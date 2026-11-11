Salt Bank intră direct pe Bursa de Valori București. Tranzacții fără comision de Black Friday, apoi 0,25%. Câți români investesc deja prin bancă

Salt Bank, banca digitală din Grupul Financiar Banca Transilvania, permite de miercuri, 11 noiembrie 2026, tranzacționarea acțiunilor și a altor instrumente financiare listate la Bursa de Valori București (BVB), direct din aplicația bancară. Lansarea este însoțită de o ofertă de Black Friday, cu comision zero până pe 27 noiembrie. Banca are deja aproape 40.000 de clienți care folosesc serviciile sale de investiții, cu un tichet mediu de peste 800 de euro, potrivit CEO-ului Robert Anghel.

Salt Bank devine astfel prima bancă din România care integrează direct sistemul de tranzacționare al BVB în aplicația de mobile banking, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să acceseze separat o platformă de brokeraj.

Clienții își pot deschide conturi de investiții integral online și pot cumpăra sau vinde instrumente financiare listate pe piața românească, fără o sumă minimă de investiție.

Integrarea a fost realizată în aproximativ patru luni, cu sprijinul Bursei de Valori București și al Depozitarului Central.

Ce comisioane plătesc clienții Salt Bank pentru tranzacțiile la BVB

În perioada 11–27 noiembrie 2026, Salt Bank aplică un comision total de 0% pentru tranzacțiile efectuate la Bursa de Valori București, în cadrul campaniei de Black Friday.

După încheierea promoției, comisionul va fi de 0,25% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 5 lei pentru fiecare ordin executat.

Astfel, pentru o tranzacție de 1.000 de lei, comisionul va fi de 5 lei, iar pentru una de 10.000 de lei, de 25 de lei.

Întrebat de jurnaliști despre structura costurilor, Robert Anghel a precizat că banca nu percepe comisioane suplimentare de custodie sau depozitare pentru aceste investiții.

„Avem un singur tip de cost pentru investițiile pe care le avem la Bursa de Valori București. Nu avem costul de depozitare, nu avem costul de custodie, nu avem altfel de cost, decât costul de tranzacționare, care este un cost unic de 0,25% din tranzacție, minim 5 lei”, a explicat CEO-ul Salt Bank.

Aproape 40.000 de clienți investesc deja prin Salt Bank

La evenimentul organizat miercuri la sediul BVB, Robert Anghel a dezvăluit că aproape 40.000 de clienți au deja conturi de investiții deschise prin Salt Bank, iar tichetul mediu este de peste 800 de euro.

Potrivit acestuia, rezultatele au fost obținute fără campanii ample de promovare, banca preferând să testeze interesul utilizatorilor și să îmbunătățească oferta înainte de a o promova la scară mai mare.

Salt Bank oferă deja acces la acțiuni internaționale, ETF-uri, fonduri mutuale și alte instrumente financiare, inclusiv produse cu expunere la mărfuri. De asemenea, banca a digitalizat procesul de subscriere la titlurile de stat Fidelis.

Prin integrarea cu BVB, oferta este completată cu posibilitatea de a tranzacționa instrumente financiare de pe piața românească, din aceeași aplicație.

Robert Anghel: „Copiii noștri știu ce înseamnă să investești”

Directorul general al Salt Bank consideră că dezvoltarea pieței de capital este susținută de schimbarea modului în care românii înțeleg acumularea de avere.

Pentru a ilustra această transformare, Anghel a povestit că, în copilărie, bunica sa asocia succesul financiar cu deținerea unui apartament și a unei mașini.

Robert Anghel, CEO Salt Bank

În schimb, propriii copii i-au povestit recent că au câștigat bani cumpărând și revânzând tokenuri în jocurile video, după ce au așteptat ca valoarea acestora să crească.

„Copiii noștri știu ce înseamnă să investești”, a remarcat Robert Anghel.

În opinia sa, instrumentele financiare au trei avantaje importante în raport cu formele tradiționale de acumulare a averii: permit investiții de la sume mici, oferă lichiditate și pot fi tranzacționate mult mai simplu.

„Nu trebuie să strângi 20.000 de euro, 100.000 de euro, 4 milioane de euro ca să îți cumperi o casă, poți să investești cu 5 lei”, a explicat acesta.

Anghel a subliniat că investițiile financiare pot fi realizate inclusiv de pe telefon, indiferent de locul în care se află utilizatorul, cu condiția ca acesta să înțeleagă riscurile pe care și le asumă.

Salt Bank vrea să aducă investitori noi la bursă, nu doar să atragă clienții brokerilor

Întrebat dacă Salt Bank urmărește să atragă investitori de la brokerii existenți sau să convingă persoane care nu au mai investit până acum, Robert Anghel a explicat că banca mizează în principal pe extinderea pieței.

„Cred că miza pe care o avem este să atragem noi investitori în ecosistem”, a declarat acesta.

Potrivit lui Anghel, investitorii profesioniști au deja acces la servicii specializate, inclusiv prin intermediul BT Capital Partners, companie din același grup financiar.

Salt Bank urmărește în schimb să atragă clienți care folosesc în prezent predominant produse bancare tradiționale și care ar putea începe să investească sume mai mici.

Banca mizează atât pe utilizatorii tineri, activi în mediul digital, cât și pe clienții de peste 40 de ani, cu experiență în administrarea finanțelor personale.

Potrivit informațiilor prezentate de Salt Bank, piața românească de capital avea aproximativ 350.000 de investitori la finalul lunii septembrie 2026, cu 25% mai mulți decât în anul precedent.

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor la BVB a fost de aproximativ 116 milioane de lei în 2026, conform datelor comunicate de bancă.

Salt Bank își propune să contribuie la atingerea obiectivului de un milion de investitori pe piața românească de capital.

Integrarea cu Bursa de Valori București, realizată în patru luni

Prin noul serviciu, Salt Bank îndeplinește trei roluri în infrastructura pieței de capital: participant la sistemul de tranzacționare al BVB, participant la Depozitarul Central și bancă de decontare.

Robert Anghel a subliniat că viteza de implementare a proiectului a fost posibilă datorită colaborării dintre instituțiile implicate.

„Și ne-a luat doar patru luni să ajungem aici. Pentru că asta face un parteneriat bun: transformă lucrurile complicate în experiențe simple”, a declarat CEO-ul Salt Bank.

La rândul său, Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a afirmat că integrarea creează un nou canal prin care investitorii pot accesa piața românească de capital.

„Cu ajutorul tehnologiei, Salt Bank aduce Bursa mai aproape de viața de zi cu zi a românilor și îi sprijină să-și construiască obiceiuri financiare sănătoase”, a declarat Vulpescu.

Salt Bank a fost lansată în aprilie 2024 și face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania. Banca oferă servicii bancare exclusiv digitale, de la plăți și economisire până la credite și investiții.