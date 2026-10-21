Google aduce modelele AI ale rivalului OpenAI în propria platformă cloud. Companiile vor putea utiliza GPT, Gemini și Claude într-un singur loc

Google Cloud a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026, integrarea modelelor de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI în propria platformă cloud, printr-un parteneriat care le va permite companiilor să utilizeze tehnologiile GPT, Gemini și Claude într-un singur mediu.

Prin această integrare, Google Cloud devine, potrivit companiei, singurul mare furnizor de servicii cloud care oferă acces la toate cele trei familii de modele AI, alături de peste 200 de alte modele proprii, dezvoltate de terți sau cu sursă deschisă.

Anunțul marchează o nouă etapă în relația dintre Google și OpenAI, două companii care concurează direct pe piața inteligenței artificiale generative.

În loc să fie nevoite să utilizeze separat serviciile mai multor furnizori, companiile vor putea alege modelele AI potrivite pentru diferite activități direct din platforma Google Cloud.

Astfel, o companie ar putea folosi un model pentru dezvoltarea de software, altul pentru cercetare și un al treilea pentru automatizarea activităților repetitive, în funcție de performanță, viteză și costuri.

Trei modele OpenAI vor fi disponibile prin Google Cloud

Integrarea începe cu trei modele OpenAI, destinate unor categorii diferite de activități:

GPT-Astra – conceput pentru programare complexă, utilizarea computerului, activități profesionale și cercetare științifică.

– conceput pentru programare complexă, utilizarea computerului, activități profesionale și cercetare științifică. GPT-6.1 Sol – oferă capabilități apropiate de cele ale modelului Astra, dar la costuri mai reduse, fiind destinat inclusiv dezvoltării de aplicații cu agenți AI.

– oferă capabilități apropiate de cele ale modelului Astra, dar la costuri mai reduse, fiind destinat inclusiv dezvoltării de aplicații cu agenți AI. GPT-6.0 Luna – un model rapid și mai economic, destinat activităților cotidiene și utilizării la scară largă.

Modelele sunt introduse treptat în platformă, inițial pentru un număr limitat de clienți enterprise, în regim de testare preliminară (private preview).

Potrivit Google Cloud, dezvoltatorii vor putea selecta și schimba dinamic modelele utilizate de aplicațiile lor, fără să fie limitați la tehnologia unui singur furnizor.

Un alt avantaj pentru companii este simplificarea contractelor și a facturării. Modelele OpenAI vor putea fi achiziționate direct prin Google Cloud Marketplace, iar consumul va fi inclus într-o singură factură.

Cheltuielile pentru utilizarea acestora vor putea fi luate în calcul și în cadrul angajamentelor de consum cloud deja existente, inclusiv prin programul Flexible Savings Plans.

OpenAI își extinde accesul la clienții Google Cloud

Parteneriatul permite OpenAI să își distribuie modelele și instrumentele de programare prin infrastructura Google Cloud, fără ca utilizatorii enterprise să fie nevoiți să își mute aplicațiile pe o altă platformă.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru a pune cele mai performante modele ale noastre și Codex la dispoziția clienților, în mediile în care aceștia dezvoltă deja soluții, oferindu-le și mai multe opțiuni privind utilizarea inteligenței artificiale de ultimă generație”, a declarat Greg Brockman, președinte și cofondator OpenAI.

La rândul său, Thomas Kurian, CEO Google Cloud, a explicat că obiectivul companiei este să ofere clienților posibilitatea de a alege tehnologia potrivită pentru fiecare activitate, inclusiv din perspectiva costurilor.

„Ne concentrăm pe a le oferi clienților o gamă largă de modele, inclusiv cele de la OpenAI, astfel încât să poată alege modelul potrivit pentru fiecare sarcină și să obțină rezultate de calitate optimă, la costuri mai mici”, a declarat Kurian.

Google promite protecția datelor utilizate de companii

Un element important al integrării îl reprezintă securitatea informațiilor procesate de modelele AI.

Potrivit Google Cloud, datele transmise de companii, inclusiv instrucțiunile, documentele și rezultatele generate, vor rămâne în perimetrul de date desemnat și nu vor fi utilizate pentru antrenarea modelelor de bază.

Modelele OpenAI vor rula pe infrastructura dedicată Google Cloud, iar accesul va fi gestionat prin mecanisme de autentificare, control și audit.

Compania anunță și introducerea ulterioară a unor funcționalități suplimentare, precum Zero Data Retention, care permite evitarea păstrării datelor procesate, și Confidential Compute, destinat protejării informațiilor în timpul prelucrării.

Modelele OpenAI vor ajunge și în alte produse Google

Începând din 21 octombrie, clienții eligibili pot dezvolta aplicații cu noile modele prin intermediul API-urilor Google Cloud.

Dezvoltatorii vor putea conecta și instrumentele Codex CLI și Codex Desktop direct la platforma Gemini, pentru utilizarea modelelor AI în fluxurile lor de programare.

În perioada următoare, Google Cloud intenționează să extindă disponibilitatea modelelor OpenAI și către Gemini for Business și Google Antigravity.

Prin această strategie, Google Cloud urmărește să atragă companiile care nu vor să depindă de un singur furnizor de inteligență artificială și care preferă să combine mai multe modele, în funcție de necesitățile propriilor aplicații.