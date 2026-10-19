O firmă din Cluj vrea să producă plăci pentru construcții fără ardere la 1.400°C. Tehnologia inovatoare a fost selectată pentru finanțare europeană

O firmă din Cluj-Napoca, înființată în urmă cu doi ani și controlată de o companie olandeză, pregătește o fabrică în care plăcile pentru construcții vor fi produse printr-o tehnologie care elimină arderea tradițională a ceramicii la temperaturi de până la 1.400 de grade Celsius. Proiectul prevede utilizarea materialelor reciclate, reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 80% și atingerea unei capacități de producție de 600.000 de metri pătrați anual. Investiția a fost selectată pentru finanțare de Comisia Europeană, în cadrul unui program de 3,4 miliarde EUR.

Proiectul, denumit TERRA-Q, este dezvoltat de CALAMEARIC SRL și figurează printre cele 77 de investiții selectate de Comisia Europeană, potrivit anunțului publicat luni, 19 octombrie 2026.

În mod tradițional, fabricarea plăcilor ceramice presupune arderea materiilor prime în cuptoare industriale, la temperaturi de 1.200–1.400 de grade Celsius, o etapă cu un consum ridicat de energie.

Tehnologia propusă de CALAMEARIC schimbă acest proces prin utilizarea unui sistem de producție electrificat, la temperaturi reduse, care permite obținerea unor plăci minerale prin integrarea materialelor reciclate și a altor materii prime secundare.

Potrivit Comisiei Europene, procedeul ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 80%, evitând eliberarea în atmosferă a circa 33.000 de tone de CO₂ în primii zece ani de funcționare.

O fabrică de 600.000 de metri pătrați de plăci anual, până în 2029

Proiectul TERRA-Q a beneficiat și de sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), printr-un program de asistență pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.

Potrivit informațiilor publicate de BEI, investiția urmărește atingerea unei capacități de producție de 600.000 de metri pătrați de plăci anual, până în 2029.

Tehnologia pornește de la o demonstrație inițială a fezabilității tehnice (proof of concept) și urmărește trecerea la producția industrială.

Sistemul propus combină eficiența energetică, electrificarea procesului de fabricație și reutilizarea unor materiale minerale.

Prin eliminarea arderii tradiționale, tehnologia urmărește reducerea consumului de energie și a emisiilor asociate producției materialelor pentru construcții.

Cine este firma care dezvoltă proiectul

CALAMEARIC SRL a fost înființată în 2024, în Cluj-Napoca, și are ca activitate principală fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică.

Compania este deținută integral de societatea olandeză CALAMEARIC B.V. și este administrată de Robert Langstraat, cetățean olandez, numit în această funcție în august 2024.

Cum pot fi produse plăci pentru construcții la temperaturi reduse

Fabricarea materialelor minerale la temperaturi mai mici decât cele utilizate în industria ceramică tradițională reprezintă una dintre direcțiile de cercetare pentru reducerea consumului energetic în construcții.

Printre tehnologiile dezvoltate în acest domeniu se numără geopolimerizarea, prin care materiale bogate în siliciu și aluminiu sunt transformate, prin reacții chimice, în compuși solizi și rezistenți.

Alte procedee utilizează presarea, întărirea chimică sau sinterizarea la temperaturi reduse.

Aceste tehnologii permit valorificarea unor materii prime secundare, inclusiv deșeuri minerale și reziduuri industriale, pentru obținerea unor materiale destinate construcțiilor.

În cazul TERRA-Q, inovația prezentată de Comisia Europeană constă în integrarea unui proces complet electrificat, a unor temperaturi reduse de fabricație și a utilizării materialelor reciclate într-un sistem industrial destinat producerii plăcilor minerale.

Prin această combinație, proiectul urmărește dezvoltarea unei alternative cu emisii reduse de carbon la materialele ceramice fabricate prin ardere convențională.

Bosch dezvoltă în România și Ungaria o tehnologie care poate crește autonomia mașinilor electrice cu 20%

CALAMEARIC este implicată într-unul dintre cele două proiecte selectate pentru finanțare europeană care includ investiții în România.

Celălalt proiect este FLOW4EVE, coordonat de grupul german Robert Bosch GmbH și implementat în România și Ungaria.

Investiția urmărește dezvoltarea și industrializarea unui sistem de gestionare termică a bateriilor automobilelor electrice, bazat pe pompe de căldură.

Tehnologia permite optimizarea temperaturii bateriilor și utilizarea mai eficientă a energiei, contribuind la creșterea autonomiei vehiculelor electrice în condiții de iarnă cu până la 20%.

Sistemul include și soluții care permit utilizarea bateriilor automobilelor pentru alimentarea locuințelor sau pentru transferul energiei în rețeaua electrică.

Potrivit Comisiei Europene, proiectul ar putea evita emisii de aproximativ trei milioane de tone de CO₂ în primii zece ani de funcționare.

Bosch deține în România o fabrică de componente electronice pentru industria auto și un centru de inginerie în Cluj, precum și unități de producție la Blaj.

La sfârșitul anului 2025, grupul avea aproximativ 9.900 de angajați în România, iar vânzările consolidate pe piața locală au ajuns la 570 de milioane EUR.

Franța are cele mai multe proiecte selectate. România figurează cu două

Comisia Europeană a selectat 77 de proiecte din 23 de țări ale Spațiului Economic European, pentru finanțări totale de aproximativ 3,4 miliarde EUR.

O centralizare realizată de StartupCafe.ro pe baza listei oficiale arată că Franța conduce clasamentul, cu 16 proiecte selectate.

Germania, Spania și Țările de Jos urmează cu câte opt proiecte, iar Belgia figurează cu șase.

Danemarca și Suedia au câte patru proiecte, în timp ce Grecia, Italia și Norvegia au câte trei.

România participă la două proiecte: TERRA-Q și FLOW4EVE.

Investițiile europene acoperă domenii precum producția industrială cu emisii reduse de carbon, energia regenerabilă, reciclarea materiilor prime critice, stocarea energiei, combustibilii alternativi și captarea dioxidului de carbon.

Potrivit Comisiei Europene, cele 77 de proiecte ar putea evita, cumulat, emisii de aproximativ 290 de milioane de tone de CO₂ echivalent în primii zece ani de funcționare.

Finanțări europene de 3,4 miliarde EUR. Contractele vor fi încheiate în 2027

Cele 77 de proiecte au fost selectate dintre 358 de candidaturi depuse în cadrul apelului lansat în decembrie 2025.

Companiile participante au solicitat finanțări totale de aproximativ 17,5 miliarde EUR, de peste șase ori mai mult decât bugetul inițial al programului, de 2,9 miliarde EUR.

Proiectele selectate sunt împărțite în cinci categorii: 12 investiții mari, 17 investiții medii, 20 de investiții mici, 12 proiecte pentru producția de tehnologii curate și 16 proiecte-pilot.

TERRA-Q se află în categoria investițiilor mici, pentru care finanțările solicitate însumează aproximativ 124 de milioane EUR.

FLOW4EVE, coordonat de Bosch, figurează în categoria producției de tehnologii curate, în care cele 12 proiecte selectate au solicitat finanțări totale de aproape 895 de milioane EUR.

Companiile selectate vor negocia contractele de finanțare cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), procesul fiind programat să se încheie în primul trimestru al anului 2027.