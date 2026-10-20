Producătorul român de cosmetice Farmec are un nou director general

Producătorul român de cosmetice Farmec, cu o tradiție de peste 135 de ani, a anunțat marți că are un nou director general, în urma unei hotărâri a Consiliului de Administrație.

Astfel, Ioana Birta (foto) este noul director general al Farmec, potrivit unui comunicat al producătorului român de cosmetice.

„Decizia marchează trecerea la un model de conducere corporativă, prin delimitarea responsabilităților strategice de cele executive”, a anunțat Farmec.

Producătorul de cosmetice spune că intră, astfel, într-o nouă etapă pornind de la „fundația solidă construită sub conducerea lui Mircea Turdean, care, începând din 2010, a avut un rol esențial în consolidarea poziției companiei pe piață și în definirea direcțiilor de creștere”.

Mircea Turdean va continua să contribuie la dezvoltarea companiei, prin implicarea în stabilirea direcțiilor strategice, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

„Farmec are atuuri importante: branduri puternice, tradiție și expertiză în industria cosmetică și oameni care au contribuit, de-a lungul anilor, la evoluția companiei. Prioritatea mea este să valorificăm aceste atuuri prin procese mai eficiente, o mai bună integrare a activităților și decizii fundamentate pe performanța economică. Îmi doresc să construim pe ceea ce funcționează bine și să consolidăm competitivitatea Farmec pe termen lung”, a declarat Ioana Birta, Director General Farmec.

Ioana Birta are experiență în strategie, dezvoltarea afacerilor, finanțe corporative și management operațional. Parcursul său profesional include o carieră în audit și consultanță în cadrul Big Four și rolul de CFO al Grupului TeraPlast, unde a coordonat proiecte de investiții, achiziții și tranzacții strategice.

Ulterior, și-a extins responsabilitățile în management comercial și operațional. Din septembrie 2025, face parte din echipa de conducere Farmec, în calitate de Director de Operațiuni, contribuind la modernizarea proceselor și îmbunătățirea performanței companiei. Ioana este CFA Charterholder și ACCA Fellow.

Consiliul de Administrație al companiei își păstrează componența actuală, membrii fiind Ovidiu Horea Turdean – președinte, Mircea Liviu Turdean – membru, Lucian Pîntea – membru. Responsabilitatea pentru stabilirea strategiei și a direcțiilor de dezvoltare ale companiei le revine exclusiv membrilor Consiliului de Administrație al companiei.

Ioana Birta va răspunde de conducerea executivă și implementarea strategiei aprobate de Consiliul de Administrație.

Mandatul noului Director General, Ioana Birta, are ca priorități modernizarea proceselor, creșterea eficienței operaționale, consolidarea colaborării între departamente și a competitivității producătorului de cosmetice.

Farmec este unul dintre cei mai importanți producători români de produse cosmetice, cu o tradiție de peste 135 de ani. Compania deține în portofoliu branduri cunoscute, precum Gerovital, Farmec și Aslavital, și desfășoară activități de producție și comercializare a produselor cosmetice și de îngrijire personală.