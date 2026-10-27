OpenAI a prezentat modelul de inteligență artificială GPT-6.1 Terra

OpenAI, producătorul ChatGPT, a lansat modelul AI GPT-6.1 Terra, care este promovat drept o soluţie echilibrată, plasată ca preţ şi performanţă între celelalte modele dezvoltate de OpenAI.

Despre noul model, compania americană spune că este o soluţie de mijloc între costuri şi performanţă şi îl recomandă pentru sarcinile de PC lungi, potrivit News.ro.

„Introducem GPT-6.1 Terra, un model rapid şi eficient care combină raţionamentul vizual detaliat cu utilizarea precisă a computerului, alături de un stil de scriere mai clar şi mai natural” spune compania.

Conform producătorului, în comparaţie cu versiunea anterioară, GPT-6.1 Terra excelează la comunicare şi sarcinile lungi realizate pe computer, inclusiv redactarea unor texte, interpretarea schiţelor tehnice şi prelucrarea video.

Compania vorbeşte şi de o reducere semnificativă a erorilor din răspunsurile generate. Rata erorilor în cazul noii versiuni este de 16,7% cu cel mai mic nivel de raţionament şi de 4,3% cu raţionament maxim.

OpenAI subliniază şi costurile, despre care spune că sunt acum la jumătate comparativ cu preţurile versiunii anterioare.

În portofoliul OpenAI, în funcţie de preţ şi performanţă, Terra este al treilea model, plasat după Astra şi Sol, dar în faţa lui Luna.