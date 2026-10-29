Mega-achiziție de 17 miliarde dolari: Proprietarul Wolt cumpără o aplicație americană de livrări rivală

Mega-achiziție pe piața americană a aplicațiilor de livărpri la domiciliu: colosul DoorDash, care deține și Wolt, serviciu de livrări prezent și în România, cumpără platforma rivală Instacart pentru suma de aproximativ 17 miliarde de dolari.

DoorDash a anunțat joi că a semnat un acord definitiv cu firma Maplebear, care deține platforma Instacart, pentru a o achiziționa la prețul de 65 de dolari pe acțiune. La acest preț, tranzacția ajunge la o valoare totală de aproximativ 17 miliarde de dolari.

Prețul urmează să fie plătit 75% în bani, iar restul de 25% din valoare urmează să fie plătit sub formă de acțiuni DoorDash către acționarii Maplebear.

„Comerțul cu produse alimentare este unul dintre cele mai dificile domenii de gestionat în mediul online. Cineva trebuie să aleagă un avocado copt, să găsească un înlocuitor pe care l-ai alege chiar tu și să se asigure că înghețata ajunge la tine înainte de a se topi”, a spus Tony Xu, cofondator și CEO al DoorDash. „Instacart a petrecut ani de zile învățând cum să facă acest lucru eficient pentru comercianții de produse alimentare, în timp ce DoorDash a dezvoltat o rețea de livrare și o tehnologie pe care magazinele locale se bazează în fiecare zi. Împreună, am putea oferi magazinelor de toate dimensiunile mai multe astfel de instrumente și am putea debloca potențialul livrării de produse alimentare. Suntem încă la început, dar știm că, atunci când mai mulți oameni cumpără de la comercianți locali, mai mulți bani rămân în comunitatea locală.”

„În ultimii 14 ani, Instacart a transformat comerțul online cu produse alimentare, ajutând comercianții de toate dimensiunile să concureze și să se dezvolte; unirea forțelor cu DoorDash ne permite să realizăm și mai multe”, a spus și Chris Rogers, CEO al Instacart. „Atunci când tehnologia noastră, creată special pentru sectorul alimentar, și relațiile solide cu comercianții și brandurile sunt combinate cu acoperirea globală a DoorDash în rândul consumatorilor și cu capacitățile sale logistice, putem crea noi oportunități pentru partenerii noștri din retail și pentru branduri, putem oferi o experiență și mai bună clienților și cumpărătorilor și putem genera o valoare semnificativă pentru acționarii noștri. Împreună, putem accelera inovația în întreaga industrie a produselor alimentare și putem face ca achizițiile online de alimente să fie mai simple, mai fluide și mai accesibile pentru milioanele de gospodării pe care le deservim.”

Lansat în anul 2013, în SUA, DoorDash s-a extins în peste 40 de țări. În România compania americană operează prin aplicația de livrări Wolt (finlandeză la origine). Wolt a intrat în România prin achiziția aplicației Tazz de la eMag, din anul 2024. a