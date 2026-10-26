O platformă poloneză de beneficii pentru studenți intră în România

Uniperks, o aplicație de beneficii pentru studenți din Europa Centrală și de Est lansată de trei antreprenori polonezi, intră în România cu peste 40.000 de studenți verificați și peste 25 de branduri globale și regionale la lansare, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

România este prima piață din afara Poloniei pe care este disponibilă aplicația. Uniperks spune că în prima lună de la lansarea aplicației, aceasta a strâns peste 40.000 studenți români verificați, iar pe platformă sunt deja disponibile peste 30 de beneficii de la branduri precum Google, H&M, Zalando, Revolut, Adidas, Spotify, Huawei, Philips, Douglas, Orange și Bolt.

Până la finalul anului universitar 2026/2027, compania își propune să construiască în România o comunitate de cel puțin 100.000 de studenți implicați.

Pentru a avea acces, studenții își creează un cont și își confirmă statutul de student. Pentru ca ofertele să ajungă doar la studenți reali, verificarea se face inclusiv prin sistemele universităților.

Cel mai mare interes al studenților români a fost pentru abonamentele digitale și pentru reducerile din categoria fashion, în primele săptămâni, spune firma.

„România este primul nostru pas în construirea unei platforme pentru studenții din întreaga Europă Centrală și de Est. Împreună, Polonia și România au aproape 2 milioane de studenți, iar brandurile aleg tot mai des să-și coordoneze comunicarea către acest public dintr-un singur hub regional. Ne dorim să devenim, pentru ele, canalul verificat numărul unu prin care pot ajunge la studenți în toată regiunea. Pe fiecare piață nouă aducem un model testat în Polonia, dar îl construim alături de o echipă locală care înțelege specificul pieței. Primirea caldă de care ne-am bucurat din partea studenților români este cel mai bun semn că, indiferent unde locuiesc, studenții se confruntă cu aceleași provocări: un buget limitat, primele decizii de cumpărare luate pe cont propriu și intrarea pe piața muncii”, a declarat Andrzej Gryko, CEO și cofondator Uniperks.

Uniperks a fost fondată în 2023 de 3 tineri antreprenori polonezi care au observat un gol pe piață: brandurile vor să ajungă la studenți, dar nu au o modalitate sigură de a-i identifica.

Andrzej Gryko (CEO) și-a construit experiența în finanțe și tehnologie în companii precum SimCorp și XTB și a absolvit Școala de Economie din Varșovia (SGH) și Universitatea din Edinburgh.

Konrad Celer (COO), care coordonează vânzările și dezvoltarea parteneriatelor, a lucrat anterior ca analist financiar la Microsoft și MSD și a studiat la Edinburgh și la SGH.

Karol Kocur (CTO) a dezvoltat timp de aproape șapte ani sisteme la Asseco Poland, cea mai mare companie poloneză de tehnologie listată la bursă.

Platforma a fost lansată oficial în ianuarie 2025. În prima jumătate a anului 2026, compania a atras în total 4,2 milioane zloți (aproximativ 1 milion EUR) pentru dezvoltare, de la fonduri de venture capital, business angels și dintr-un program al Agenției Poloneze pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (PARP).

Cine face parte din Uniperks România

Creșterea Uniperks în România va fi susținută de o echipă locală care îmbină experiența în scalarea platformelor digitale cu o bună înțelegere a publicului tânăr.

Echipa este condusă de Theodor Oanță, Country Manager, care are peste nouă ani de experiență comercială în companii precum Bolt și Booking.com. În cei cinci ani petrecuți la Bolt, a contribuit la extinderea platformei în 45 de orașe din România, a construit și a dezvoltat echipe performante și a creat parteneriate strategice cu unele dintre cele mai mari branduri HoReCa din țară. Acum aduce această experiență practică în expansiune și dezvoltarea parteneriatelor la lansarea Uniperks în România.

Alături de el se află Ana Pogonariu, Growth Marketing Manager, care timp de patru ani a coordonat campaniile de social media și marketing pentru UNTOLD, desemnat de DJ Mag al treilea cel mai bun festival de muzică din lume trei ani la rând. De asemenea, s-a ocupat de comunicarea pentru artiști cunoscuți și personalități publice cunoscute din România.

Din echipă face parte și Daniel-Ionuț Burlan, Partnership Manager, responsabil de parteneriatele cu universitățile, organizațiile studențești și creatorii de conținut, activitate pe care a coordonat-o anterior în aplicația educațională Knowunity.

„Studenții români au avut mult timp acces la reduceri disparate, dar nu exista un singur loc cu cele mai bune oferte de la brandurile pe care le iubesc. Pentru companii, Uniperks este un canal care ajunge exclusiv la studenți verificați, fără buget irosit pe public nerelevant și fără coduri de reducere care circulă pe tot internetul. Vrem să fim partenerul brandurilor în construirea relațiilor cu tinerii consumatori exact în momentul în care își aleg pentru prima dată banca, operatorul de telefonie mobilă sau brandurile preferate. De aceea construim această comunitate împreună cu universitățile, organizațiile studențești și creatorii”, adaugă Theodor Oanță, Country Manager Uniperks România.

În următoarele luni, Uniperks își va extinde oferta din România cu noi categorii, inclusiv mâncare, sănătate și fitness și călătorii, precum și cu parteneri locali. În 2027, compania plănuiește să intre pe o nouă piață din Europa Centrală și de Est.