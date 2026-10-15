Sectorul de comerț electronic din România este estimat la 13,5 miliarde EUR în 2026 (ARMO)

Sectorul de comerț electronic din România este estimat să ajungă la o valoare de 13,5 miliarde EUR în 2026, după ce valoarea cumpărăturilor online de bunuri și servicii a atins 12,9 miliarde EUR în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Totodată, valoarea sectorului de comerț electronic din România a crescut de peste 2 ori în 4 ani, de la 6,1 miliarde EUR în 2021 la 12,9 miliarde EUR în 2025, conform datelor din studiul „European E-Commerce Report 2026”, prezentate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) cu prilejul Zilei naționale a comerțului electronic. Datele includ atât bunurile, cât și serviciile cumpărate online de consumatori.

Avansul de 10% înregistrat de România în 2025 a depășit creșterea de 7% consemnată la nivel european, potrivit datelor raportului. Evoluția confirmă extinderea comerțului electronic și rolul său tot mai important în activitatea companiilor și în obiceiurile de consum.

În același timp, sectorul păstrează un potențial important de dezvoltare. În 2025, 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani utilizau internetul, însă 60% cumpărau online. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea cumpărătorilor online din această categorie de populație va ajunge la 65%.

Pentru ARMO, reducerea acestui decalaj presupune nu doar acces la tehnologie, la soluții de plată și la servicii de livrare, ci și încrederea că informațiile prezentate de comercianți sunt corecte, produsele sunt sigure, iar eventualele probleme pot fi rezolvate.

„Comerțul online a devenit parte din viața de zi cu zi a românilor, dar următoarea etapă de creștere depinde și de încredere. Oamenii trebuie să știe de la cine cumpără, cât plătesc și ce soluții au atunci când apare o problemă. Pentru comercianți, este la fel de important să înțeleagă cum se aplică regulile în situațiile concrete cu care se confruntă. Acesta este obiectivul workshopului organizat împreună cu ANPC: un dialog practic, care să ajute magazinele online să respecte drepturile consumatorilor și să ofere servicii mai bune”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

Asociația subliniază, totodată, că protecția consumatorilor nu trebuie să depindă de țara din care operează comerciantul sau platforma online. Cerințele privind siguranța produselor, transparența ofertelor și respectarea drepturilor cumpărătorilor trebuie aplicate cu aceeași rigoare și în cazul platformelor și comercianților din afara Uniunii Europene care se adresează consumatorilor români.

Cumpărătorii trebuie să își poată exercita efectiv drepturile și atunci când achiziționează de la comercianți non-UE, iar autoritățile trebuie să asigure respectarea acestor obligații. Aplicarea consecventă a regulilor contribuie atât la protejarea consumatorilor, cât și la asigurarea unor condiții echitabile de concurență, mai transmite ARMO.

Anul acesta, cu prilejul Zilei naționale a comerțului electronic, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), organizează un workshop dedicat legislației privind protecția consumatorilor în mediul online și Ghidului de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online.