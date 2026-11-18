Numărul companiilor cu active de peste un milion de euro care au intrat în insolvență în România a crescut cu 65%, în timp ce peste 5.250 de firme au ajuns în această situație în primele nouă luni din 2026, potrivit unei analize Sierra Quadrant. Scăderea vânzărilor, întârzierile la încasarea facturilor și lipsa capitalului propriu pun presiune asupra mediului de afaceri, inclusiv asupra companiilor mari, ale căror probleme financiare se pot transmite către sute de furnizori.

În primele trei trimestre din 2026, numărul firmelor intrate în insolvență a crescut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la cel mai ridicat nivel din 2018 încoace, potrivit datelor prezentate de Sierra Quadrant.

O evoluție mai accentuată se observă în cazul companiilor care dețin active de peste un milion de euro. Numărul acestora a crescut de la 86 la 142, ceea ce reprezintă un avans de 65%.

Doar în primul trimestru, 19 companii cu active de peste 4 milioane de euro fiecare au intrat în insolvență, comparativ cu numai două în perioada similară din 2025. Datoriile cumulate ale acestor firme au depășit 448 de milioane de euro.

„Când o companie mare intră în insolvență, nu cade singură. În spatele ei sunt zeci sau sute de furnizori, de obicei IMM-uri, care rămân cu facturile neîncasate. Pentru multe dintre ele, o singură creanță blocată la un client mare poate însemna sfârșitul. De aceea, problemele tot mai frecvente ale firmelor de impact sunt cel mai important semnal de alarmă pentru economie în acest moment”, subliniază Ovidiu Neacșu, partener coordonator al Sierra Quadrant.

Deteriorarea situației financiare a companiilor mari este vizibilă și în statisticile bancare. Rata creditelor neperformante în cazul acestora a crescut într-un an cu 2,6 puncte procentuale, până la 4,7%.

În plus, aproape o treime din valoarea incidentelor de plată înregistrate între aprilie 2025 și martie 2026 a fost generată de numai 15 companii mari, potrivit analizei.

BNR estimează că probabilitatea ca o companie să nu își mai poată achita creditele va crește de la 3,4% la 4,5% până în martie 2027.

Firmele românești au tot mai puțini bani disponibili

Una dintre principalele vulnerabilități ale economiei românești este capitalizarea insuficientă a companiilor.

Potrivit analizei Sierra Quadrant, aproximativ 22,5% dintre firmele active aveau capitaluri proprii negative în bilanțurile aferente anului 2025, comparativ cu 20,3% în 2021.

La nivelul firmei mediane, capitalurile proprii mai reprezintă 41,8% din active, față de 55,6% în urmă cu patru ani.

O companie cu capitaluri proprii negative are datorii care depășesc valoarea contabilă a activelor sale, ceea ce îi limitează capacitatea de a absorbi pierderile și de a face față unor perioade dificile.

Conform datelor BNR citate de Sierra Quadrant, necesarul de recapitalizare la nivelul economiei depășește 160 de miliarde de lei, echivalentul a peste 31 de miliarde de euro.

Problema capitalizării a fost analizată anterior și de StartupCafe.ro, în articolul „Recapitalizarea economiei românești ar costa peste 30 miliarde EUR”.

Datele indică și o creștere a îndatorării. Datoriile companiilor au ajuns la 140,5% din capitalurile proprii, iar aproximativ 35% dintre firme au datorii de peste două ori mai mari decât capitalul propriu.

Aceste companii generează împreună aproximativ 35% din cifra de afaceri a economiei, astfel că dificultățile lor financiare pot avea efecte importante și asupra partenerilor comerciali.

„O firmă cu capital propriu negativ funcționează, practic, pe banii altora: ai furnizorilor, ai statului sau ai băncii. Cât timp vânzările merg, sistemul ține. Când încasările scad, aceste companii nu mai au de unde să acopere golul și se prăbușesc, trăgând după ele și partenerii de afaceri. Iar cifrele arată că firmele fără capital nu mai sunt o excepție, ci o parte tot mai mare a economiei”, explică Ovidiu Neacșu.

Facturile se încasează după aproape trei luni. IMM-urile așteaptă și mai mult

O altă problemă semnalată de Sierra Quadrant este dependența companiilor de finanțarea comercială, respectiv de amânarea plăților către furnizori.

