Rabla Auto 2026: În noiembrie se deschide o nouă sesiune. Bugetul disponibil

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide în luna noiembrie, valoarea fondurilor disponibile fiind de 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete), a anunțat, joi, Ministerul Mediului.

„De marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00, românii care nu au reușit să se înscrie până acum au o nouă șansă să primească sprijin pentru o mașină nouă, mai puțin poluantă”, a anunțat Ministerul Mediului.

Pentru această etapă sunt disponibili 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete):

Mașini pe benzină, GPL și hibride: 25,6 milioane de lei (aprox. 2.550 de ecotichete). Ecotichetul este de 10.000 lei pentru benzină/GPL și de 12.000 lei pentru hibride.

Mașini electrice și plug-in hibrid: 9,2 milioane de lei (aprox. 600 de ecotichete). Ecotichetul este de 18.500 lei pentru electrice și de 15.000 lei pentru plug-in hibrid.

Motociclete: 550.000 de lei (aprox. 55 de ecotichete). Ecotichetul este de 10.000 lei, iar pentru o motocicletă electrică este de 15.000 lei.

Pentru fiecare ecotichet trebuie predată la casat o mașină veche de cel puțin 8 ani.

Sunt valabile doar cererile descărcate din aplicația AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat ministrul Natalia Intotero.