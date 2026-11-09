Morphosis Capital cumpără majoritar spitalul unui medic antreprenor din Constanța și pregătește o rețea națională de oftalmologie

Fondul de investiții Morphosis Capital Fund II preia pachetul majoritar de acțiuni al Spitalului Oftalmologic Dr. Mrini din Constanța, o afacere fondată de medicul chirurg Hicham Mrini, care a înregistrat venituri de peste 5 milioane de euro în 2025. Investitorul vrea să dezvolte, pornind de la această achiziție, o rețea națională de oftalmologie, prin preluarea altor clinici și deschiderea unor noi unități medicale.

Tranzacția, anunțată luni, 9 noiembrie 2026, marchează lansarea unei noi platforme de servicii medicale private, prin intermediul căreia Morphosis Capital intenționează să se extindă în marile orașe din România.

Valoarea tranzacției nu a fost comunicată. În urma acordului, fondul de investiții va deveni acționar majoritar al Spitalului Oftalmologic Dr. Mrini, în timp ce fondatorul acestuia va păstra un pachet important de acțiuni și va continua să conducă activitatea medicală.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenței și în cadrul procedurii de examinare a investițiilor străine directe.

Afacerea construită de medicul Hicham Mrini: peste 5 milioane de euro venituri

Spitalul Oftalmologic Dr. Mrini a fost fondat în 2011, la Constanța, de medicul chirurg oftalmolog Hicham Mrini.

Unitatea medicală operează un spital de zi cu 30 de paturi, un ambulatoriu de specialitate și o rețea integrată de optică medicală. Compania are și o clinică în Tulcea, prin care deservește pacienți din întreaga regiune a Dobrogei.

Potrivit datelor comunicate de investitor, spitalul a înregistrat o cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro în 2025.

De la înființare, unitatea medicală a tratat peste 400.000 de pacienți și a efectuat peste 50.000 de intervenții chirurgicale.

Spitalul a finalizat recent și o extindere de peste 1.200 de metri pătrați, care îi permite să își dubleze capacitatea.

„Am fondat acest spital cu un obiectiv simplu: pacienții din Dobrogea să nu mai fie nevoiți să meargă la București sau în străinătate pentru chirurgie oftalmologică de înaltă calitate. De-a lungul anilor, am construit o echipă, o bază tehnologică și o reputație în care pacienții au încredere”, a declarat Hicham Mrini.

Medicul antreprenor spune că parteneriatul cu Morphosis Capital îi va permite să extindă modelul de afaceri dezvoltat la Constanța și în alte regiuni ale țării.

Morphosis Capital negociază deja achiziția altor clinici

Noua platformă va fi dezvoltată printr-o strategie de tip buy-and-build, care presupune achiziționarea unor afaceri existente și integrarea lor într-o rețea mai mare, completată de deschiderea unor unități noi.

Morphosis Capital anunță că se află deja în discuții cu mai multe clinici oftalmologice consacrate din România, fără să precizeze numele acestora sau orașele vizate pentru primele achiziții.

Rețeaua va oferi servicii de consultații, diagnostic, optică medicală, chirurgie a cataractei, chirurgie refractivă, precum și intervenții pentru afecțiunile retinei și glaucom.

Platforma va continua să trateze pacienți atât în regim privat, cât și în baza contractelor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Coordonarea strategiei medicale va fi asigurată de profesorul universitar Horia T. Stanca, șeful Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” și cadru universitar la UMF „Carol Davila”, care se alătură proiectului în calitate de consultant senior.

Acesta va participa la definirea strategiei clinice, atragerea medicilor chirurgi și identificarea clinicilor care ar putea fi integrate în noua rețea.

De ce investește Morphosis Capital în oftalmologie

Investitorul consideră că piața privată de oftalmologie din România are un potențial important de dezvoltare, pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii cererii pentru intervenții chirurgicale și tratamente ale afecțiunilor cronice.

Un alt factor este fragmentarea pieței, pe care activează numeroase clinici independente, dezvoltate în jurul unor medici specialiști.

„România are talente clinice excepționale în oftalmologie. În același timp, accesul rămâne inegal: România realizează aproximativ o treime din numărul de operații de cataractă pe locuitor față de media europeană, iar prea mulți pacienți așteaptă prea mult sau parcurg distanțe prea mari pentru proceduri care ar trebui să fie de rutină”, a declarat Gabriela Dumitru, Partner Morphosis Capital.

Potrivit acesteia, obiectivul investitorului este dezvoltarea unei afaceri naționale care să reunească medici chirurgi, clinici și tehnologii medicale moderne.

„Vedem oportunitatea de a construi o afacere națională mai puternică, făcând în același timp serviciile oftalmologice de calitate mai accesibile pacienților din întreaga țară”, a adăugat Gabriela Dumitru.

Cine este Morphosis Capital. Investiții în sănătate și alte afaceri românești

Morphosis Capital este o firmă de private equity fondată de patru antreprenori: Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu.

Fondul Morphosis Capital II beneficiază de susținerea Fondului European de Investiții, inclusiv prin instrumente finanțate din PNRR și InvestEU.

Așa cum StartupCafe.ro a scris anterior, Morphosis Capital II a fost lansat pentru a acorda finanțări de câte 10-15 milioane de euro companiilor cu potențial de creștere, în special din România și Europa Centrală și de Est.

Investitorul are deja experiență în sectorul medical, prin participațiile în Medima Health și Cronos Med, dar și prin investiția realizată anterior în Clinicile Dentare Dr. Leahu.

În 2023, Morphosis Capital a realizat primul său exit complet, prin vânzarea participației deținute în Clinicile Dentare Dr. Leahu către rețeaua Regina Maria.

Printre celelalte investiții ale Morphosis Capital se numără EMI, Romania Education Alliance, compania spațială EnduroSat și platforma de îngrijire a vârstnicilor Echo Elderly Care.

Fondul a realizat, de asemenea, exituri din DocProcess și lanțul românesc de supermarketuri La Cocoș.

În octombrie 2026, Morphosis Capital a semnat și acordul pentru ieșirea din acționariatul Stay Fit Gym, în cadrul tranzacției prin care rețeaua românească de fitness urmează să se unească cu 18GYM.

Noua investiție în Spitalul Oftalmologic Dr. Mrini continuă strategia fondului de a prelua participații în afaceri dezvoltate de antreprenori și de a le extinde prin investiții, achiziții și consolidare operațională.