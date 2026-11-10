Radarul de 300 de euro care ajută dronele să intercepteze ținte chiar și prin ceață și nori. Startup-ul care îl dezvoltă a atras o finanțare de 1 milion EUR

Un startup ucraineano-lituanian a atras o finanțare de 1 milion de euro pentru dezvoltarea unui radar miniatural care permite dronelor interceptoare să detecteze ținte inclusiv în condiții de ceață, ploaie sau vizibilitate redusă. Dispozitivul cântărește aproximativ 100 de grame și ar urma să coste sub 300 de euro la intrarea în producția de serie. Compania vrea să contribuie astfel la înlocuirea, în anumite situații, a rachetelor antiaeriene de milioane de dolari cu drone interceptoare mult mai ieftine.

Compania Valkyrie Dynamics, cu sediul în Lituania și un centru de cercetare și dezvoltare la Kiev, a obținut finanțarea într-o rundă pre-seed condusă de studioul francez de investiții Hexa, la care au participat și investitori individuali specializați în tehnologii militare.

Informația a fost publicată pe 10 noiembrie 2026 de The Defender, publicație ucraineană specializată în industria de apărare, care a discutat cu fondatorul și directorul general al companiei, Marcin Kovalevskij.

Cum funcționează radarul de 300 de euro

Produsul dezvoltat de Valkyrie Dynamics se numește Heimdall și este un radar miniatural care se montează în partea frontală a unei drone interceptoare.

În mod obișnuit, operatorii unor astfel de drone folosesc camere video sau senzori termici pentru identificarea și urmărirea țintelor în ultima etapă a zborului. Problema apare atunci când condițiile meteorologice reduc vizibilitatea, iar ținta nu mai poate fi urmărită eficient.

Radarul Heimdall folosește unde radio pentru detectarea țintelor și poate oferi operatorului informații despre acestea chiar și atunci când camerele nu mai furnizează imagini suficient de clare. Potrivit dezvoltatorilor, versiunea actuală poate detecta drone inamice la distanțe de aproximativ 100-500 de metri, fiind destinată în special fazei finale a interceptării. Dispozitivul cântărește aproximativ 100 de grame, iar compania estimează că prețul unei unități va coborî sub 300 de euro odată cu trecerea la producția de serie.

Este vorba exclusiv despre costul radarului, nu despre prețul întregii drone interceptoare.

Miza economică este reducerea costurilor apărării antiaeriene. În timp ce anumite rachete utilizate pentru interceptarea amenințărilor aeriene pot costa aproximativ 3 milioane de dolari, dronele interceptoare pot reprezenta o alternativă mult mai ieftină împotriva unor ținte precum dronele de atac Shahed utilizate de Rusia.

Pentru aceasta însă, aparatele trebuie să poată identifica și urmări țintele inclusiv în condiții meteorologice dificile.

Primele radare ar urma să fie produse în noiembrie 2026

Valkyrie Dynamics finalizează în prezent testele și integrarea radarului cu sistemele dezvoltate de parteneri industriali și cu echipamente utilizate de unități militare din Ucraina.

Compania intenționează să producă o primă serie de radare Heimdall în noiembrie 2026, urmând ca ulterior să treacă la producția de serie. Volumele planificate nu au fost deocamdată anunțate.

Unul dintre partenerii cunoscuți este Korven Systems, companie condusă de Yevhen Zhebko, care dezvoltă soluții hardware și software pentru drone interceptoare, inclusiv sisteme de pilot automat pentru aparate de mare viteză.

Colaborarea urmărește integrarea radarului cu tehnologiile de ghidare, astfel încât dronele să poată continua urmărirea țintelor atunci când sistemele optice devin mai puțin eficiente.

În paralel, Valkyrie Dynamics pregătește deja o nouă versiune Heimdall, care ar urma să detecteze ținte la distanțe de până la un kilometru.

Dezvoltatorii urmăresc și creșterea frecvenței de actualizare a informațiilor radar, precum și extinderea câmpului de detecție.

Pe termen mai lung, compania intenționează să adapteze tehnologia și pentru vehicule terestre sau alte platforme fără echipaj.

De la un prototip realizat la Kiev la finanțare franceză și contracte NATO

Fondatorul Valkyrie Dynamics, Marcin Kovalevskij, este fizician specializat în inginerie și a lucrat anterior la dezvoltarea unor sisteme electronice și de zbor pentru organizații precum CNRS și compania aerospațială Exotrail.

Ideea radarului Heimdall a apărut în urma discuțiilor cu militari ucraineni, în cadrul unui eveniment european dedicat tehnologiilor de apărare, organizat la Londra în 2025.

Kovalevskij a început să lucreze la proiect pe cont propriu, iar ulterior s-a mutat la Kiev pentru a înființa laboratorul de cercetare și dezvoltare al companiei.

Până în octombrie 2026, startup-ul realizase un prototip funcțional și fusese acceptat în Hexa Sprint Defense, program dedicat companiilor europene aflate la început de drum în domeniul apărării și al tehnologiilor cu dublă utilizare, civilă și militară.

Programul Sprint prevede investiții de 500.000 de euro în startup-urile selectate.

Potrivit lui Guillaume Lerouge, partener al Hexa, Valkyrie Dynamics încearcă să rezolve o problemă cu care se vor confrunta tot mai multe armate europene: interceptarea dronelor care pot profita de condițiile meteorologice nefavorabile pentru a evita detectarea.

Un avantaj al startup-ului este prezența echipei de cercetare la Kiev, unde inginerii pot primi rapid observații din partea militarilor care testează tehnologiile.

Noua finanțare de 1 milion de euro va fi utilizată pentru fabricarea primei versiuni comerciale a radarului, dezvoltarea generației următoare și extinderea echipei de ingineri din Ucraina.

Compania intenționează să deschidă, până la sfârșitul anului 2026, și centre tehnice de integrare în Europa, pentru a putea participa la programe de achiziții destinate statelor NATO.