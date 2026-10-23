Lista ANAF: Sistemele electronice folosite de Fisc inclusiv pentru analiza de risc în urma căreia se duce în control la firmele din toată România

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a trecut în revistă sistemele sale electronice, prin care face inclusiv analiza de risc în urma căreia se duce în controale la firmele din toată România.

Concret, ANAF a organizat, în perioada 21-23 octombrie 2026, o sesiune de instruire pentru echipa de management a instituției din întreaga țară.

„Efectele digitalizării sunt vizibile, atât la nivelul colectării, eficientizării activității A.N.A.F., cât şi în ceea ce priveşte interacțiunea contribuabililor cu administrația fiscală. Spațiul Privat Virtual (SPV) are 3.888.211 de utilizatori, iar ponderea verificărilor documentare în totalul acțiunilor de control a depășit ținta asumată prin PNRR” - susține ANAF.

Sistemele electronice enumerate acum de ANAF: