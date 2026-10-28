O casă de avocatură românească se extinde în Israel

O casă de avocatură românească a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că se extinde în Israel.

Societatea Buju Stanciu și Asociații (BSA) își deschide birou la Tel Aviv și spune că vizează „atragerea investițiilor israeliene în România, cea mai accesibilă poartă de intrare în UE”.

Cu sediul la București și o practică internațională în tranzacții transfrontaliere, reglementarea tehnologiei și servicii de tip private client, societatea de avocatură spune că noul său „Israel Desk” este dedicat investitorilor, antreprenorilor și familiilor israeliene interesate de oportunități de investiții, dezvoltarea afacerilor și opțiuni pe termen lung în România și în Uniunea Europeană.

„Israel Desk” este condus pe teren de Osnat Horenshtein, avocat înscris în Baroul din Israel, care acționează ca reprezentant al firmei pe piața israeliană și oferă clienților asistență accesibilă și promptă în limba ebraică, încă de la prima conversație.

„Familiile, antreprenorii și investitorii israelieni caută tot mai mult un drum structurat și de încredere către Uniunea Europeană, pentru afacerile și investițiile lor și, în multe cazuri, pentru planurile pe termen lung ale familiilor lor”, susțin avocații.

Principalele servicii oferite de BSA în Israel:

Rezidență și relocare, oferind asistență juridică integrală pentru stabilirea unei prezențe în România și în UE, drept de ședere pentru afaceri, muncă sau întregirea familiei, permise de muncă, înființare de societăți și un parcurs clar către rezidența pe termen lung, gestionate de la început până la final de echipele de imigrare și corporate ale BSA.

Investiții sustenabile, oferind asistență de partea cumpărătorului pentru imobiliare (inclusiv active generatoare de venit și achiziții în regim de oportunitate, în proceduri supravegheate de instanță) și pentru sectorul românesc de energie regenerabilă, aflat în plină expansiune: identificarea oportunităților, due diligence juridic complet, structurare fiscal eficientă și acces la o rețea verificată de parteneri locali.

„Când o familie sau o companie ne încredințează drumul ei către o jurisdicție nouă, merită un singur partener responsabil, care identifică oportunitatea, o verifică, o structurează și garantează pentru ea. În vremuri care ne cer mai mult tuturor, rolul nostru devine din ce în ce mai complex: să fim gardianul de încredere al viitorului european al clienților noștri și să facem din România ușa prin care acest viitor se deschide cel mai firesc”, a declarat Victor Buju, partener fondator al Buju Stanciu și Asociații.

„Combinația dintre expertiza BSA în România și UE și o prezență locală dedicată în Israel le oferă clienților noștri ceva atipic: o mutare internațională care se simte aproape de casă. Clienții israelieni prețuiesc directețea, viteza și încrederea; credem că ei nu ar trebui să facă vreun compromis asupra niciuneia dintre ele atunci când lucrează în străinătate. Rolul meu este să mă asigur că nu vorbim de astfel de compromisuri: să fiu primul lor apel, în limba lor, și să îi conectez cu o echipă juridică românească ale cărei standarde le cunosc personal”, a declarat Av. Osnat Horenshtein, avocat în Israel și reprezentantul firmei pentru piața israeliană.

Extinderea în Israel vine după anunțarea unui parteneriat strategic în Africa de Sud, cu firma de avocatură Messina Incorporated Attorneys din Johannesburg, și face parte, alături de parteneriatul strategic cu AFH Law Firm din Arabia Saudită, din strategia BSA de consolidare a prezenței internaționale și de dezvoltare a relațiilor de business și investiții între România și piețele externe.