Patronii din transporturi cer Guvernului măsuri pentru „eliminarea concurenței neloiale”

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), membră a confederației patronale IMM ROMÂNIA, cer Guvernului Niculescu 9 măsuri în sprijinul firmelor din acest sector, inclusiv „eliminarea concurenței neloiale”, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Patronii din transporturi au participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, și reprezentanții Direcției de Transport, ARR, ISCTR și CNAIR, în cadrul căreia a prezentat principalele probleme ale sectorului transporturilor rutiere și a solicitat adoptarea următoarelor măsuri:

1. Prelungirea după 31 decembrie 2026 a schemei de restituire parțială a accizei pentru transportatori.

2. Instituirea permanentă a motorinei profesionale, printr-un mecanism predictibil de restituire parțială a accizei.

3. Majorarea diurnei și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto din transporturi.

4. Actualizarea legislației pentru consolidarea atribuțiilor ISCTR în combaterea și sancționarea pirateriei în transporturi.

5. Reducerea cu 30%, pentru o perioadă de 6 luni, a tarifelor TollRO și rovinietei.

6. Digitalizarea procedurilor și raportărilor operatorilor de transport în relația cu Ministerul Transporturilor.

7. Adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenței neloiale din sectorul transporturilor.

8. Remedierea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO, inclusiv posibilitatea anulării sau modificării tichetelor de rută, emiterea facturilor bilunare și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive OBU.

9. Susținerea și urgentarea modificării Legii nr. 226/2023, privind sistemul TollRO, prin promovarea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

„Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalității, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale sunt condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței transporturilor” - a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

„Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. IMM ROMÂNIA susține solicitările FORT și consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor și să asigure un mediu concurențial echitabil” - a spus și Florin Jianu, președintele IMM România.