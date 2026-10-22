Joburi în IT: Vine în România o firmă străină cu venituri globale de peste 230 milioane EUR

O firmă IT din Croația, care a înregistrat în 2025 venituri globale de 230,9 milioane EUR, și-a lansat operațiunile în România, vrea să facă angajări în țară și vrea să dezvolte biroul din București într-un hub regional, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Span are peste 1.000 de angajați și operează în 17 țări, inclusiv România.

Compania se adresează în principal companiilor medii și mari, cu accent pe sectorul bancar și sectorul public. Pe termen lung, Span își propune să transforme biroul din București într-un hub regional al grupului.

România reprezintă o piață importantă pentru firma croată, având în vedere potențialul de dezvoltare al sectorului tehnologic local. Oportunitățile vizate acoperă toate cele trei domenii strategice care stau la baza activității Span și în jurul cărora compania și-a construit poziționarea: cloud, securitate cibernetică și inteligență artificială.

„Vedem un potențial important pe piața din România și o oportunitate de a valorifica expertiza și capabilitățile pe care le-am dezvoltat la nivelul grupului. Ambiția noastră este să construim o organizație locală solidă și, în timp, să dezvoltăm Bucureștiul într-un hub regional care să susțină creșterea noastră în această parte a Europei”, a declarat Nikola Dujmović, CEO Span.

Operațiunile din România sunt conduse de Corneliu Asiraf Pandele, General Manager, cu peste 20 de ani de experiență în tehnologie, vânzări și management. Înainte de a se alătura Span, acesta a ocupat funcții de conducere în companii precum IBM și SAS, cu responsabilități în strategia de vânzări, dezvoltarea afacerilor și extinderea rețelei de parteneri.

„Pentru organizațiile din România devine tot mai importantă alinierea proiectelor de transformare în cloud, securitate cibernetică, date și inteligență artificială la rezultate concrete de business. Span poate reuni toate aceste capabilități într-un singur portofoliu, care acoperă întregul parcurs, de la strategie și implementare până la operare. Pornind de la această nevoie, prioritatea noastră în această etapă este să construim o afacere sustenabilă pe piața locală și să devenim un partener tehnologic de încredere pentru organizațiile din România”, a declarat Corneliu Asiraf Pandele, General Manager, Span România.

Span acoperă întregul ciclu de viață al unui proiect, de la strategie și arhitectură la implementare, servicii gestionate și suport tehnic 24/7. În plus, specialiștii Span dezvoltă soluții tehnologice personalizate, care combină expertiza companiei în date, software și inteligență artificială. Totodată, Span intră pe piața din România cu întregul ecosistem de parteneriate tehnologice internaționale al grupului, din care fac parte Microsoft, Google, AWS, Dynatrace, HPE, Broadcom, Veeam și alții.

Sectorul bancar și sectorul public vor fi principalele zone de interes, iar prioritatea o reprezintă organizațiile pentru care tehnologia devine tot mai importantă pentru performanță, reziliență și creștere și care caută un partener tehnologic pe termen lung.

Span vrea să facă angajări în țară

Compania vrea să angajeze specialiști în cloud, securitate cibernetică și inteligență artificială, precum și profiluri tehnice, de vânzări și de servicii, necesare unei operațiuni locale mature. Prioritatea Span nu este creșterea numărului de angajați în sine, ci construirea combinației potrivite de competențe și a unei organizații sustenabile.

În următorii 3 ani, obiectivul firmei este construirea unei organizații locale capabile să livreze independent proiecte și servicii pe piața din România, cu sprijinul expertizei, resurselor și parteneriatelor grupului.

Span spune că are peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea și implementarea de soluții tehnologice avansate. Cea mai mare parte a veniturilor este generată prin intermediul companiilor afiliate internaționale care operează în Europa, Asia și SUA. Din 2021, acțiunile Span sunt listate la Bursa de Valori din Zagreb.