Datoriile comerciale reprezintă aproximativ 18% din pasivul companiilor nefinanciare, de două ori mai mult decât finanțarea obținută de la bănci și alte instituții financiare din România, care are o pondere de 9%.

În aceste condiții, întârzierile la plata facturilor se transmit de la o companie la alta, afectând inclusiv firme care au activitate profitabilă.

În medie, companiile românești își încasează creanțele comerciale în 86 de zile, cu patru zile mai mult decât în urmă cu un an. În cazul IMM-urilor, perioada ajunge la 98 de zile.

Analizele Sierra Quadrant indică faptul că peste 40% dintre facturile emise între companii sunt achitate cu întârziere.

Companiile subcapitalizate acumulează, potrivit datelor BNR, aproximativ 37% din restanțele către furnizori și 35% din datoriile restante la buget.

„Blocajul financiar este cea mai periculoasă problemă a economiei românești, pentru că lovește și firmele sănătoase. Poți avea o afacere profitabilă și să intri în dificultate doar pentru că doi-trei clienți mari nu te mai plătesc. Asta este cascada pe care o vedem acum în construcții, în agricultură, în distribuția de bunuri de consum și în transporturi”, avertizează Ovidiu Neacșu.

Problemele privind disciplina de plată au fost semnalate și la începutul anului, când o altă analiză Sierra Quadrant arăta că șapte din zece companii întârzie să își achite facturile. StartupCafe a relatat atunci despre deteriorarea situației financiare a firmelor românești.

Scăderea consumului pune presiune suplimentară asupra companiilor

Dificultățile de finanțare sunt amplificate de reducerea vânzărilor, într-o perioadă în care costurile operaționale rămân ridicate.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate în analiza Sierra Quadrant, volumul vânzărilor din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,6% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Scăderile au afectat atât produsele alimentare și nealimentare, cât și carburanții.

Reducerea puterii de cumpărare limitează posibilitatea companiilor de a transfera integral în prețurile finale majorările costurilor cu energia, finanțarea și taxele.

În același timp, profitabilitatea companiilor s-a deteriorat. Potrivit datelor BNR prezentate în analiză, rezultatul net al firmelor a scăzut cu 3,3 miliarde de lei, până la 49,9 miliarde de lei.

Reducerea a fost determinată de sectorul privat, unde rezultatul net a coborât cu 3,9 miliarde de lei, în timp ce companiile de stat și-au îmbunătățit rezultatele.

„Ne aflăm într-un moment în care banii nu mai circulă prin economie. Firmele vând mai puțin, încasează mai greu și plătesc mai târziu, iar fiecare întârziere se transmite mai departe, ca un efect de domino. Companiile fără capital propriu solid nu au cum să reziste unei asemenea presiuni prelungite”, afirmă Ovidiu Neacșu.

Construcțiile au depășit 1.000 de insolvențe

Construcțiile se numără printre sectoarele puternic afectate, cu peste 1.000 de insolvențe înregistrate în primele nouă luni din 2026.

Agricultura se confruntă, la rândul său, cu probleme de capitalizare și finanțare, iar regiunea Nord-Est înregistrează cea mai rapidă creștere a insolvențelor din țară, potrivit Sierra Quadrant.

În acest context, specialiștii companiei recomandă antreprenorilor să urmărească mai atent fluxurile de numerar și capacitatea de plată a partenerilor comerciali.

Verificarea clienților înainte de acordarea unor termene de plată, limitarea expunerii față de partenerii care înregistrează întârzieri și monitorizarea zilnică a încasărilor și plăților pot reduce riscul apariției unor blocaje.

În cazul companiilor care au deja dificultăți financiare, Sierra Quadrant recomandă utilizarea din timp a mecanismelor de prevenire a insolvenței, precum concordatul preventiv sau acordul de restructurare.

„Antreprenorii români așteaptă de obicei prea mult. Restructurarea are succes când compania încă are clienți, angajați și credibilitate, nu când conturile sunt deja poprite. Iarna aceasta va fi un test sever pentru economie, iar firmele care își fac acum planul de supraviețuire vor fi cele care vor exista și în 2027”, conchide Ovidiu Neacșu.

Sierra Quadrant este o companie specializată în administrarea procedurilor de insolvență, restructurare și lichidare, cu o experiență de peste 26 de ani pe piața românească.