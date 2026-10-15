Skip to content

Reducerea cu 25% a accizei la motorină, prelungită până la 31 octombrie 2026

Reducerea cu 25% a accizei la motorină, prelungită până la 31 octombrie 2026
Sursă: © Bigtunaonline | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, că prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16 - 31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16 - 31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Analiza aferentă segmentului bilunar 16-31 octombrie 2026 indică o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +47,78%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,60%, precizează Ministerul Finanțelor.

În baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 16 - 31 octombrie 2026.

„Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni”, mai spune MFP.

Afaceri

Daniel Mischie, președinte executiv City Grill Group

FOTO City Grill investește 500.000 EUR într-un palat de la 1800 și deschide un restaurant Hanu’ Berarilor în Cluj-Napoca

Peste 90 de aplicări pentru un singur job în retail și IT. Piața muncii 2026: numărul candidaților crește, în timp ce angajatorii reduc ritmul recrutărilor (Analiză)

Un magazin online românesc anunță investiții de 200.000 EUR înainte de Black Friday 2026

BNR a semnat un acord cu industria fintech din România. Ce se schimbă pentru companiile care dezvoltă servicii financiare digitale

alimentare_camion_motorina

Plafonarea adaosului comercial la motorină, blocată în Parlament. Transportatorii și IMM-urile cer extinderea măsurii la rafinării și importatori

bvb

Bursa de Valori București a lansat BVB Arena 2026. Firmele românești cu afaceri de minimum 5 milioane de lei se pot înscrie până pe 15 noiembrie

Studiu: Doar 1 din 5 studenți simt că se pregătesc pentru un loc de muncă real / Eveniment de joburi pentru tinerii români