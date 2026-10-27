Investitorii străini cer eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 și menținerea cotei unice. Propun și un plan pentru trecerea la euro

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), organizație care reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii cu capital străin din România, solicită noului Guvern să respecte angajamentele privind menținerea cotei unice de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027. Investitorii cer, totodată, reguli fiscale predictibile, accelerarea proiectelor strategice și lansarea unui program național pentru adoptarea monedei euro.

Într-un comunicat transmis marți, 27 octombrie 2026, FIC arată că programul de guvernare include mai multe dintre recomandările formulate anterior de organizație, însă atrage atenția că rezultatele vor depinde de aplicarea efectivă a măsurilor.

„România nu trebuie să aleagă între consolidarea fiscală și creșterea economică. Are nevoie de ambele. Pentru companii și investitori, stabilitatea macroeconomică, regulile predictibile și capacitatea Guvernului de a pune în aplicare reformele fac parte din aceeași ecuație”, a declarat Ruxandra Băndilă, director executiv al FIC.

Eliminarea IMCA și reguli fiscale predictibile

Potrivit organizației, trei angajamente din programul de guvernare sunt esențiale pentru recâștigarea încrederii investitorilor: menținerea cotei unice de impozitare, eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 și introducerea unui calendar fiscal care să ofere companiilor suficient timp pentru adaptarea la modificările legislative.

Investitorii solicită stabilirea unui termen minim de notificare înainte ca noile măsuri fiscale să intre în vigoare, astfel încât firmele să își poată planifica activitatea și investițiile pe termen lung.

FIC consideră că stabilitatea fiscală trebuie însoțită de măsuri pentru atragerea capitalului străin, simplificarea reglementărilor și reducerea birocrației.

Investiții strategice, energie și digitalizarea administrației

Pentru accelerarea investițiilor, organizația propune consolidarea rolului Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), care ar trebui să funcționeze ca punct unic de contact pentru investitori.

Totodată, FIC susține simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare a proiectelor majore, precum și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene și a capitalului privat.

În sectorul energetic, investitorii consideră necesare dezvoltarea capacităților de producție și stocare, modernizarea rețelelor și extinderea interconectărilor, în condițiile unor reguli clare și transparente.

O altă prioritate este digitalizarea administrației publice, inclusiv interoperabilitatea sistemelor informatice și utilizarea analizei de risc în administrarea fiscală. Potrivit FIC, aceste măsuri ar putea reduce povara administrativă pentru contribuabilii corecți.

Investitorii propun un proiect național pentru adoptarea monedei euro

Una dintre propunerile FIC vizează lansarea unui proiect național pentru pregătirea adoptării monedei euro, la care să participe Guvernul, Banca Națională a României și alte instituții relevante.

Organizația consideră că acest proiect ar trebui să aibă un mandat clar de coordonare și să conducă, în termen de 12 luni, la elaborarea unei foi de parcurs pentru trecerea la moneda europeană.

Documentul ar urma să includă obiective anuale privind consolidarea fiscală, reducerea inflației și îndeplinirea condițiilor de convergență structurală și juridică.

În paralel, FIC solicită accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), considerând că acest obiectiv poate contribui la creșterea atractivității țării pentru investiții și la îmbunătățirea accesului la capital pe termen lung.

FIC: Guvernul trebuie să stabilească termene și responsabili pentru reforme

Reprezentanții investitorilor străini atrag atenția că simpla includere a unor măsuri în programul de guvernare nu garantează realizarea lor.

FIC propune ca fiecare prioritate economică majoră să aibă o instituție responsabilă, un termen de implementare, indicatori de performanță și raportări publice periodice.

„Vedem o convergență încurajatoare între mai multe direcții din programul de guvernare și prioritățile susținute constant de FIC. Testul decisiv va fi însă implementarea”, a declarat Ruxandra Băndilă.

Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii cu capital străin din România. Potrivit organizației, membrii săi generează împreună o cifră de afaceri cumulată echivalentă cu aproximativ 20% din PIB-ul României.