O organizație a fermierilor români intră în acționariatul AGRO TV, televiziune din portofoliul Clever Media. Cine sunt ceilalți acționari

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR), organizație ai cărei membri exploatează aproximativ 2,5 milioane de hectare de teren agricol, intră în acționariatul AGRO TV, televiziune din portofoliul grupului Clever Media. Printre acționarii postului se numără antreprenoarea Mihaela Neagu, cunoscută pentru investiția în fabrica de zahăr de la Luduș, și omul de afaceri Adrian Tomșa.

Operațiunea a fost anunțată luni, 9 noiembrie 2026, printr-un comunicat comun al Forumului APPR și AGRO TV. Cele două părți intenționează să modernizeze televiziunea și să dezvolte o platformă media destinată fermierilor, procesatorilor și companiilor din industria agroalimentară.

Comunicatul nu precizează procentul din capitalul televiziunii dobândit de Forumul APPR, valoarea tranzacției sau dacă participația provine de la unul dintre acționarii existenți.

Cine deține AGRO TV. Modificări în acționariat în 2026

AGRO TV este operată de societatea AGRO TV Network, care a trecut printr-o modificare importantă a acționariatului în martie 2026.

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, în urma modificărilor aprobate de Consiliul Național al Audiovizualului, Adrian Tomșa deținea 34% din societate, Mihaela Elena Neagu avea 30%, iar Mario Augustin Neagu controla 20%.

În acționariat se mai aflau Clever Media Network, cu 10%, Tudor Mircea Pop, cu 3%, și Sorin Emil Lăpușan, cu 3%.

Astfel, Mihaela Neagu și Mario Augustin Neagu cumulau 50% din capitalul societății, în timp ce Adrian Tomșa deținea direct 34%, având și o participație indirectă prin Clever Media Network.

Aceasta era structura anunțată în martie 2026. Intrarea Forumului APPR presupune o nouă modificare a distribuției capitalului, însă participațiile rezultate în urma operațiunii nu au fost comunicate.

Mihaela Neagu este cunoscută în sectorul agroalimentar pentru implicarea sa în preluarea fabricii de zahăr de la Luduș, județul Mureș, de la grupul francez Tereos.

Ce planuri au AGRO TV și Forumul APPR

Intrarea Forumului APPR în acționariat face parte dintr-un proiect de dezvoltare a televiziunii, care urmărește modernizarea producției, extinderea prezenței digitale și diversificarea grilei de programe.

Postul intenționează să acorde o atenție mai mare politicilor agricole europene, finanțărilor, piețelor agricole, tehnologiilor și inovației. De asemenea, partenerii vor să creeze un spațiu de dialog între fermieri, procesatori, companii din agribusiness, autorități și mediul academic.

„Agricultura românească are nevoie de o voce puternică, pe măsura contribuției sale la economie și la securitatea alimentară. În marile țări agricole, organizațiile fermierilor au înțeles importanța implicării directe în comunicarea publică. Prin intrarea în acționariatul AGRO TV, ne asumăm acest model și responsabilitatea de a construi o televiziune care să vorbească despre agricultură din perspectiva celor care o fac zi de zi. Ne dorim ca AGRO TV să devină vocea fermierilor și procesatorilor români”, a declarat Teofil Dascălu, președintele Forumului APPR.

La rândul său, antreprenoarea Mihaela Neagu, acționar al televiziunii, a declarat că parteneriatul urmărește dezvoltarea unei platforme media dedicate sectorului agroalimentar.

„Ne dorim să construim un AGRO TV modern, relevant și puternic, care să fie aproape de fermieri și procesatori, să le ofere vizibilitate și să devină un spațiu de informare, dialog și reprezentare pentru întregul sector agroalimentar”, a declarat Mihaela Neagu.

O organizație care reprezintă fermieri ce exploatează 2,5 milioane de hectare

Forumul APPR reunește, din 2012, producători agricoli, procesatori și alți participanți la lanțul agroalimentar.

Potrivit organizației, membrii săi lucrează aproximativ 2,5 milioane de hectare de teren agricol și sunt implicați în reprezentarea intereselor sectorului la nivel național și european.

AGRO TV este un post de televiziune specializat în agricultură și mediul rural, cu licență națională CNA din 2013. Televiziunea emite permanent și este distribuită prin rețelele Digi, Orange și Focus Sat.

Noua structură de acționariat își propune să dezvolte televiziunea în următorii ani, fără să fi anunțat, deocamdată, valoarea investițiilor planificate.