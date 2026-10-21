Noul guvern promite eliminarea unui impozit care costă companiile 2 miliarde de lei. Concordia: Peste 20 de măsuri cerute de antreprenori, în programul de guvernare

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, reducerea birocrației și investiții în infrastructura energetică sunt printre măsurile solicitate de mediul de afaceri care se regăsesc în programul noului Guvern condus de Luca Niculescu. Confederația Patronală Concordia a identificat peste 20 de propuneri preluate de Executiv, dar avertizează că principala problemă rămâne finanțarea promisiunilor. Primul test va fi bugetul pentru anul viitor.

Confederația Patronală Concordia, organizație care reprezintă peste 4.200 de companii cu aproape 500.000 de angajați, a analizat programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, aprobat marți de Parlament.

Concluzia patronatelor este că documentul include o serie de măsuri importante pentru companii, de la predictibilitatea fiscală și reforma administrației până la finanțarea investițiilor și sprijinirea industriei. Rămâne însă neclar modul în care Guvernul va acoperi costurile tuturor angajamentelor asumate, în condițiile în care promite simultan reducerea deficitului bugetar, relansarea investițiilor și majorarea unor cheltuieli publice.

„Programul de guvernare include măsuri pe care mediul de afaceri le cere de mult timp: predictibilitate fiscală, eliminarea IMCA sau investițiile în rețelele de energie. Pentru prima oară, avem un ministru dedicat inteligenței artificiale. Este un semnal important că România începe să trateze această transformare ca pe o prioritate strategică. Ambiția programului trebuie însă susținută de resurse și un calendar clar de implementare. Bugetul pe 2027 și primele decizii ale Guvernului vor arăta dacă aceste angajamente se transformă în rezultate concrete pentru companii, angajați și servicii publice esențiale”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia.

Eliminarea IMCA ar lăsa până la 2 miliarde de lei în companii

Una dintre cele mai importante măsuri incluse în program este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), începând cu 1 ianuarie 2027.

Concordia insistă ca termenul să fie respectat, fără o nouă amânare. Potrivit estimărilor organizației, eliminarea taxei ar permite companiilor să păstreze între 1,75 și 2 miliarde de lei, bani care ar putea fi utilizați pentru investiții și finanțarea activității economice.

Patronatele consideră că efectele măsurii nu s-ar limita la companiile care plătesc direct impozitul, ci s-ar transmite și către firmele mici și mijlocii din lanțurile de furnizare.

O altă prevedere importantă vizează predictibilitatea fiscală. Guvernul își asumă introducerea unui interval de minimum șase luni între anunțarea și intrarea în vigoare a modificărilor fiscale care afectează companiile.

În paralel, programul include reforma ANAF și digitalizarea administrației, cu obiective de reducere a sarcinilor administrative cu cel puțin 25% și a termenelor de autorizare cu 30%.

Aceste măsuri ar putea diminua timpul și resursele pe care antreprenorii le consumă pentru îndeplinirea obligațiilor administrative și obținerea autorizațiilor.

Un miliard de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare și 117 lucrări în rețelele energetice

Programul de guvernare prevede și majorarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) cu un miliard de euro, alături de introducerea unor noi instrumente de finanțare pentru companii.

În domeniul energetic, Concordia remarcă includerea investițiilor în rețelele de transport și distribuție a energiei, cu 117 lucrări planificate pentru perioada 2026-2035.

Programul mai prevede introducerea tarifului binom, un sistem de tarifare a energiei care include o componentă fixă și una variabilă, în funcție de consum.

În ceea ce privește industria, documentul conține măsuri dedicate sectorului auto și industriei mobilei, două ramuri de producție cu o contribuție importantă la exporturile României.

Concordia salută și introducerea, în premieră, a unui ministru dedicat inteligenței artificiale, considerând că această decizie arată o schimbare de abordare a Guvernului față de noile tehnologii.

Transporturile și IT-ul cer măsuri suplimentare. Ce lipsește din program

Deși peste 20 de propuneri ale patronatelor au fost preluate, Concordia consideră că programul trebuie completat în mai multe domenii economice.

Pentru transporturile rutiere, organizația solicită modificări ale sistemului TollRO, inclusiv posibilitatea achitării taxelor prin distribuitorii autorizați de roviniete și eliminarea unor tarife considerate disproporționate.

În sectorul IT, patronatele cer măsuri pentru stimularea investițiilor în inovare și dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale.

O altă problemă semnalată este absența unor măsuri suficiente pentru piața muncii, în special a mecanismelor care ar permite o flexibilitate mai mare a relațiilor de muncă.

Concordia solicită, de asemenea, implicarea companiilor în elaborarea Strategiei Naționale de Competitivitate și în stabilirea priorităților economice pe termen lung.

La nivel european, organizația consideră necesară o coordonare mai bună a pozițiilor României în negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, politica industrială, securitatea economică, energia și piața unică.

Economia a pierdut 70.000 de locuri de muncă. Bugetul pe 2027, primul test pentru Guvern

Măsurile sunt propuse într-un context economic dificil, după aproape șase luni de instabilitate politică.

Potrivit datelor incluse în programul de guvernare și citate de Concordia, produsul intern brut al României a scăzut cu 0,6% în primul semestru din 2026, iar producția industrială s-a contractat cu 3,7% în primele șapte luni ale anului.

Între mai 2025 și iunie 2026, economia a pierdut aproximativ 70.000 de locuri de muncă, dintre care 76% în industrie.

În același timp, datoria publică a depășit 60% din PIB, iar cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 26,7% în primele opt luni din 2026.

Concordia atrage atenția și asupra necesității unei rectificări bugetare rapide pentru educație și sănătate.

În aceste condiții, organizația solicită ca bugetul pentru 2027 să prezinte explicit costurile și sursele de finanțare pentru fiecare angajament major al Guvernului, inclusiv pentru pensii, salariile din sectorul public și cheltuielile de apărare.

Patronatele cer și calendare clare de implementare, alocări bugetare realiste și desemnarea responsabililor pentru fiecare măsură.

Concordia anunță că va colabora cu Guvernul, Parlamentul și reprezentanții României în instituțiile europene pentru elaborarea politicilor economice, dar va evalua public modul în care promisiunile din programul de guvernare sunt transformate în decizii concrete.

Prima evaluare va avea loc odată cu adoptarea bugetului pentru 2027.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 de sectoare economice, reunind peste 4.200 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați și o contribuție cumulată estimată la 30% din PIB. Organizația este membră BusinessEurope, Organizației Internaționale a Angajatorilor și Business at OECD.