Joburile din agricultura românească: „Mai puțină forță de muncă” / „Se caută livrabile de tractoare autonome”

Reprezentanți ai fermierilor consideră că, odată cu avansul tehnologiei și al inteligenței artificiale în mod special, fermele din România vor avea nevoie de tot mai puțini lucrători și vor deveni mai viabile economic.

Andrei Chiriac este președintele Agrinnovator, un think-tank de soluții tehnologice pentru fermierii români. El a fost prezent, marți seara, la „AgriTech Talks – Smart solutions for Romanian agriculture”, un eveniment organizat la București, de Ambasada Olandei.

„Fermele din România au ajuns la o proporție de 19% digitalizare, iar liderul UE a ajuns la aproape 58%”, a spus Chiriac.

Andrei Chiriac -foto-stânga

Întrebat dacă în următorii 10 ani vom vedea roboții pe câmpiile României, el a răspuns: „Cu siguranță, deja pe partea de tractoare se caută cât mai mult livrabile de tractoare autonome. Și să nu uităm partea de drone, partea de drone agricole a devenit din ce în ce mai accesată. Dar aici avem un deficit pe partea de legislație, în România”, a mai explicat Chiriac.

Tendința de reducere a numărului de lucrători în agricultură odată cu dezvoltarea tehnologică a fost confirmată și de Iulia Blagu, fermier din zona Urziceni-Ialomița.

Iulia Blagu - foto-stânga

Împreună cu soțul ei, Iulia Blagu a preluat, din 2019, ferma înființată de tatăl ei acum 25 de ani. În prezent, firma lor, Smart Agro Urziceni, lucrează 920 de hectare și cultivă în principal cereale.

Abia în ultimii 2 ani, pe fondul crizelor suprapuse care au afectat agricultura, Iulia Blagu a introdus tehnologia în ferma sa.

„Schimbările sunt vizibile încă de la început. Pe măsură ce integrăm din ce în ce mai mulți senzori, GPS-uri, drone, lucrurile se desfășoară în primul rând cu mai puțină forță de muncă, cu mai puține ore petrecute în câmp, costuri mai mici în ceea ce privește consumul de combustibil și avem mai mult control asupra a ceea ce facem”, a spus ea.

Iulia Blagu este și președinta Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură (ANFA) și consideră că, pe lângă tehnologizare, șansa agriculturii românești ține și de organizarea fermierilor în cooperative.

„Fermierii trebuie să înțeleagă că în cooperative au mai multe șanse de supraviețuire. De unii singuri, unitar, nu putem să mai supraviețuim și e foarte greu să-ți imaginezi un scenariu în care supraviețuim așa, pe credit furnizor... Nu, nu mai merge!”, a spus ea.

Într-un orizont de timp până în anul 2040, ea mizează pe ferme tehnologizate pentru a-și putea păstra viabilitatea economică.

„Vreau să văd o agricultură mult mai smart, mult mai ușor de înțeles, de aplicat, de condus, o agricultură în care suntem viabili economic. Pentru că în acest moment, din cauza acestor straturi de crize suprapuse, este o provocare foarte mare să fim viabili economic”, a mai spus Iulia Blagu.