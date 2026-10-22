IKEA confirmă al patrulea magazin din România, la Cluj-Napoca. Când se va deschide

IKEA România va deschide al patrulea magazin al său în Cluj-Napoca, în cadrul proiectului mixed-use de reconversie urbană RIVUS, derulat de Iulian Dascălu și partenerii săi în locul platformei Carbochim, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cu o suprafață de peste 17.000 mp, acesta va oferi o varietate de produse din gama companiei, majoritatea disponibile pentru cumpărare și ridicare imediată. Pentru achizițiile mai complexe, clienții vor putea plasa comenzi în magazin sau online și vor putea opta pentru livrare direct la domiciliu. Noua locație va oferi aceleași servicii disponibile în magazinele IKEA tradiționale, inclusiv servicii de planificare a locuinței și ridicare comenzi, și va include un Restaurant Suedez și un Magazin de Delicatese Suedeze.

„Ne dorim de mult timp să ne consolidăm prezența în Cluj-Napoca, iar astăzi ne bucurăm să facem un pas important în această direcție. Ambiția noastră este să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulți oameni, oferindu-le modalități mai simple și mai convenabile de a ajunge la produsele și serviciile noastre. În același timp, ne păstrăm angajamentul față de prețurile accesibile. Împreună cu RIVUS, creăm o nouă experiență IKEA, integrată firesc în viața de zi cu zi a orașului, dar construită în jurul acelorași elemente pe care clienții le cunosc și le apreciază la IKEA: inspirație, servicii de calitate și expertiză în amenajarea locuinței”, declară Veronica Matei, Country Real Estate Manager, IKEA South East Europe.

„RIVUS este cel mai amplu proiect mixed-use de reconversie urbană în dezvoltare din România, un demers care a pornit și se construiește în jurul dorințelor și așteptărilor comunității. IKEA s-a regăsit constant în topul preferințelor exprimate de clujeni în studiile și analizele pe care le-am realizat și ne bucurăm să concretizăm acest parteneriat. Acesta reprezintă atât o premieră pentru portofoliul nostru, cât și o investiție majoră atrasă în Cluj-Napoca. Cu 80% din suprafața de retail închiriată, RIVUS va fi o destinație regională de referință, care atrage concepte și branduri internaționale importante, cu beneficii pe termen lung asupra orașului și a economiei locale”, afirmă Tudor Ungurean, Chief Executive Officer IULIUS.

Noul magazin face parte din planul de investiții pe 3 ani anunțat recent de IKEA pentru piața din România, în valoare totală de aproximativ 130 milioane EUR. Din această sumă, 125 milioane EUR sunt alocate proiectelor de extindere și dezvoltare, iar alte 4,4 milioane EUR susțin reducerea prețurilor în anul financiar 2027. Aproximativ 55 milioane EUR din bugetul de 125 milioane EUR vor fi direcționate către extinderea rețelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, inclusiv în Cluj-Napoca. În paralel, compania explorează oportunități de colaborare cu retaileri și centre comerciale deja prezente pe piața locală, în linie cu strategia Ingka Group de dezvoltare a unor noi formate de dimensiuni mai mici.

Când se va deschide noul magazin IKEA Cluj-Napoca

IKEA și-a dezvoltat treptat prezența în Cluj-Napoca începând din 2019, odată cu deschiderea unui punct de planificare a bucătăriilor, urmat de un Punct de Ridicare Comenzi în 2021 și de un Studio de Planificare și Comandă în 2025. Inaugurarea noului magazin IKEA este estimată pentru anul financiar 2029 (septembrie 2028 – august 2029), în linie cu calendarul de dezvoltare al proiectului RIVUS.

În prezent, IKEA operează în România 3 magazine (2 în București și 1 în Timișoara), 6 Studiouri de Planificare și Comandă în București - Orhideea și Grand Arena Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași, precum și 5 Puncte de ridicare comenzi în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

Despre RIVUS am mai scris pe site, atunci când și-a asigurat un împrumut de peste 400 milioane EUR, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Acesta este un proiect amplu de regenerare urbană dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe în Cluj-Napoca, cu o investiție de peste 550 milioane EUR. Dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim, pe o suprafață de 14 hectare, proiectul va transforma zona într-un spațiu urban multifuncțional, care va reuni facilități comerciale, culturale și de divertisment, birouri și ample zone verzi.

Cu accent pe sustenabilitate și pe nevoile comunității, RIVUS va include peste 400 magazine și spații dedicate culturii și petrecerii timpului liber și peste 52.000 mp de zone verzi, adresându-se atât locuitorilor din Cluj-Napoca, cât și celor din întreaga regiune.