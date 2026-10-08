Înscrieri 2026: Liceenii români pot studia un an de liceu în SUA, prin programul de burse FLEX

Liceenii români sunt invitați să se înscrie în programul de burse FLEX (Future Leaders Exchange) Global, prin care aceștia pot petrece un an școlar în Statele Unite ale Americii, unde locuiesc alături de o familie gazdă voluntară, studiază la un liceu american și se implică în activitățile școlii și ale comunității locale,

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 22 octombrie 2026, la ora 23:59.

FLEX Global 2027-2028 se adresează atât liceenilor din România, cât și din alte țări participante.

Programul își propune să contribuie la dezvoltarea unei rețele de tineri lideri care înțeleg cultura și prioritățile SUA, cu un accent deosebit pe leadership, antreprenoriat si tehnologie. Acesta este un program competitiv, bazat pe merit, finanțat și administrat de Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale (ECA) al Departamentului de Stat al SUA.

În România, programul este cofinanțat de Departamentul de Stat al SUA, prin ECA, și de Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat la București la 6 octombrie 2026.

Pe parcursul anului petrecut în SUA, participanții locuiesc cu o familie gazdă, urmează cursurile unui liceu american, se implică în activități comunitare, își dezvoltă abilitățile de leadership și participă la activități American Excellence, axate pe domenii precum afaceri, tehnologie și antreprenoriat.

La finalul programului, participanții se întorc în țările de origine cu noi cunoștințe, competențe și experiențe, pe care sunt încurajați să le valorifice în beneficiul comunităților lor.

În Statele Unite, programul FLEX Global beneficiază de sprijinul a mii de cetățeni americani și al liceelor locale, care găzduiesc, educă și sprijină participanții fără a primi compensații financiare.

Cine se poate înscrie

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

• au cetățenie română;

• sunt născuți între 15 iulie 2009 și 15 iulie 2012;

• sunt elevi în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2026–2027, la un liceu din România;

• studiază limba engleză în liceu;

• îndeplinesc criteriile necesare pentru obținerea vizei SUA;

• nu au locuit în SUA mai mult de trei luni în ultimii cinci ani.

Pentru informații suplimentare despre program, elevii și părinții interesați pot contacta adresa de e-mail: flexglobal.ro@americancouncils.org.