel Germania și Simtel Moldova desfășoară activități EPC pe piețele respective.

În producția de energie, grupul dezvoltă și exploatează capacități proprii, inclusiv active deținute direct de holding.

Prin G Energy Solutions, grupul furnizează energie electrică și gaze naturale consumatorilor.

În domeniul administrării activelor energetice, SMTL Group deține o participație minoritară în ANT Power Energy, companie specializată în servicii independente de asset management.

Grupul este prezent și în domeniul tehnologiei, prin Agora Robotics, companie care dezvoltă soluții robotice, și Custom Soft Solutions, specializată în dezvoltare software și digitalizare.

De asemenea, holdingul deține participații în Alsen și în societăți de proiect dedicate dezvoltării și exploatării activelor energetice.

Noua organizare permite holdingului să urmărească separat performanța financiară a fiecărei companii, inclusiv costurile, marjele și necesarul de finanțare, și să decidă alocarea resurselor între diferitele afaceri.

Ce se schimbă pentru investitorii de la Bursa de Valori București

SMTL Group S.A. rămâne aceeași persoană juridică, anterior denumită Simtel Team S.A., și continuă să fie tranzacționată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, sub simbolul SMTL.

Reorganizarea nu presupune emiterea unor acțiuni noi și nu modifică numărul de acțiuni deținute de investitori.

Capitalul social rămâne de 1,63 milioane de lei, împărțit în 8.141.731 de acțiuni.

Participația în Simtel Services rămâne integral în proprietatea companiei listate, astfel încât acționarii SMTL Group continuă să participe indirect la rezultatele activităților de construcții și mentenanță.

Aceste activități vor fi incluse în continuare în raportările financiare consolidate ale grupului.

Potrivit raportului transmis BVB, anul 2027 va fi primul exercițiu financiar complet desfășurat în noua structură.

Reorganizarea vine după revizuirea în scădere a estimărilor de profit pentru 2026

Schimbarea structurii grupului are loc într-un moment în care Simtel și-a revizuit estimările privind rezultatele financiare pentru anul 2026.

Pe 13 noiembrie, compania a informat investitorii că estimează un profit net consolidat cu aproximativ 40-60% sub nivelul bugetat inițial, în principal din cauza întârzierilor în semnarea și execuția unor contracte de construcții energetice, a marjelor mai reduse din furnizarea energiei și a pierderilor valutare.

Profitul net estimat pentru 2026 a fost redus la un interval de 13-20 de milioane de lei, față de ținta inițială de 33 de milioane de lei.

În schimb, veniturile consolidate sunt estimate între 911 milioane și 1,048 miliarde de lei, comparativ cu 605 milioane de lei în 2025.

Compania a explicat că o parte dintre contractele EPC programate inițial pentru prima jumătate a anului au fost semnate mai târziu, astfel încât contribuția acestora la rezultatele financiare se va reflecta în principal în ultimul trimestru din 2026 și în 2027.

Revizuirea estimărilor financiare și reorganizarea juridică sunt două operațiuni distincte, însă noua structură urmărește inclusiv o monitorizare mai clară a costurilor și profitabilității fiecărei linii de afaceri.

SMTL Group urmează să publice rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2026 pe 18 noiembrie, după închiderea ședinței bursiere.

Simtel, companie fondată de trei antreprenori români

Simtel a fost fondată în 2010 de antreprenorii români Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.

Compania s-a dezvoltat inițial în domeniul ingineriei și al infrastructurii energetice, în special prin proiectarea, construcția și mentenanța parcurilor fotovoltaice.

În ultimii ani, grupul și-a extins activitățile către producția și furnizarea energiei, dezvoltarea de software, robotică și servicii specializate pentru piețele energetice.

În 2024, Simtel a trecut de pe piața AeRO pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Noua organizare formalizează separarea dintre activitățile operaționale și administrarea investițiilor, în condițiile în care grupul continuă să se extindă pe piețele externe și în domenii complementare sectorului energetic.